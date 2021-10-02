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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Леванте
0' 23'
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
14
Родригес
Даниэль
19
Ли
Кан
Ин
23
Дьедью
Амат
26
Фернандо
Ниньо
1
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
4
Робер
Пьер
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
8
Пепелу
22
Мелеро
Гонсало
25
Мартинес
Пабло
II
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
Мальорка
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Мальорка
Леванте

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ТМК
1:2
С
1:1
С
2:1
ТМК
0:1
П
1:1
П
4:0
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:1
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.25
Фернандо Ниньо 2 0.25
Оливан Бриан 1 0.13
Ли Кан Ин 1 0.13
Сальва Севилья 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 2 0.25
Рохер Марти 2 (1) 0.25
Кампанья Хосе 1 0.13
Робер Пьер 1 0.13
Мелеро Гонсало 0 0
Гомес Даниэль 0 0
Де Фрутос Хорхе 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Ниньо 2 0
Седлар Александр 2 0
Дьедью Амат 2 0
Баба Иддрису 2 0
Руис Иньиго 1 0
Родригес Даниэль 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Оливан Бриан 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампанья Хосе 2 0
Клерк Карлос 2 0
Моралес Луис 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Сольдадо Роберто 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Рохер Марти 1 0
Везу Рубен 1 0
Малса Микаэль 1 0
Мирамон Хорхе 1 0
Пепелу 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
4 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0
Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Алькоркон 2:0 Малага - Мальорка 1:1 Мальорка - Мирандес 2:1
Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1
Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3 Алавес - Леванте 2:2 Сельта - Леванте 2:0 Эльче - Леванте 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
9. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
10. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Мальорка 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 12 9
12. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
13. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 12 5
18. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Мальорка 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
13. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Леванте 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Леванте 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
15. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
18. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
3. Эльче Верду Гонсало 5 0
4. Алавес Дуарте Рубен 3 1
5. Хетафе Аленья Карлес 3 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Мальорка 66.2% (94)
X 29.6% (42)
Леванте 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Леванте
2.34
3.50
3.47
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальорка 0:0 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Леванте

Исход игры
Мальорка
66.2% (94)
Ничья
29.6% (42)
Леванте
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.78% (40)
Меньше
71.22% (99)
Обе команды забьют
Да
53.24% (74)
Нет
46.76% (65)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
37.3% (53)
2:1 Мальорка
24.6% (35)
1:1 Ничья
23.9% (34)
0:0 Ничья
4.2% (6)
1:2 Леванте
2.1% (3)
2:0 Мальорка
2.1% (3)
0:1 Леванте
1.4% (2)
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