Испания: Ла Лига 2021-2022
Мальорка
1:0
Конец матча
Стадион: Visit Mallorca Estadi Зрители: 11803
Леванте
40' Желтая карточкаРохер Марти
41' Желтая карточкаБаба Иддрису
45' Желтая карточкаМелеро Гонсало
65' Желтая карточкаКоста Хауме
1:0
74' ГолБаба Иддрису
84' Желтая карточкаМбула Хорди
1:0
85' Не забитый пенальтиМоралес Луис
86' Желтая карточкаРобер Пьер
88' Желтая карточкаПепелу
90' Желтая карточкаДьедью Амат
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
23
Дьедью
Амат
19
Клерк
Карлос
8
Пепелу
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
25 Хопп МэттьюНападающий
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Pablo Cunat
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
40'
41'
45'
65'
74'
1:0
81'
84'
85'
1:0
86'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 25
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Мальорка
Леванте
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.25
|Фернандо Ниньо
|2
|0.25
|Оливан Бриан
|1
|0.13
|Баба Иддрису
|1
|0.13
|Ли Кан Ин
|1
|0.13
|Сальва Севилья
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|2
|0.25
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.25
|Кампанья Хосе
|1
|0.13
|Робер Пьер
|1
|0.13
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Амат
|3
|0
|Баба Иддрису
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Коста Хауме
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Родригес Даниэль
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Оливан Бриан
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Клерк Карлос
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Малса Микаэль
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Робер Пьер
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
17%
3
23%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0
Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Алькоркон 2:0 Малага - Мальорка 1:1 Мальорка - Мирандес 2:1
Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1
Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3 Алавес - Леванте 2:2 Сельта - Леванте 2:0 Эльче - Леванте 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|13.
|Кадис
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Кадис
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|3.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|4.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Леванте
Исход игры
Мальорка
66.2% (94)
Ничья
29.6% (42)
Леванте
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.78% (40)
Меньше
71.22% (99)
Обе команды забьют
Да
53.24% (74)
Нет
46.76% (65)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
37.3% (53)
2:1 Мальорка
24.6% (35)
1:1 Ничья
23.9% (34)
0:0 Ничья
4.2% (6)
1:2 Леванте
2.1% (3)
2:0 Мальорка
2.1% (3)
0:1 Леванте
1.4% (2)
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