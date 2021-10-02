Испания: Ла Лига 2021-2022
Мальорка
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Visit Mallorca Estadi
Леванте
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
23
Дьедью
Амат
19
Клерк
Карлос
8
Пепелу
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
25 Хопп МэттьюНападающий
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Pablo Cunat
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Мальорка
Леванте
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.25
|Фернандо Ниньо
|2
|0.25
|Оливан Бриан
|1
|0.13
|Ли Кан Ин
|1
|0.13
|Сальва Севилья
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|2
|0.25
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.25
|Кампанья Хосе
|1
|0.13
|Робер Пьер
|1
|0.13
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Баба Иддрису
|2
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Родригес Даниэль
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Оливан Бриан
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Клерк Карлос
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Малса Микаэль
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Пепелу
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
4 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0
Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Алькоркон 2:0 Малага - Мальорка 1:1 Мальорка - Мирандес 2:1
Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1
Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3 Алавес - Леванте 2:2 Сельта - Леванте 2:0 Эльче - Леванте 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|11.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Леванте
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|3.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|4.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|5.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Леванте
Исход игры
Мальорка
66.2% (94)
Ничья
29.6% (42)
Леванте
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.78% (40)
Меньше
71.22% (99)
Обе команды забьют
Да
53.24% (74)
Нет
46.76% (65)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
37.3% (53)
2:1 Мальорка
24.6% (35)
1:1 Ничья
23.9% (34)
0:0 Ничья
4.2% (6)
1:2 Леванте
2.1% (3)
2:0 Мальорка
2.1% (3)
0:1 Леванте
1.4% (2)
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