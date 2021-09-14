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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Верона

История личных встреч

Милан
Верона

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
К
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 3 0.43
Леау Рафаэл 3 0.43
Тонали Сандро 2 0.29
Жиру Оливье 2 (1) 0.29
Тео Эрнандес 1 0.14
Ребич Анте 1 0.14
Калабрия Давиде 1 0.14
Ибрагимович Златан 1 0.14
Мальдини Даниэль 1 0.14
Салемакерс Алексис 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинич Никола 3 0.43
Симеоне Джованни 2 0.29
Капрари Джанлука 2 0.29
Фараони Марко 2 0.29
Барак Антонин 2 (1) 0.29
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.29
Илич Иван 1 0.14
Бесса Даниэль 1 0.14
Лазович Дарко 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Браим 2 0
Кьяер Симон 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Томори Фикайо 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Тонали Сандро 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 1 1
Фараони Марко 2 0
Барак Антонин 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Калинич Никола 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Тамез Адриен 1 0
Давидович Павел 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Казале Николо 1 0
Илич Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
43%
1
9%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
20%
5
31%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
8
62%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0
Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7 Ювентус - Милан 0:3 Милан - Беневенто 2:0 Лацио - Милан 3:0
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2
Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Фиорентина 1:2 Сампдория - Верона 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 5 19
3. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 50
    Милан 94% (47)
    X 4% (2)
    Верона 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Верона
    1.55
    4.68
    7.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Милан - Верона онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Верона

    Исход игры
    Милан
    93.9% (46)
    Ничья
    4.1% (2)
    Верона
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (16)
    Меньше
    66.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (16)
    Нет
    66.67% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    57.1% (28)
    2:1 Милан
    14.3% (7)
    3:1 Милан
    12.2% (6)
    1:0 Милан
    4.1% (2)
    3:0 Милан
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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