Испания: Ла Лига 2021-2022
8' Желтая карточкаХимо Наварро
0:0
9' Не забитый пенальтиГарсия Рауль
38' Желтая карточкаВенседор Унай
40' Желтая карточкаБеренгер Алекс
1:0
44' ГолГарсия Рауль
73' Желтая карточкаГарсия Рауль
84' Желтая карточкаПина Томас
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
19 Мартин ИванЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
35 Годой АланНападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
8'
9'
0:0
38'
40'
44'
1:0
73'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
13 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Атлетик Б
Алавес
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иньиго Мартинес
|2
|0.25
|Уильямс Иньяки
|2
|0.25
|Гарсия Рауль
|1
|0.13
|Вивиан Даниэль
|1
|0.13
|Муньяин Икер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лагуардия Виктор
|1
|0.14
|Хоселу Санмартин
|1 (1)
|0.14
|Дуарте Рубен
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Дани
|4
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|3
|1
|Химо Наварро
|2
|0
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Н'Диайе Лум
|2
|0
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Миазга Мэтт
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мойя Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0
Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 УРТ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вальядолид 2:2
Алавес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0
Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2 Алавес - Леванте 2:2 Эйбар - Алавес 3:0 Валенсия - Алавес 1:1 Алавес - Вильярреал 2:1 Алавес - Уэска 1:0 Атлетик Б - Алавес 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|7.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Кадис
|Ароян Вараздат
|4
|0
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Алавес
Исход игры
Атлетик Б
93.7% (133)
Ничья
5.6% (8)
Алавес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (50)
Меньше
64.29% (90)
Обе команды забьют
Да
36.43% (51)
Нет
63.57% (89)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
40.1% (57)
2:1 Атлетик Б
29.6% (42)
2:0 Атлетик Б
19.7% (28)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Атлетик Б
1.4% (2)
3:0 Атлетик Б
1.4% (2)
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