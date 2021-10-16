  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
2:1
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
0:1
39' Гол
Сими Нванкво
1:1
51' Гол
Стрелец Давид
53' Желтая карточка
Оби Джоэл
60' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
62' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
2:1
76' Гол
Коваленко Виктор
80' Желтая карточка
Раньери Лука
90' Желтая карточка
Манай Рей
90'+8
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
15
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
25
Маджоре
Джулио
8
Коваленко
Виктор
44
Стрелец
Давид
29
Сальседо
Эдди
22
Антист
Жанис
18
Нзола
М'Бала
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
31
Гальоло
Риккардо
19
Раньери
Лука
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
22
Оби
Джоэл
20
Кастанос
Григорис
25
Сими
Нванкво
11
Джурич
Милан
II
Специя
4-2-3-1
Салернитана
4-3-1-2

Ход матча

20'
 
Кечрида Вайди
Дьомбер Норберт
39'
0:1
Сими Нванкво
(Оби Джоэл)
51'
Стрелец Давид
(Коваленко Виктор)
1:1
53'
 
Оби Джоэл
60'
 
Кулибали Мамаду
62'
Гьяси Эммануэль
 
68'
 
Гондо Седрик
Джурич Милан
68'
Верде Даниэле
Стрелец Давид
 
68'
Манай Рей
Нзола М'Бала
 
68'
 
Скьявоне Андреа
Кастанос Григорис
74'
Подгоряну Суф
Сальседо Эдди
 
76'
Коваленко Виктор
(Подгоряну Суф)
2:1
80'
 
Раньери Лука
84'
 
Цортеа Надир
Раньери Лука
84'
 
Вергани Эдоардо
Кулибали Мамаду
90'
Манай Рей
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Специя
Салернитана

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:1
К
2:0
СB
0:2
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 2 0.25
Гьяси Эммануэль 2 0.25
Бастони Симоне 2 0.25
Коваленко Виктор 1 0.13
Бурабия Мехди 1 0.13
Стрелец Давид 1 0.13
Антист Жанис 1 0.13
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.25
Сими Нванкво 1 0.13
Гондо Седрик 1 0.13
Джурич Милан II 1 0.13
Бонаццоли Федерико 1 (1) 0.13
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 0
Гьяси Эммануэль 3 0
Бастони Симоне 1 1
Феррер Сальвадор 2 0
Амьен-Аду Кельвен 0 1
Сала Джакопо 1 0
Манай Рей 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 3 0
Раньери Лука 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Оби Джоэл 2 0
Ярошински Павел 2 0
Дьомбер Норберт 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Джурич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
31%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
6
30%
4
24%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2
Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2 Лацио - Специя 2:1 Специя - Кальяри 2:1 Аталанта - Специя 3:1
Салернитана
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1
Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3 Салернитана - Венеция 2:1 Виртус Энтелла - Салернитана 0:3 Салернитана - Фрозиноне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Интер Милан 1:0 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
3. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 5 19
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
7. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
9. Лацио 0:1 Заявка 8 3 2 3 15 - 13 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
18. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан 1:0 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио 0:1 Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
17. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Специя 80.6% (108)
X 16.4% (22)
Салернитана 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Специя 2:1 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Специя 2:1 Салернитана

Исход игры
Специя
80.6% (108)
Ничья
16.4% (22)
Салернитана
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
57.46% (77)
Нет
42.54% (57)
Популярный счёт
2:1 Специя
38.8% (52)
1:0 Специя
36.6% (49)
1:1 Ничья
14.2% (19)
2:0 Специя
4.5% (6)
1:2 Салернитана
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 