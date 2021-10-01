Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рауль Гарсия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Рауль Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Силла Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Беренгер Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Ох, нехорошо это выглядит. Риоха Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Алавес

47' Беренгер Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Миазга Мэтт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' ГОООООЛ - Рауль Гарсия Атлетик Б забивает ударом головой

43' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

43' Баленсиага Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Матч возобновлен

41' Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Беренгер Алекс получил желтую карточку от судьи

39' Матч возобновлен

39' Силла Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Венседор Унай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Миазга Мэтт нанес удар головой, но Унаи Симон спокойно отбил мяч.

35' Уильямс Иньяки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Рауль Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Удар от ворот произведет Алавес

33' Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом

32' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Муньяин Икер нанес удар головой, но Фернандо Пачеко спокойно отбил мяч.

29' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Дуарте Рубен из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Алавес выполняет удар от ворот.

20' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Алавес

19' Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.

19' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Н'Диайе Лум пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

13' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Рауль Гарсия взялся за удар, но Пачеко Фернандо заблокировал его!

8' Химо Наварро получил желтую карточку от судьи

7' После проверки VAR судья изменил решение - Атлетик Б пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

3' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

2' Лекуе Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Плохо сыграл Н'Диайе Лум - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру