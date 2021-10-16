Италия: Серия A 2021-2022
Лацио
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Стадио Олимпико
Интер Милан
0:1
12' ПенальтиПеришич Иван
27' Желтая карточкаБашич Тома
36' Желтая карточкаГальярдини Роберто
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
4
Патрик
88
Башич
Тома
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Вавро ДенисЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
27'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Лацио
Интер Милан
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 14 побед
33 матча
36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|0.75
|Андерсон Фелипе
|2
|0.25
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.25
|Альберто Луис
|1
|0.13
|Педро Родригес
|1
|0.13
|Катальди Данило
|1
|0.13
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.13
|Лаццари Мануэль
|1
|0.13
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|6
|0.75
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|0.63
|Перишич Иван
|2 (1)
|0.25
|Шкриньяр Милан
|2
|0.25
|Корреа Хоакин
|2
|0.25
|Барелла Николо
|1
|0.13
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.13
|Димарко Федерико
|1
|0.13
|Видаль Артуро
|1
|0.13
|Дармиан Маттео
|1
|0.13
|Весино Матиас
|1
|0.13
|Санчес Алексис
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Лукас Лейва
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Рейна Пепе
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Индзаги Симоне
|1
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
4
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
4
27%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
27%
2
9%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1
Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Лацио - Дженоа 4:3
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1 Кротоне - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Верона 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|9.
|Лацио
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 13
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 14
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|16.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|18.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|4
|0
|4.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|5.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 0:1 Интер Милан
Исход игры
Лацио
15.2% (23)
Ничья
35.8% (54)
Интер Милан
49% (74)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
94.29% (132)
Нет
5.71% (8)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
40.4% (61)
1:1 Ничья
27.2% (41)
2:1 Лацио
8.6% (13)
2:2 Ничья
6.6% (10)
3:2 Лацио
2.6% (4)
0:1 Интер Милан
2% (3)
1:3 Интер Милан
1.3% (2)
1:0 Лацио
1.3% (2)
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