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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Алавес
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Миазга
Мэтт
3
Дуарте
Рубен
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
6
Н'Диайе
Лум
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
7
Силла
Мамаду
Атлетик Б
4-4-2
Алавес
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Атлетик Б
Алавес

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ТМС
2:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ЛЛ
2:0
П
1:1
П
0:0
П
3:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иньиго Мартинес 2 0.29
Уильямс Иньяки 2 0.29
Вивиан Даниэль 1 0.14
Муньяин Икер 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лагуардия Виктор 1 0.17
Хоселу Санмартин 1 (1) 0.17
Дуарте Рубен 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Дани 4 0
Иньиго Мартинес 2 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Уильямс Нико 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 3 1
Лежён Флорьян 2 0
Н'Диайе Лум 2 0
Лагуардия Виктор 1 0
Химо Наварро 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Силла Мамаду 1 0
Миазга Мэтт 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мойя Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0
Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 УРТ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вальядолид 2:2
Алавес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0
Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2 Алавес - Леванте 2:2 Эйбар - Алавес 3:0 Валенсия - Алавес 1:1 Алавес - Вильярреал 2:1 Алавес - Уэска 1:0 Атлетик Б - Алавес 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Атлетик Б контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Атлетик Б начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Атлетик Б 93.7% (133)
X 5.6% (8)
Алавес 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Алавес
1.62
4.04
7.28
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Атлетик Б - Алавес онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б - Алавес

Исход игры
Атлетик Б
93.6% (131)
Ничья
5.7% (8)
Алавес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.23% (50)
Меньше
63.77% (88)
Обе команды забьют
Да
36.96% (51)
Нет
63.04% (87)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
39.3% (55)
2:1 Атлетик Б
30% (42)
2:0 Атлетик Б
20% (28)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Атлетик Б
1.4% (2)
3:0 Атлетик Б
1.4% (2)
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