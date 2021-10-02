35% против 65% - таков процент владения снарядом к этой минуте. Впереди, само собой, игроки "Валенсии", которые значительно чаще встречаются с мячом.

Аларкон выполнил удар после скидки от партнера. С 20-ти метров он направлял снаряд в штрафную соперника, но выстрелил в одного из защитников.

Отрадно, что соперники начали атаковать остро по флангам. Правда, вратарей мы в действии все также не видим. Далеко от ворот игра проходит.

Васс с левого фланга теперь выполнял передачу в штрафную противника - мяч прилетел в руки голкиперу. Слишком много подобных эпизодов в игре.

Получил удар по ногам в районе центрального круга Васс. Без желтой карточки дело в этой ситуации обошлось.

32' Пытается докричаться наставник "Валенсии" до своих подопечных. Судя по всему, они просит команду играть активнее в отборе, чтобы у "Кадиса" не было времени подумать во время очередной атаки.

30' Гильямон справа продрался к воротам соперника, после чего отдал на Васса. Прострел 18-го номера привел к заработанному ауту.

29' Практически полчаса оппоненты отыграли в нашей встрече, но голов пока забить в ворота друг друга командам не удается. Более того, и моментов в игре не возникает.

28' Васс на пути убрал двух защитников, после чего нанес сильный выстрел в сторону ворот. Мяч полетел значительно выше цели, а голкипер "Кадиса" проконтролировал его полет за лицевую линию.

27' В районе центрального круга сейчас "Валенсия" перекатывает мяч с фланга на фланг. Как будто выманивает коллектив "летучих мышей" на себя оппонента.

26' Гильямон пробил по воротам соперника с 22-х метров, но справился с выстрелом Ледесма уверенно действовал в своей рамке, сумев встретиться с мячом.

25' Подача в штрафную "Валенсии", и на выходе снова играет голкипер "летучих мышей", фиксируя сферу в своих перчатках. Пока особо и моментов в нашей игре нет.

23' Альдерете снова мог заработать карточку, но на сей раз в пользу его команды рефери свисток дал, хотя мне казалось, что и сам 15-й номер "Валенсии" правила нарушал.

21' Дуро отработал в обороне после прострела с левого фланга. В подкате выбил мяч за пределы штрафной игрок "Валенсии". Выбита сфера в аут.

20' 20 минут встречи позади. Активно пытаются фанаты поддерживать свой коллектив, который чуть чаще, чем "Валенсия" бегает в атаку.

19' Угловой сейчас подали игроки "Кадиса" у ворот соперника. После навеса с левого фланга мяч ушел за лицевую линию. От ворот на сей раз.

18' Офсайд в атаке зафиксирован сейчас у Маркоса. На левом фланге он со сферой оказался, после чего среагировал на него арбитр.

16' Маркос отметился дальним ударом по рамке соперника, но скакнула сфера на газоне, улетев за пределы поля. Будет удар от ворот.

15' Неплохо Альдерете выполнял подачу на партнера, который в атаке нарушил правила. Много в начале встречи нарушений, стоит это отметить.

14' Альдерете явно сбивает соперника в центре поля, толкая его в сторону плечом. Жесткий стык, который привел к желтой карточке для игрока "Валенсии".

13' Активнее играет "Кадис" в эти минуты, но "Валенсия" пытается отвечать своими контратаками. Пока, правда, ни одного опасного наступления произвести не удалось.

11' Фернандес отважился на дальний удар, но мяч полетел значительно выше цели. Голкипер "Валенсии" проводил улетающий за пределы поля снаряд.

10' Пытался провести атаку по левому флангу "Кадис", но передача с бровки на дальнюю штангу была далеко не самой удачно.

9' Практически 10 минут отыграли соперники. В штрафной "Кадиса" сейчас оказался Муса, который показывал, что его сбили соперники. Судья не поверил.

8' Свистят болельщики, потому как атаковали игроки "Валенсии", которые не смогли довести дело до ума и со сферой расстались под давлением противника.

6' Маркос выполнял передачу на половину поля соперника, но в руки забрал мяч в итоге голкипер "Кадиса", который заранее вышел из рамки, встретившись со снарядом в районе 11-метровой отметки.

5' Активнее действует на первых минутах коллектив хозяев, который ищет возможность пробить по воротам соперника. Получается у "Кадиса" далеко не все.

4' Йенс выполнил первый удар по воротам противника. Мяч прилетел точно в руки голкиперу, который уверенно забрал мяч в свои перчатки.

2' С первых минут на чужой половине поля мяч перекатывают футболисты "Кадиса", которые пытаются доставить сферу в чужую штрафную. Пока не получается.