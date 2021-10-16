Смотрятся веронцы под конец тайма достаточно свежо. "Милану" сегодня точно не удастся загонять гостей, так что придумывать надо что-то другое для совершения камбека.

Леау с дальней дистанции решил без особой подготовки пробить по воротам с левой ноги, но мяч на себя принял один из защитников на линии штрафной площади.

Штрафной удар в глубине поля заработали миланцы. Подача со стандарта последовала от Беннасера в центр штрафной площади, откуда головой пробивал Леау, но неточно получилось.

Первый тайм окончен! "Милан" "горит" в родных стенах в матче с "Вероной" со счётом 0:2. Отдыхаем...

43' Впятером в быструю контратаку выбегали миланцы против четверых соперников, но обостряющая передача Мальдини на левый край штрафной площади на Жиру не прошла - Казале сыграл на перехвате.

42' Чеккерини в одном из жёстких игровых единоборств разбил губу. Но не хочет защитник "Вероны" обращаться за медицинской помощью, а судья пока что не видит кровь.

41' Угловой теперь на правом фланге заработали миланцы. Разыгран был мяч накоротке, после чего следовала подача на дальнюю штангу, но там Леау до мяча не добрался. С подбора пробивал Балло-Туре, но весьма неточно получилось.

40' Беннасер загнал себя в угол на левом фланге атаки, но в окружении трёх соперников сумел всё-таки хотя бы аут заработать для своей команды.

39' Казале грубовато нарушил правила в глубине поля против Леау, за что получил жёлтую карточку. Игор Тудор очень недоволен решением главного арбитра.

38' Из глубины поля у "Милана" заброс на правый край штрафной площади следовал на забегание Салемакерсу, но слишком сильно получилось, и первым к мячу поспел Монтипо.

37' Замена уже готова у "Милана", так что дискомфорт Анте Ребич начал испытывать ещё ранее. Вместо него в игру вступил Рафаэл Леау.

36' Какие-то проблемы возникли у Ребича, который рухнул на газон, и просит помощи. Что-то с ногой у хорвата. Судя по реакции Анте, ему потребуется вынужденная замена.

35' Велозу не лучшим образом выполнил подачу со стандартного положения, из-за чего его команда едва не нарвалась на разящий контрвыпад, но обошлось для "Вероны".

34' Давненько не выходили на чужую половину поля веронцы, но сейчас смогли сделать это, и заработали штрафной удар на правом фланге в глубине.

33' Балло-Туре теперь со своего левого фланга низом выполнял прострельную передачу в штрафную площадку веронцев, но снова мяч удалось просто вынести подальше защитникам гостей.

32' Ребич с правого фланга простреливал в штрафную площадку, где был двойной рикошет, но мяч всё же в итоге был вынесен обороняющимися ребятами.

31' Салемакерс пробивал из-за пределов штрафной площади по воротам "Вероны", но Монтипо всё видел, сумев намертво забрать мяч в руки.

30' Балло-Туре едва ли не впервые подключился к атаке хозяев пола по левому флангу, откуда на средней высоте выполнял прострельную передачу в центр, но веронским защитникам удалось выносом разрядить обстановку.

29' Стараются в этим минуты взвинтить темп футболисты "Милана", но веронцы к этому готовы. Трудно будет "красно-чёрным" расшатать массированные оборонительные порядки соперника.

28' Через центральную ось в ответную атаку мяч потащил Калабрия, который пробивал метров с 24, но мяч полетел метра на полтора выше перекладины. Пытались миланцы выпросить угловой - тщетно.

27' Капрари в очередной контратаке падал метрах в 28-ми от ворот соперника, но арбитр развёл руки в стороны, показывая, что фола здесь не было.

26' Калинич в середине поля отмахнулся от соперника, за что получил жёлтую карточку. Должен быть паинькой в дальнейшем хорватский нападающий.

25' Всё пока что просто прекрасно у "Вероны", но расслабляться гостям нельзя - они не должны забывать, что на замене у "Милана" присутствует Ибрагимович.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Антонин Барак!!!

Активно старались миланские болельщики светить лазерными указками в глаза Бараку, но тот всё равно чётко пробил в правый нижний угол ворот. Татарушану угадал направление удара, но спасти команду не смог.

23' Обрезались на чужой половине поля миланцы, и получили быструю контратаку на свои ворота. С левого фланга прострельная передача следовала на Калинича, которого сзади по ногам ударил Романьоли.

22' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "МИЛАНА"!

21' С правого фланга теперь безадресная подача прилетела в штрафную площадку гостей. Жиру пока что совершенно незаметен на поле, а ведь именно его партнёры ищут этими навесами.

20' Кесси теперь выполнял вертикальный обостряющий пас в чужую штрафную площадку, но прочитал это действие Монтипо, который выскочил к линии штрафной площади, где забрал мяч в ногах у соперника.

19' А теперь Ребич с левого фланга выполнял навесную подачу на дальнюю штангу, но туда партнёры по команде не набегали.

18' Кесси в контратаке сыграл на левый фланг атаки на Ребича, который простреливал в район 11-метровой отметки, но получилось в противоход двум партнёрам по команде.

17' У "Милана" под контролем мяч практически не держится. В движении пока что "Верона" выглядит куда лучше второй команды Серии А.

16' Прошла передача у гостей на левый край штрафной площади на Лазовича, который от лицевой линии простреливал вдоль ворот, но мяч там от ноги Калинича ушёл за лицевую линию поля, хотя веронцы пытаются требовать углового.

15' У букмекеров "Милан" сегодня шёл достаточно большим фаворитом, но после матчей национальных сборных назревает очередная сенсация.

14' Салемакерс в глубине поля заработал штрафной удар для хозяев поля. Решили свободный удар миланцы разыграть накоротке, но ничего хорошего из этого не получилось.

13' Правым флангом игру сейчас впереди обостряли гости, но Калинич сыграл невнимательно, попавшись в офсайдную ловушку.

12' "Верона" старается не расслабляться после забитого гола, продолжая активно работать в командном прессинге на чужой половине поля.

11' Болельщики "Милана" на трибунах пока что не унывают, вовсю распевая песни. Они надеются, что произошло досадное недоразумение, которое их любимцы смогут исправить.

10' ОПАСНО! После подачи с левого фланга Мальдини эффектно пробивал с лёту с 11-ти метров, но мяч просвистел над воротами гостей.

9' Внимательно пересмотрели голевой эпизод судьи на ВАР, но не нашли повода для того, чтобы отменить взятие ворот. Хороший гол. Поехали дальше!

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джанлука Капрари!!!

Навязали борьбу на чужой половине поля веронцы, Велозу головой двинул мяч через центральную ось в штрафную площадку, куда ворвался Капрари, воспользовавшись неразберихой Томори и Романьоли, и вколотил мяч в левый нижний угол ворот.

7' Калабрия подключился к атаке "Милана" по правому флангу, откуда выполнял навес в штрафную площадку, но низковато получилось - один из защитников мяч отбил.

6' Первую контратаку левым флангом разгоняли миланцы, и Ребича лишь с нарушением правил сумел остановить Чеккерини, за что получил жёлтую карточку.

5' Разыграли веронцы угловой, после чего от угла штрафной площади по воротам пробивал Велозу, но он в ближний нижний угол не попал, что спокойно проконтролировал Татарушану в падении.

4' Прошла передача на правый край штрафной площади на Илича, который, недолго думая, пробивал из-под защитника в нижний ближний угол, но Татарушану среагировал, успел сложиться, и перевёл мяч на угловой.

3' Романьоли совершил первый фол в центральной зоне, не по правилам ведя борьбу против Калинича. Большими силами тут же гости выдвигаются к чужим владениям.

2' Сумбурное начало матча получается. Обе команды стремятся играть первым номером, но много ошибаются из-за прессинга соперников.