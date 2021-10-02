Первый тайм

27' Маффео Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Мальорка выполняет удар от ворот.

23' Родригес Даниэль из команды Мальорка направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' После штрафного удара,который нанес Родригес Даниэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

20' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Мальорка выполняет удар от ворот.

19' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Мирамон Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Мирамон Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Ли Кан Ин наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

13' Фернандо Ниньо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

13' Мальорка выполняет удар от ворот.

12' Мартинес Пабло II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Рейна Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Маффео Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Мальорка

6' Мирамон Хорхе из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

5' Мальорка выполняет удар от ворот.

5' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Мальорка выполняет удар от ворот.

1' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Пепелу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Леванте начинает с центра поля