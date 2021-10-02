Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Осасуна вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Авила Эсекьель грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

95' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

94' Удар от ворот произведет Осасуна

94' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Бебе Тьягу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Брашанац Дарко из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Осасуна

85' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

85' Плохо сыграл Видаль Начо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Игрок Авила Эсекьель из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

83' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

81' Катена Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Гарсия Франсиско III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

79' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

78' Удар от ворот произведет Осасуна

78' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Матч возобновлен

77' Гарсия Франсиско III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Мартинес Хавьер II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

73' Удар от ворот произведет Осасуна

72' Удар от ворот произведет Осасуна

71' Монкайола Хон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Кике Гарсия из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Кике Гарсия из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Гарсия Альваро III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок Брашанац Дарко из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Гарсия Франсиско III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

61' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

59' Сегодняшная посещаемость составляет 19238 болельщиков

58' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

53' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Кике Гарсия из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Плохо сыграл Савельич Эстебан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Игрок Кике Гарсия из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.