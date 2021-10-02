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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Валенсия
0'
13' Желтая карточка
Альдерете Омар
37'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
3
Хименес
Фали
22
Альфонсо
Луис
2
Йонссон
Йенс
7
Санчес
Сальвадор
8
Алекс
Фернандес
12
Аларкон
Томас
29
Осмаич
Милутин
18
Негредо
Альваро
13
Силлессен
Яспер
20
Фулкье
Димитри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
3
Лато
Тони
4
Муса
Юнус
18
Васс
Даниэль
6
Гильямон
Уго
19
Дуро
Уго
22
Андре
Маркос
7
Гуэдеш
Гонсалу
Кадис
4-1-4-1
Валенсия
4-4-2

Ход матча

13'
 
Альдерете Омар

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Кадис
Валенсия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
КК
4:0
КК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфонсо Луис 2 0.25
Алекс Фернандес 2 (1) 0.25
Лосано Энтони 1 0.13
Ароян Вараздат 1 0.13
Негредо Альваро 1 (1) 0.13
Йонссон Йенс 0 0
Санчес Сальвадор 0 0
Аларкон Томас 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 3 (2) 0.38
Гуэдеш Гонсалу 2 0.25
Дуро Уго 2 0.25
Васс Даниэль 1 0.13
Макси Гомес 1 0.13
Альдерете Омар 1 0.13
Андре Маркос 1 0.13
Черышев Денис 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Кала Хуан 2 1
Аларкон Томас 3 0
Альфонсо Луис 2 0
Негредо Альваро 1 0
Лосано Энтони 1 0
Переа Альберто 1 0
Собрино Рубен 1 0
Акапо Карлос 1 0
Хименес Фали 1 0
Бастида Альваро 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 5 0
Макси Гомес 2 1
Гильямон Уго 1 1
Джейсон 2 0
Дьякаби Муктар 2 0
Солер Карлос 2 0
Васс Даниэль 1 0
Лато Тони 1 0
Гайя Хосе 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Вальехо Ману 1 0
Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2
Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2 Кадис - Эльче 1:3 Осасуна - Кадис 3:2 Кадис - Уэска 2:1 Гранада - Кадис 0:1
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4
Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0 Валенсия - Вальядолид 3:0 Валенсия - Барселона 2:3 Валенсия - Алавес 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
9. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
10. Валенсия 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
11. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
12. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
13. Кадис 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
14. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
18. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
7. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Валенсия 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
13. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Кадис 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Кадис 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
3. Валенсия Альдерете Омар 5 0
4. Эльче Верду Гонсало 5 0
5. Алавес Дуарте Рубен 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    38'
    Получил удар по ногам в районе центрального круга Васс. Без желтой карточки дело в этой ситуации обошлось.
  • 37'
    Васс с левого фланга теперь выполнял передачу в штрафную противника - мяч прилетел в руки голкиперу. Слишком много подобных эпизодов в игре.
  • 35'
    Отрадно, что соперники начали атаковать остро по флангам. Правда, вратарей мы в действии все также не видим. Далеко от ворот игра проходит.
  • 34'
    Аларкон выполнил удар после скидки от партнера. С 20-ти метров он направлял снаряд в штрафную соперника, но выстрелил в одного из защитников.
  • 33'
    35% против 65% - таков процент владения снарядом к этой минуте. Впереди, само собой, игроки "Валенсии", которые значительно чаще встречаются с мячом.
  • 32'
    Пытается докричаться наставник "Валенсии" до своих подопечных. Судя по всему, они просит команду играть активнее в отборе, чтобы у "Кадиса" не было времени подумать во время очередной атаки.
  • 30'
    Гильямон справа продрался к воротам соперника, после чего отдал на Васса. Прострел 18-го номера привел к заработанному ауту.
  • 29'
    Практически полчаса оппоненты отыграли в нашей встрече, но голов пока забить в ворота друг друга командам не удается. Более того, и моментов в игре не возникает.
  • 28'
    Васс на пути убрал двух защитников, после чего нанес сильный выстрел в сторону ворот. Мяч полетел значительно выше цели, а голкипер "Кадиса" проконтролировал его полет за лицевую линию.
  • 27'
    В районе центрального круга сейчас "Валенсия" перекатывает мяч с фланга на фланг. Как будто выманивает коллектив "летучих мышей" на себя оппонента.
  • 26'
    Гильямон пробил по воротам соперника с 22-х метров, но справился с выстрелом Ледесма уверенно действовал в своей рамке, сумев встретиться с мячом.
  • 25'
    Подача в штрафную "Валенсии", и на выходе снова играет голкипер "летучих мышей", фиксируя сферу в своих перчатках. Пока особо и моментов в нашей игре нет.
  • 23'
    Альдерете снова мог заработать карточку, но на сей раз в пользу его команды рефери свисток дал, хотя мне казалось, что и сам 15-й номер "Валенсии" правила нарушал.
  • 21'
    Дуро отработал в обороне после прострела с левого фланга. В подкате выбил мяч за пределы штрафной игрок "Валенсии". Выбита сфера в аут.
  • 20'
    20 минут встречи позади. Активно пытаются фанаты поддерживать свой коллектив, который чуть чаще, чем "Валенсия" бегает в атаку.
  • Угловой
    19'
    Угловой сейчас подали игроки "Кадиса" у ворот соперника. После навеса с левого фланга мяч ушел за лицевую линию. От ворот на сей раз.
  • Офсайд
    18'
    Офсайд в атаке зафиксирован сейчас у Маркоса. На левом фланге он со сферой оказался, после чего среагировал на него арбитр.
  • 16'
    Маркос отметился дальним ударом по рамке соперника, но скакнула сфера на газоне, улетев за пределы поля. Будет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    15'
    Неплохо Альдерете выполнял подачу на партнера, который в атаке нарушил правила. Много в начале встречи нарушений, стоит это отметить.
  • Желтая карточка
    14'
    Альдерете явно сбивает соперника в центре поля, толкая его в сторону плечом. Жесткий стык, который привел к желтой карточке для игрока "Валенсии".
  • 13'
    Активнее играет "Кадис" в эти минуты, но "Валенсия" пытается отвечать своими контратаками. Пока, правда, ни одного опасного наступления произвести не удалось.
  • 11'
    Фернандес отважился на дальний удар, но мяч полетел значительно выше цели. Голкипер "Валенсии" проводил улетающий за пределы поля снаряд.
  • 10'
    Пытался провести атаку по левому флангу "Кадис", но передача с бровки на дальнюю штангу была далеко не самой удачно.
  • Судья
    9'
    Практически 10 минут отыграли соперники. В штрафной "Кадиса" сейчас оказался Муса, который показывал, что его сбили соперники. Судья не поверил.
  • 8'
    Свистят болельщики, потому как атаковали игроки "Валенсии", которые не смогли довести дело до ума и со сферой расстались под давлением противника.
  • 6'
    Маркос выполнял передачу на половину поля соперника, но в руки забрал мяч в итоге голкипер "Кадиса", который заранее вышел из рамки, встретившись со снарядом в районе 11-метровой отметки.
  • 5'
    Активнее действует на первых минутах коллектив хозяев, который ищет возможность пробить по воротам соперника. Получается у "Кадиса" далеко не все.
  • 4'
    Йенс выполнил первый удар по воротам противника. Мяч прилетел точно в руки голкиперу, который уверенно забрал мяч в свои перчатки.
  • 2'
    С первых минут на чужой половине поля мяч перекатывают футболисты "Кадиса", которые пытаются доставить сферу в чужую штрафную. Пока не получается.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Кадисе! Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кадис 0:0 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Кадис 0:0 Валенсия

Исход игры
Кадис
3.6% (5)
Ничья
21.6% (30)
Валенсия
74.8% (104)
Тотал 2.5
Больше
55.15% (75)
Меньше
44.85% (61)
Обе команды забьют
Да
74.26% (101)
Нет
25.74% (35)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
48.2% (67)
1:1 Ничья
19.4% (27)
0:1 Валенсия
18.7% (26)
0:2 Валенсия
3.6% (5)
1:3 Валенсия
2.2% (3)
2:1 Кадис
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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