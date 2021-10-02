Испания: Ла Лига 2021-2022
Кадис
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
Валенсия
13' Желтая карточкаАльдерете Омар
18
Васс
Даниэль
19
Дуро
Уго
22
Андре
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
16 Кала ХуанЗащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Pedro Benito
-
36 Raul Parra
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоПолузащитник
-
22 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерНападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Кадис
Валенсия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфонсо Луис
|2
|0.25
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.25
|Лосано Энтони
|1
|0.13
|Ароян Вараздат
|1
|0.13
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.13
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.38
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.25
|Дуро Уго
|2
|0.25
|Васс Даниэль
|1
|0.13
|Макси Гомес
|1
|0.13
|Альдерете Омар
|1
|0.13
|Андре Маркос
|1
|0.13
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Кала Хуан
|2
|1
|Аларкон Томас
|3
|0
|Альфонсо Луис
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Переа Альберто
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|5
|0
|Макси Гомес
|2
|1
|Гильямон Уго
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Дьякаби Муктар
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Вальехо Ману
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2
Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2 Кадис - Эльче 1:3 Осасуна - Кадис 3:2 Кадис - Уэска 2:1 Гранада - Кадис 0:1
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4
Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0 Валенсия - Вальядолид 3:0 Валенсия - Барселона 2:3 Валенсия - Алавес 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|13.
|Кадис
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Кадис
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|3.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|4.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Валенсия
Исход игры
Кадис
3.6% (5)
Ничья
21.6% (30)
Валенсия
74.8% (104)
Тотал 2.5
Больше
55.15% (75)
Меньше
44.85% (61)
Обе команды забьют
Да
74.26% (101)
Нет
25.74% (35)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
48.2% (67)
1:1 Ничья
19.4% (27)
0:1 Валенсия
18.7% (26)
0:2 Валенсия
3.6% (5)
1:3 Валенсия
2.2% (3)
2:1 Кадис
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!