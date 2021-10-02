Испания: Ла Лига 2021-2022
Осасуна
1:0
Конец матча
Стадион: Эль-Садар Зрители: 19238
Райо Вальекано
5' Желтая карточкаБалью Иван
32' Желтая карточкаТрехо Оскар
41' Желтая карточкаФалькао Радамель
45' Желтая карточкаТорро Лукас
76' Желтая карточкаМартинес Хавьер
1:0
90' ГолСанчес Мануэль
90' Желтая карточкаАвила Эсекьель
24
Торро
Лукас
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
32'
41'
45'
76'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Осасуна
Райо Вальекано
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.25
|Гарсия Давид III
|2
|0.25
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.25
|Анхель Хосе
|1
|0.13
|Санчес Мануэль
|1
|0.13
|Монкайола Хон
|1
|0.13
|Перес Иньиго
|1
|0.13
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.13
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалькао Радамель
|3
|0.38
|Гарсия Альваро III
|3
|0.38
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.25
|Гвардиола Серхи
|1
|0.13
|Сисс Пате
|1
|0.13
|Паласон Иси
|1
|0.13
|Комесанья Санти
|1
|0.13
|Нтекья Ранди
|1
|0.13
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|3
|0
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Унаи Гарсия
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Гарсия Давид III
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балью Иван
|5
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Трехо Оскар
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро III
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-ом тайме 8
7 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
17%
4
29%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
5
36%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4
Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Осасуна 2:1 Осасуна - Кадис 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Сельта - Осасуна 2:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1 Кастельон - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Овьедо 4:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|11.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Леванте
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|3.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|4.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|5.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Райо Вальекано
Исход игры
Осасуна
33.1% (47)
Ничья
45.1% (64)
Райо Вальекано
21.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
29.29% (41)
Меньше
70.71% (99)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (56)
1:0 Осасуна
21.8% (31)
1:2 Райо Вальекано
14.8% (21)
2:1 Осасуна
10.6% (15)
0:1 Райо Вальекано
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Райо Вальекано
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!