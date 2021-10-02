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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Райо Вальекано
0' 1'
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
10
Торрес
Роберто
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
6
Комесанья
Санти
21
Сисс
Пате
18
Гарсия
Альваро
III
3
Фалькао
Радамель
8
Трехо
Оскар
Осасуна
4-3-3
Райо Вальекано
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Осасуна
Райо Вальекано

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:3
ТМК
1:5
П
1:0
П
3:1
П
2:2
П
1:0
П
6:0
П
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.29
Гарсия Давид III 2 0.29
Кике Гарсия 2 (1) 0.29
Монкайола Хон 1 0.14
Анхель Хосе 1 0.14
Перес Иньиго 1 0.14
Мартинес Хавьер II 1 0.14
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалькао Радамель 3 0.43
Гарсия Альваро III 3 0.43
Трехо Оскар 2 (2) 0.29
Гвардиола Серхи 1 0.14
Сисс Пате 1 0.14
Паласон Иси 1 0.14
Комесанья Санти 1 0.14
Нтекья Ранди 1 0.14
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Торро Лукас 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Унаи Гарсия 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Монкайола Хон 2 0
Эррера Серхио 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 4 0
Комесанья Санти 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Трехо Оскар 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Мараш Никола 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро III 1 0
Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-ом тайме 8
6 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
18%
4
29%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4
Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Осасуна 2:1 Осасуна - Кадис 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Сельта - Осасуна 2:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1 Кастельон - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Овьедо 4:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
7. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
8. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Осасуна 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
10. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано 0:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Осасуна 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Райо Вальекано 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Райо Вальекано начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Осасуна 33.8% (47)
X 44.6% (62)
Райо Вальекано 21.6% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Райо Вальекано
2.32
3.40
3.60
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Осасуна 0:0 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Райо Вальекано

Исход игры
Осасуна
33.3% (47)
Ничья
44.7% (63)
Райо Вальекано
22% (31)
Тотал 2.5
Больше
29.5% (41)
Меньше
70.5% (98)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (55)
1:0 Осасуна
22% (31)
1:2 Райо Вальекано
14.9% (21)
2:1 Осасуна
10.6% (15)
0:1 Райо Вальекано
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Райо Вальекано
1.4% (2)
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