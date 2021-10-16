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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
0:2
Перерыв

Стадион:
Верона
0'
5' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
0:1
7' Гол
Капрари Джанлука
0:2
24' Пенальти
Барак Антонин
25' Желтая карточка
Калинич Никола
38' Желтая карточка
Казале Николо
1
Татарушану
Чиприан
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
5
Балло-Туре
Фоде
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
27
Мальдини
Даниэль
12
Ребич
Анте
9
Жиру
Оливье
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
14
Илич
Иван
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
9
Калинич
Никола
10
Капрари
Джанлука
Милан
4-2-3-1
Верона
3-4-1-2

Ход матча

5'
 
Чеккерини Федерико
7'
0:1
Капрари Джанлука
(Велозу Мигель)
24'
0:2
Барак Антонин
25'
 
Калинич Никола
36'
Леау Рафаэл
Ребич Анте
 
38'
 
Казале Николо

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Милан
Верона

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
К
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 3 0.38
Леау Рафаэл 3 0.38
Тонали Сандро 2 0.25
Жиру Оливье 2 (1) 0.25
Тео Эрнандес 1 0.13
Ребич Анте 1 0.13
Калабрия Давиде 1 0.13
Ибрагимович Златан 1 0.13
Мальдини Даниэль 1 0.13
Салемакерс Алексис 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капрари Джанлука 3 0.38
Калинич Никола 3 0.38
Барак Антонин 3 (2) 0.38
Симеоне Джованни 2 0.25
Фараони Марко 2 0.25
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.25
Илич Иван 1 0.13
Бесса Даниэль 1 0.13
Велозу Мигель 0 0
Лазович Дарко 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Браим 2 0
Кьяер Симон 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Томори Фикайо 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Тонали Сандро 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 1 1
Калинич Никола 2 0
Фараони Марко 2 0
Чеккерини Федерико 2 0
Барак Антонин 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Казале Николо 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Давидович Павел 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Илич Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
43%
1
9%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
20%
5
31%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
8
62%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0
Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7 Ювентус - Милан 0:3 Милан - Беневенто 2:0 Лацио - Милан 3:0
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2
Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Фиорентина 1:2 Сампдория - Верона 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Милан 0:2 Заявка 8 6 1 1 15 - 7 19
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Верона 2:0 Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
11. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
12. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
18. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Милан 0:2 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Верона 2:0 Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
17. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан 0:2 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Верона 2:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
17. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Лацио Луис Фелипе 3 1
3. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
4. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
5. Рома Кристанте Бриан 4 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Милан" "горит" в родных стенах в матче с "Вероной" со счётом 0:2. Отдыхаем...
  • 45'
    Штрафной удар в глубине поля заработали миланцы. Подача со стандарта последовала от Беннасера в центр штрафной площади, откуда головой пробивал Леау, но неточно получилось.
  • 45'
    Леау с дальней дистанции решил без особой подготовки пробить по воротам с левой ноги, но мяч на себя принял один из защитников на линии штрафной площади.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Смотрятся веронцы под конец тайма достаточно свежо. "Милану" сегодня точно не удастся загонять гостей, так что придумывать надо что-то другое для совершения камбека.
  • 43'
    Впятером в быструю контратаку выбегали миланцы против четверых соперников, но обостряющая передача Мальдини на левый край штрафной площади на Жиру не прошла - Казале сыграл на перехвате.
  • Травма, повреждение
    42'
    Чеккерини в одном из жёстких игровых единоборств разбил губу. Но не хочет защитник "Вероны" обращаться за медицинской помощью, а судья пока что не видит кровь.
  • Угловой
    41'
    Угловой теперь на правом фланге заработали миланцы. Разыгран был мяч накоротке, после чего следовала подача на дальнюю штангу, но там Леау до мяча не добрался. С подбора пробивал Балло-Туре, но весьма неточно получилось.
  • 40'
    Беннасер загнал себя в угол на левом фланге атаки, но в окружении трёх соперников сумел всё-таки хотя бы аут заработать для своей команды.
  • Желтая карточка
    39'
    Казале грубовато нарушил правила в глубине поля против Леау, за что получил жёлтую карточку. Игор Тудор очень недоволен решением главного арбитра.
  • 38'
    Из глубины поля у "Милана" заброс на правый край штрафной площади следовал на забегание Салемакерсу, но слишком сильно получилось, и первым к мячу поспел Монтипо.
  • Замена
    37'
    Замена уже готова у "Милана", так что дискомфорт Анте Ребич начал испытывать ещё ранее. Вместо него в игру вступил Рафаэл Леау.
  • Травма, повреждение
    36'
    Какие-то проблемы возникли у Ребича, который рухнул на газон, и просит помощи. Что-то с ногой у хорвата. Судя по реакции Анте, ему потребуется вынужденная замена.
  • 35'
    Велозу не лучшим образом выполнил подачу со стандартного положения, из-за чего его команда едва не нарвалась на разящий контрвыпад, но обошлось для "Вероны".
  • Фол, нарушение
    34'
    Давненько не выходили на чужую половину поля веронцы, но сейчас смогли сделать это, и заработали штрафной удар на правом фланге в глубине.
  • 33'
    Балло-Туре теперь со своего левого фланга низом выполнял прострельную передачу в штрафную площадку веронцев, но снова мяч удалось просто вынести подальше защитникам гостей.
  • 32'
    Ребич с правого фланга простреливал в штрафную площадку, где был двойной рикошет, но мяч всё же в итоге был вынесен обороняющимися ребятами.
  • Опасный момент
    31'
    Салемакерс пробивал из-за пределов штрафной площади по воротам "Вероны", но Монтипо всё видел, сумев намертво забрать мяч в руки.
  • 30'
    Балло-Туре едва ли не впервые подключился к атаке хозяев пола по левому флангу, откуда на средней высоте выполнял прострельную передачу в центр, но веронским защитникам удалось выносом разрядить обстановку.
  • 29'
    Стараются в этим минуты взвинтить темп футболисты "Милана", но веронцы к этому готовы. Трудно будет "красно-чёрным" расшатать массированные оборонительные порядки соперника.
  • 28'
    Через центральную ось в ответную атаку мяч потащил Калабрия, который пробивал метров с 24, но мяч полетел метра на полтора выше перекладины. Пытались миланцы выпросить угловой - тщетно.
  • Судья
    27'
    Капрари в очередной контратаке падал метрах в 28-ми от ворот соперника, но арбитр развёл руки в стороны, показывая, что фола здесь не было.
  • Желтая карточка
    26'
    Калинич в середине поля отмахнулся от соперника, за что получил жёлтую карточку. Должен быть паинькой в дальнейшем хорватский нападающий.
  • 25'
    Всё пока что просто прекрасно у "Вероны", но расслабляться гостям нельзя - они не должны забывать, что на замене у "Милана" присутствует Ибрагимович.
  • Пенальти
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Антонин Барак!!!
    Активно старались миланские болельщики светить лазерными указками в глаза Бараку, но тот всё равно чётко пробил в правый нижний угол ворот. Татарушану угадал направление удара, но спасти команду не смог.
  • 23'
    Обрезались на чужой половине поля миланцы, и получили быструю контратаку на свои ворота. С левого фланга прострельная передача следовала на Калинича, которого сзади по ногам ударил Романьоли.
  • Пенальти!
    22'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "МИЛАНА"!
  • 21'
    С правого фланга теперь безадресная подача прилетела в штрафную площадку гостей. Жиру пока что совершенно незаметен на поле, а ведь именно его партнёры ищут этими навесами.
  • 20'
    Кесси теперь выполнял вертикальный обостряющий пас в чужую штрафную площадку, но прочитал это действие Монтипо, который выскочил к линии штрафной площади, где забрал мяч в ногах у соперника.
  • 19'
    А теперь Ребич с левого фланга выполнял навесную подачу на дальнюю штангу, но туда партнёры по команде не набегали.
  • 18'
    Кесси в контратаке сыграл на левый фланг атаки на Ребича, который простреливал в район 11-метровой отметки, но получилось в противоход двум партнёрам по команде.
  • 17'
    У "Милана" под контролем мяч практически не держится. В движении пока что "Верона" выглядит куда лучше второй команды Серии А.
  • Судья
    16'
    Прошла передача у гостей на левый край штрафной площади на Лазовича, который от лицевой линии простреливал вдоль ворот, но мяч там от ноги Калинича ушёл за лицевую линию поля, хотя веронцы пытаются требовать углового.
  • 15'
    У букмекеров "Милан" сегодня шёл достаточно большим фаворитом, но после матчей национальных сборных назревает очередная сенсация.
  • Фол, нарушение
    14'
    Салемакерс в глубине поля заработал штрафной удар для хозяев поля. Решили свободный удар миланцы разыграть накоротке, но ничего хорошего из этого не получилось.
  • Офсайд
    13'
    Правым флангом игру сейчас впереди обостряли гости, но Калинич сыграл невнимательно, попавшись в офсайдную ловушку.
  • 12'
    "Верона" старается не расслабляться после забитого гола, продолжая активно работать в командном прессинге на чужой половине поля.
  • 11'
    Болельщики "Милана" на трибунах пока что не унывают, вовсю распевая песни. Они надеются, что произошло досадное недоразумение, которое их любимцы смогут исправить.
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! После подачи с левого фланга Мальдини эффектно пробивал с лёту с 11-ти метров, но мяч просвистел над воротами гостей.
  • Видеоповтор
    9'
    Внимательно пересмотрели голевой эпизод судьи на ВАР, но не нашли повода для того, чтобы отменить взятие ворот. Хороший гол. Поехали дальше!
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джанлука Капрари!!!
    Навязали борьбу на чужой половине поля веронцы, Велозу головой двинул мяч через центральную ось в штрафную площадку, куда ворвался Капрари, воспользовавшись неразберихой Томори и Романьоли, и вколотил мяч в левый нижний угол ворот.
  • 7'
    Калабрия подключился к атаке "Милана" по правому флангу, откуда выполнял навес в штрафную площадку, но низковато получилось - один из защитников мяч отбил.
  • Желтая карточка
    6'
    Первую контратаку левым флангом разгоняли миланцы, и Ребича лишь с нарушением правил сумел остановить Чеккерини, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    5'
    Разыграли веронцы угловой, после чего от угла штрафной площади по воротам пробивал Велозу, но он в ближний нижний угол не попал, что спокойно проконтролировал Татарушану в падении.
  • Опасный момент
    4'
    Прошла передача на правый край штрафной площади на Илича, который, недолго думая, пробивал из-под защитника в нижний ближний угол, но Татарушану среагировал, успел сложиться, и перевёл мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Романьоли совершил первый фол в центральной зоне, не по правилам ведя борьбу против Калинича. Большими силами тут же гости выдвигаются к чужим владениям.
  • 2'
    Сумбурное начало матча получается. Обе команды стремятся играть первым номером, но много ошибаются из-за прессинга соперников.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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Где смотреть матч Милан 0:2 Верона онлайн


Прогнозы на матч Милан 0:2 Верона

Исход игры
Милан
94.6% (140)
Ничья
4.7% (7)
Верона
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
44.29% (62)
Нет
55.71% (78)
Популярный счёт
2:0 Милан
40.5% (60)
2:1 Милан
23.6% (35)
3:1 Милан
12.8% (19)
1:0 Милан
7.4% (11)
3:0 Милан
4.7% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
4:1 Милан
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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