Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Специя вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Гондо Седрик нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

95' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Суф Подгореану выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Суф Подгореану выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Скьявоне Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Янис Антисте нанес удар, но тот был заблокирован.

93' Отличные скиллы показывает Янис Антисте, обводя своих соперников

93' Христов Петко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Специя

91' Гондо Седрик не смог попасть в створ ударом издали

91' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Судье надоело, что Манай Рей тянет время и он наказал его горчичником

90' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Суф Подгореану из команды Специя делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

87' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Янис Антисте возвращается на поле.

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Янис Антисте получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Янис Антисте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Янис Антисте наказан за толчок Гальоло Риккардо

83' Янис Антисте из команды Специя в офсайде

82' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Раньери Лука получает желтую карточку за неспортивное поведение

80' Маджоре Джулио пробил со штрафного прямо в стенку

78' Верде Даниэле из команды Специя делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

78' Янис Антисте из команды Специя делает пас партнеру.

76' Суф Подгореану сделал результативную передачу.

76' Г О О О О Л - Коваленко Виктор из команды Специя правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

76' Суф Подгореану из команды Специя делает пас партнеру.

76' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Сими Нванкво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Страндберг Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

74' Тактическая замена. Сальседо Эдди уходит с поля и его заменяет Суф Подгореану

73' Христов Петко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Христов Петко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Скьявоне Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Салернитана выполняет удар от ворот.

71' Маджоре Джулио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

71' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Салернитана

69' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Коваленко Виктор из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

66' Кастанос Григорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Отличные скиллы показывает Кастанос Григорис , обводя своих соперников

65' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Хорошую попытку сделал Кастанос Григорис . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Янис Антисте из команды Специя сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Судья подбегает и показывает Гьяси Эммануэль из команды Специя отложенную желтую карточку за фол.

62' Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

60' Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи

59' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Должен был быть гол! Сальседо Эдди имел отличный шанс, но Вид Белец не дал голу состоятся!

58' Нзола М'Бала нанес удар издали, а Вид Белец отбил его обратно в игру!

58' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Салернитана

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Шанс! Янис Антисте из команды Специя пробил головой, но мимо

55' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Г О О О О Л - Стрелец Давид забивает с левой ноги!

50' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ди Таккио Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Янис Антисте из команды Специя делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

49' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.