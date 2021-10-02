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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 19238
Райо Вальекано
0'
5' Желтая карточка
Балью Иван
32' Желтая карточка
Трехо Оскар
41' Желтая карточка
Фалькао Радамель
45' Желтая карточка
Торро Лукас
76' Желтая карточка
Мартинес Хавьер
1:0
90' Гол
Санчес Мануэль
90' Желтая карточка
Авила Эсекьель
90'+6
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
10
Торрес
Роберто
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
6
Комесанья
Санти
21
Сисс
Пате
18
Гарсия
Альваро
III
3
Фалькао
Радамель
8
Трехо
Оскар
Осасуна
4-3-3
Райо Вальекано
4-4-2

Ход матча

5'
 
Балью Иван
32'
 
Трехо Оскар
41'
 
Фалькао Радамель
45'
Торро Лукас
 
57'
 
Гвардиола Серхи
Трехо Оскар
57'
 
Нтекья Ранди
Фалькао Радамель
67'
Авила Эсекьель
Гарсия Рубен
 
67'
Мартинес Хавьер
Торрес Роберто
 
72'
 
Валентин Оскар
Сисс Пате
76'
Мартинес Хавьер
 
81'
Ойер Санхурхо
Монкайола Хон
 
86'
Анхель Хосе
Торро Лукас
 
88'
 
Бебе Тьягу
Паласон Иси
88'
 
Лопес Унаи
Комесанья Санти
90'
Санчес Мануэль
(Анхель Хосе)
1:0
90'
Авила Эсекьель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Осасуна
Райо Вальекано

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:3
ТМК
1:5
П
1:0
П
3:1
П
2:2
П
1:0
П
6:0
П
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.25
Гарсия Давид III 2 0.25
Кике Гарсия 2 (1) 0.25
Анхель Хосе 1 0.13
Санчес Мануэль 1 0.13
Монкайола Хон 1 0.13
Перес Иньиго 1 0.13
Мартинес Хавьер II 1 0.13
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалькао Радамель 3 0.38
Гарсия Альваро III 3 0.38
Трехо Оскар 2 (2) 0.25
Гвардиола Серхи 1 0.13
Сисс Пате 1 0.13
Паласон Иси 1 0.13
Комесанья Санти 1 0.13
Нтекья Ранди 1 0.13
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Унаи Гарсия 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Монкайола Хон 2 0
Эррера Серхио 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Авила Эсекьель 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 5 0
Комесанья Санти 3 0
Сисс Пате 3 0
Трехо Оскар 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Мараш Никола 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро III 1 0
Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-ом тайме 8
7 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
17%
4
29%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
5
36%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4
Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Осасуна 2:1 Осасуна - Кадис 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Сельта - Осасуна 2:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1 Кастельон - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Овьедо 4:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
9. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
10. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Мальорка 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 12 9
12. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
13. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 12 5
18. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Мальорка 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
13. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Леванте 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Леванте 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
15. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
18. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
3. Эльче Верду Гонсало 5 0
4. Алавес Дуарте Рубен 3 1
5. Хетафе Аленья Карлес 3 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Осасуна 33.1% (47)
X 45.1% (64)
Райо Вальекано 21.8% (31)
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Где смотреть матч Осасуна 1:0 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Райо Вальекано

Исход игры
Осасуна
33.1% (47)
Ничья
45.1% (64)
Райо Вальекано
21.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
29.29% (41)
Меньше
70.71% (99)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (56)
1:0 Осасуна
21.8% (31)
1:2 Райо Вальекано
14.8% (21)
2:1 Осасуна
10.6% (15)
0:1 Райо Вальекано
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Райо Вальекано
1.4% (2)
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