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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Лацио
Интер Милан

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 14 побед

33 матча

36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (2) 0.86
Андерсон Фелипе 2 0.29
Милинкович-Савич Сергей 2 0.29
Альберто Луис 1 0.14
Педро Родригес 1 0.14
Катальди Данило 1 0.14
Хюсай Эльсейд 1 0.14
Лаццари Мануэль 1 0.14
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 6 0.86
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.71
Шкриньяр Милан 2 0.29
Корреа Хоакин 2 0.29
Барелла Николо 1 0.14
Чалханоглу Хакан 1 0.14
Димарко Федерико 1 0.14
Видаль Артуро 1 0.14
Дармиан Маттео 1 0.14
Перишич Иван 1 0.14
Весино Матиас 1 0.14
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Лукас Лейва 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Марушич Адам 2 0
Рейна Пепе 1 0
Педро Родригес 1 0
Альберто Луис 1 0
Катальди Данило 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Барелла Николо 2 0
Джеко Эдин 1 0
Индзаги Симоне 1 0
Видаль Артуро 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Перишич Иван 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
4
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
4
27%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
27%
2
9%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1
Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Лацио - Дженоа 4:3
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1 Кротоне - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Верона 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 5 19
3. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лацио 26.5% (13)
    X 40.8% (20)
    Интер Милан 32.7% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Интер Милан
    3.66
    3.50
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Лацио - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Лацио - Интер Милан

    Исход игры
    Лацио
    27.1% (13)
    Ничья
    41.7% (20)
    Интер Милан
    31.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (33)
    Меньше
    31.25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    95.83% (46)
    Нет
    4.17% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    1:2 Интер Милан
    27.1% (13)
    2:1 Лацио
    18.8% (9)
    2:2 Ничья
    12.5% (6)
    3:2 Лацио
    6.3% (3)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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