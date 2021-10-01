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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 28665
Алавес
0'
8' Желтая карточка
Химо Наварро
0:0
9' Не забитый пенальти
Гарсия Рауль
38' Желтая карточка
Венседор Унай
40' Желтая карточка
Беренгер Алекс
1:0
44' Гол
Гарсия Рауль
73' Желтая карточка
Гарсия Рауль
84' Желтая карточка
Пина Томас
90'+5
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Миазга
Мэтт
3
Дуарте
Рубен
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
15
Мойя
Антонио
6
Н'Диайе
Лум
11
Риоха
Луис
7
Силла
Мамаду
Атлетик Б
4-4-2
Алавес
5-4-1

Ход матча

8'
 
Химо Наварро
9'
Гарсия Рауль
0:0
38'
Венседор Унай
 
40'
Беренгер Алекс
 
44'
Гарсия Рауль
(Лекуе Иньиго)
1:0
46'
 
Хоселу Санмартин
Силла Мамаду
61'
 
Гвидетти Йон
Де ла Фуэнте Мигель
66'
Уильямс Нико
Беренгер Алекс
 
73'
Гарсия Рауль
 
74'
 
Пина Томас
Н'Диайе Лум
74'
 
Гарсия Мануэль
Агиррегабириа Мартин
77'
Сансет Ойян
Гарсия Рауль
 
78'
Саррага Ойер
Муньяин Икер
 
82'
 
Пельистри Факундо
Мойя Антонио
84'
 
Пина Томас
87'
Весга Микель
Гарсия Дани
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Атлетик Б
Алавес

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ТМС
2:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ЛЛ
2:0
П
1:1
П
0:0
П
3:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иньиго Мартинес 2 0.25
Уильямс Иньяки 2 0.25
Гарсия Рауль 1 0.13
Вивиан Даниэль 1 0.13
Муньяин Икер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лагуардия Виктор 1 0.14
Хоселу Санмартин 1 (1) 0.14
Дуарте Рубен 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Дани 4 0
Иньиго Мартинес 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Венседор Унай 1 0
Уильямс Нико 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 3 1
Химо Наварро 2 0
Лежён Флорьян 2 0
Н'Диайе Лум 2 0
Лагуардия Виктор 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Силла Мамаду 1 0
Миазга Мэтт 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мойя Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0
Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 УРТ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вальядолид 2:2
Алавес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0
Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2 Алавес - Леванте 2:2 Эйбар - Алавес 3:0 Валенсия - Алавес 1:1 Алавес - Вильярреал 2:1 Алавес - Уэска 1:0 Атлетик Б - Алавес 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
7. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
8. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
10. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Атлетик Б 93.7% (133)
X 5.6% (8)
Алавес 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Атлетик Б 1:0 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Алавес

Исход игры
Атлетик Б
93.7% (133)
Ничья
5.6% (8)
Алавес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (50)
Меньше
64.29% (90)
Обе команды забьют
Да
36.43% (51)
Нет
63.57% (89)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
40.1% (57)
2:1 Атлетик Б
29.6% (42)
2:0 Атлетик Б
19.7% (28)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Атлетик Б
1.4% (2)
3:0 Атлетик Б
1.4% (2)
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