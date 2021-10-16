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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Интер Милан
0'
0:1
12' Пенальти
Перишич Иван
27' Желтая карточка
Башич Тома
36' Желтая карточка
Гальярдини Роберто
43'
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
4
Патрик
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
32
Димарко
Федерико
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
Лацио
4-3-3
Интер Милан
3-5-1-1

Ход матча

12'
0:1
Перишич Иван
27'
Башич Тома
 
36'
 
Гальярдини Роберто

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Лацио
Интер Милан

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 14 побед

33 матча

36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (2) 0.75
Андерсон Фелипе 2 0.25
Милинкович-Савич Сергей 2 0.25
Альберто Луис 1 0.13
Педро Родригес 1 0.13
Катальди Данило 1 0.13
Хюсай Эльсейд 1 0.13
Лаццари Мануэль 1 0.13
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 6 0.75
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.63
Перишич Иван 2 (1) 0.25
Шкриньяр Милан 2 0.25
Корреа Хоакин 2 0.25
Барелла Николо 1 0.13
Чалханоглу Хакан 1 0.13
Димарко Федерико 1 0.13
Видаль Артуро 1 0.13
Дармиан Маттео 1 0.13
Весино Матиас 1 0.13
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Лукас Лейва 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Марушич Адам 2 0
Рейна Пепе 1 0
Педро Родригес 1 0
Альберто Луис 1 0
Катальди Данило 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Барелла Николо 2 0
Джеко Эдин 1 0
Индзаги Симоне 1 0
Видаль Артуро 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Перишич Иван 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
4
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
4
27%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
27%
2
9%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1
Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Лацио - Дженоа 4:3
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1 Кротоне - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Верона 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Интер Милан 1:0 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
3. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 5 19
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
7. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
9. Лацио 0:1 Заявка 8 3 2 3 15 - 13 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
18. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан 1:0 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио 0:1 Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
17. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Завершается первый тайм нашего поединка. Остается играть всего-ничего. Футболисты "Интера" постепенно отводят угрозу от собственных ворот.
  • Фол, нарушение
    41'
    Иммобиле срубает соперника в районе центрального круга. В этой ситуации рефери не считает нужным наказать нарушителя карточкой желтого цвета.
  • 40'
    Обложили штрафную соперника футболисты "Лацио", которые активным образом переводят сферу с фланга на фланг. "Интеру" приходится отбиваться.
  • Фол, нарушение
    38'
    Штрафной удар заработали футболисты "Интера". До ворот порядка 30 метров, Димарко готовится осуществить навес. Подает сферу игрок в штрафную оппонента, но слишком простой получается подача для вратаря.
  • Желтая карточка
    37'
    Гальярдини совершает "накладку" в районе центрального круга, за что также видит перед собой карточку желтого цвета. Заслуженное наказание.
  • 36'
    Невероятный темп игры показывают соперники. Честно говоря, я не успеваю следить за перемещениями соперником. Постоянно в атаках пребывают оппоненты.
  • Опасный момент
    35'
    ПЕРИШИЧ! Снова опасно! Не унимаются соперники! Нанес Перишич с 22-х метров прицельный выстрел в правую "девятку". Рейна добирается до сферы, переводя ее в сторону от рамки!
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТ! Снова опасно у ворот "Интера". Подача в штрафную "Интера" с углового. Удается пробить в этой ситуации Иммобиле, который с 5-ти метров направляет сферу правее цели!
  • Опасный момент
    32'
    МОМЕНТИЩЕ! Подача с правого фланга от Бареллы. Умудряется Джеко пробить головой, будучи спиной к воротам. Уже в падении Эдин направляет сферу рядом с левой стойкой! 
  • 31'
    Оба наставника у кромки поля. Ведут себя весьма активно главные тренеры, которые гонят свои коллективы вперед. Благо, в активности клубам не занимать.
  • Угловой
    30'
    В итоге сразу два угловых подали футболисты "лациале" у ворот соперника, но благодаря Джеко удалось отбиться миланскому коллективу. Очень интересный поединок мы с вами наблюдаем.
  • Угловой
    28'
    Андерсон разгонял теперь атаку своей команды по левому флангу. Готовился он выполнить подачу, но Дармиан его опередил, выбив сферу на угловой.
  • 27'
    Пока оборона "Интер" работает без сбоев. Всем подачи страхуются. Выполняются выносы в центр поля и за боковую линию. Самым активным в атаке у "Лацио" можно считать Андерсона.
  • Желтая карточка
    26'
    Башич за фол в районе центрального круга получает от рефери карточку желтого цвета. Становится это предупреждение первым в нашем противостоянии.
  • 25'
    Отменно в эти минуты действует на поле "Лацио". Как мне кажется, ответный гол по такому поединку не за горами. По крайней мере, все к этому идет.
  • Угловой
    24'
    Сразу два угловых подали в итоге футболисты "Лацио", но ни один из навесов не приносит "лациале" преимущества над соперником. Теряют снаряд "орлы".
  • Опасный момент
    23'
    МОМЕНТИЩЕ! БАШИЧ! Прострел от Андерсона, и Башич с близкого расстояния пробивает в голкипера. На добивании никто из "орлов" сыграть не успевает. Страхует защита. Угловой.
  • 22'
    Корнер с левого края разыграли футболисты "Интера". Мяч на выходе фиксирует в перчатках голкипер "Лацио". Не торопятся "орлы" выстраивать свое очередное наступление.
  • Угловой
    21'
    Димарко снова с фланга простреливал мяч в штрафную соперника, но угодил в голову защитнику. От футболиста "Лацио" мяч на угловой улетел.
  • 19'
    Педро по правому флангу разгонял атаку своей команды. Последовала подача в центр штрафной, откуда Башич пробил точно в живот одному из защитников "Интера".
  • 18'
    Отлично играет по такому матчу "Интер". Я бы сказал, что команда гостей действует правильно, что позволяет миланцам контролировать ход событий на поле.
  • Офсайд
    17'
    Брозович оказался в положении "вне игры". Все-таки был у него офсайд. Судьи среагировали слишком поздно, но нарушение правил все же определили.
  • 16'
    Де Врей ногой скинул мяч Хандановичу, которому пришлось выбивать сферу подальше от ворот, ведь это был пас от партнера. Мяч потеряли миланцы. Из-за боковой его введут "орлы".
  • 15'
    Становится, таким образом, лидером чемпионата миланский коллектив по количеству заработанных 11-метровых ударов. Вернее, одним из лидеров. С первым показателем идет "Наполи", ну, а далее как раз "Интер". На счету "нерадзурри" 3 удара с "точки".
  • Пенальти
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕРИШИЧ! 0:1!
    Выходят вперед миланцы. В правый от себя угол Иван пробивает сейчас, и мяч летит точно и четко в цель. Уверенный удар хорватского полузащитника. У Рейны не было шансов!
  • Пенальти!
    12'
    Дармиан получает удар по ногам от соперника. Сбивает противника Хюсай, и рефери четко и понятно указывает на "точку". Шанс для "Интера".
  • Опасный момент
    11'
    МОМЕНТИЩЕ! Лукас чудом не забивает мяч в ворота соперника! По отскочившему мячу он пробивал с линии штрафной, направив сферу выше цели.
  • 10'
    УФ! Едва не добрался до снаряда Джеко. Идеальную передачу на него делали партнеры из глубины, но совсем немного не допрыгнул до сферы Эдин.
  • 9'
    Иммобиле нарушает правила в атаке. Фиксирует судья нарушение правил. Начали чуть чаще бегать к воротам римские "орлы". Нас ждет яркий поединок.
  • 8'
    Мощно с первых минут действует "Интер", и это вряд ли кого-то удивляет. Бастони на фланге получает удар по ногам от Андерсона. Не поверил арбитр, что в этой ситуации имел место быть фол.
  • Опасный момент
    7'
    ОПАСНО! Димарко в итоге выполнил подачу на дальнюю штангу. Там Де Врей оказался первым на мяче. Нанес он мощный выстрел по рамке соперника, но послал снаряд чуть выше цели!
  • Угловой
    6'
    Более 5 минут отыграли соперники. Подача в штрафную "Лацио", и выбивают "орлы" сферу за лицевую линию. Нас ждет первый в матче угловой.
  • 4'
    Хорошая скидка в центр штрафной на игрока спартаковцев. Евгеньев опережает оппонентов, выбивая сферу подальше от опасной зоны.
  • 3'
    Штрафной удар зарабатывает "Лацио". Готовится римский коллектив исполнить стандартное положение. Смотрим за развитием событий.
  • 2'
    Джеко после подачи с левого фланга головой пробивал по воротам соперника. Мяч полетел чуть выше цели. Было достаточно опасно.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала в нашей встрече этот поединок! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Лацио 0:1 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Лацио 0:1 Интер Милан

Исход игры
Лацио
15.2% (23)
Ничья
35.8% (54)
Интер Милан
49% (74)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
94.29% (132)
Нет
5.71% (8)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
40.4% (61)
1:1 Ничья
27.2% (41)
2:1 Лацио
8.6% (13)
2:2 Ничья
6.6% (10)
3:2 Лацио
2.6% (4)
0:1 Интер Милан
2% (3)
1:3 Интер Милан
1.3% (2)
1:0 Лацио
1.3% (2)
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