Гальярдини совершает "накладку" в районе центрального круга, за что также видит перед собой карточку желтого цвета. Заслуженное наказание.

Штрафной удар заработали футболисты "Интера". До ворот порядка 30 метров, Димарко готовится осуществить навес. Подает сферу игрок в штрафную оппонента, но слишком простой получается подача для вратаря.

Обложили штрафную соперника футболисты "Лацио", которые активным образом переводят сферу с фланга на фланг. "Интеру" приходится отбиваться.

Иммобиле срубает соперника в районе центрального круга. В этой ситуации рефери не считает нужным наказать нарушителя карточкой желтого цвета.

36' Невероятный темп игры показывают соперники. Честно говоря, я не успеваю следить за перемещениями соперником. Постоянно в атаках пребывают оппоненты.

35' ПЕРИШИЧ! Снова опасно! Не унимаются соперники! Нанес Перишич с 22-х метров прицельный выстрел в правую "девятку". Рейна добирается до сферы, переводя ее в сторону от рамки!

34' МОМЕНТ! Снова опасно у ворот "Интера". Подача в штрафную "Интера" с углового. Удается пробить в этой ситуации Иммобиле, который с 5-ти метров направляет сферу правее цели!

32' МОМЕНТИЩЕ! Подача с правого фланга от Бареллы. Умудряется Джеко пробить головой, будучи спиной к воротам. Уже в падении Эдин направляет сферу рядом с левой стойкой!

31' Оба наставника у кромки поля. Ведут себя весьма активно главные тренеры, которые гонят свои коллективы вперед. Благо, в активности клубам не занимать.

30' В итоге сразу два угловых подали футболисты "лациале" у ворот соперника, но благодаря Джеко удалось отбиться миланскому коллективу. Очень интересный поединок мы с вами наблюдаем.

28' Андерсон разгонял теперь атаку своей команды по левому флангу. Готовился он выполнить подачу, но Дармиан его опередил, выбив сферу на угловой.

27' Пока оборона "Интер" работает без сбоев. Всем подачи страхуются. Выполняются выносы в центр поля и за боковую линию. Самым активным в атаке у "Лацио" можно считать Андерсона.

26' Башич за фол в районе центрального круга получает от рефери карточку желтого цвета. Становится это предупреждение первым в нашем противостоянии.

25' Отменно в эти минуты действует на поле "Лацио". Как мне кажется, ответный гол по такому поединку не за горами. По крайней мере, все к этому идет.

24' Сразу два угловых подали в итоге футболисты "Лацио", но ни один из навесов не приносит "лациале" преимущества над соперником. Теряют снаряд "орлы".

23' МОМЕНТИЩЕ! БАШИЧ! Прострел от Андерсона, и Башич с близкого расстояния пробивает в голкипера. На добивании никто из "орлов" сыграть не успевает. Страхует защита. Угловой.

22' Корнер с левого края разыграли футболисты "Интера". Мяч на выходе фиксирует в перчатках голкипер "Лацио". Не торопятся "орлы" выстраивать свое очередное наступление.

21' Димарко снова с фланга простреливал мяч в штрафную соперника, но угодил в голову защитнику. От футболиста "Лацио" мяч на угловой улетел.

19' Педро по правому флангу разгонял атаку своей команды. Последовала подача в центр штрафной, откуда Башич пробил точно в живот одному из защитников "Интера".

18' Отлично играет по такому матчу "Интер". Я бы сказал, что команда гостей действует правильно, что позволяет миланцам контролировать ход событий на поле.

17' Брозович оказался в положении "вне игры". Все-таки был у него офсайд. Судьи среагировали слишком поздно, но нарушение правил все же определили.

16' Де Врей ногой скинул мяч Хандановичу, которому пришлось выбивать сферу подальше от ворот, ведь это был пас от партнера. Мяч потеряли миланцы. Из-за боковой его введут "орлы".

15' Становится, таким образом, лидером чемпионата миланский коллектив по количеству заработанных 11-метровых ударов. Вернее, одним из лидеров. С первым показателем идет "Наполи", ну, а далее как раз "Интер". На счету "нерадзурри" 3 удара с "точки".

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕРИШИЧ! 0:1!

Выходят вперед миланцы. В правый от себя угол Иван пробивает сейчас, и мяч летит точно и четко в цель. Уверенный удар хорватского полузащитника. У Рейны не было шансов!

12' Дармиан получает удар по ногам от соперника. Сбивает противника Хюсай, и рефери четко и понятно указывает на "точку". Шанс для "Интера".

11' МОМЕНТИЩЕ! Лукас чудом не забивает мяч в ворота соперника! По отскочившему мячу он пробивал с линии штрафной, направив сферу выше цели.

10' УФ! Едва не добрался до снаряда Джеко. Идеальную передачу на него делали партнеры из глубины, но совсем немного не допрыгнул до сферы Эдин.

9' Иммобиле нарушает правила в атаке. Фиксирует судья нарушение правил. Начали чуть чаще бегать к воротам римские "орлы". Нас ждет яркий поединок.

8' Мощно с первых минут действует "Интер", и это вряд ли кого-то удивляет. Бастони на фланге получает удар по ногам от Андерсона. Не поверил арбитр, что в этой ситуации имел место быть фол.

7' ОПАСНО! Димарко в итоге выполнил подачу на дальнюю штангу. Там Де Врей оказался первым на мяче. Нанес он мощный выстрел по рамке соперника, но послал снаряд чуть выше цели!

6' Более 5 минут отыграли соперники. Подача в штрафную "Лацио", и выбивают "орлы" сферу за лицевую линию. Нас ждет первый в матче угловой.

4' Хорошая скидка в центр штрафной на игрока спартаковцев. Евгеньев опережает оппонентов, выбивая сферу подальше от опасной зоны.

3' Штрафной удар зарабатывает "Лацио". Готовится римский коллектив исполнить стандартное положение. Смотрим за развитием событий.

2' Джеко после подачи с левого фланга головой пробивал по воротам соперника. Мяч полетел чуть выше цели. Было достаточно опасно.