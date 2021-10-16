Италия: Серия A 2021-2022
5' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
0:1
7' ГолКапрари Джанлука
0:2
24' ПенальтиБарак Антонин
25' Желтая карточкаКалинич Никола
38' Желтая карточкаКазале Николо
79
Кесси
Франк
12
Ребич
Анте
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
33 Крунич РадеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
7'
24'
0:2
25'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Милан
Верона
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Браим
|3
|0.38
|Леау Рафаэл
|3
|0.38
|Тонали Сандро
|2
|0.25
|Жиру Оливье
|2 (1)
|0.25
|Тео Эрнандес
|1
|0.13
|Ребич Анте
|1
|0.13
|Калабрия Давиде
|1
|0.13
|Ибрагимович Златан
|1
|0.13
|Мальдини Даниэль
|1
|0.13
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капрари Джанлука
|3
|0.38
|Калинич Никола
|3
|0.38
|Барак Антонин
|3 (2)
|0.38
|Симеоне Джованни
|2
|0.25
|Фараони Марко
|2
|0.25
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.25
|Илич Иван
|1
|0.13
|Бесса Даниэль
|1
|0.13
|Велозу Мигель
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Браим
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|1
|1
|Калинич Никола
|2
|0
|Фараони Марко
|2
|0
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Казале Николо
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
43%
1
9%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
20%
5
31%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
8
62%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0
Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7 Ювентус - Милан 0:3 Милан - Беневенто 2:0 Лацио - Милан 3:0
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2
Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Фиорентина 1:2 Сампдория - Верона 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Милан
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 7
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Верона
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|11.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|16.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|18.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Милан
|0:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Верона
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|0:2 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Верона
|2:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|3.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|4.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|4
|0
|5.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан 0:2 Верона
Исход игры
Милан
94.6% (140)
Ничья
4.7% (7)
Верона
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
44.29% (62)
Нет
55.71% (78)
Популярный счёт
2:0 Милан
40.5% (60)
2:1 Милан
23.6% (35)
3:1 Милан
12.8% (19)
1:0 Милан
7.4% (11)
3:0 Милан
4.7% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
4:1 Милан
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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