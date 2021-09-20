Испания: Ла Лига 2021-2022
Кадис
Позже
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
Валенсия
История личных встреч
Кадис
Валенсия
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфонсо Луис
|2
|0.29
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.29
|Лосано Энтони
|1
|0.14
|Ароян Вараздат
|1
|0.14
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.14
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.43
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.29
|Дуро Уго
|2
|0.29
|Васс Даниэль
|1
|0.14
|Макси Гомес
|1
|0.14
|Альдерете Омар
|1
|0.14
|Андре Маркос
|1
|0.14
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Кала Хуан
|2
|1
|Аларкон Томас
|3
|0
|Альфонсо Луис
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Переа Альберто
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|4
|0
|Макси Гомес
|2
|1
|Гильямон Уго
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Дьякаби Муктар
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Вальехо Ману
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Валенсия
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +7 =4 -9Райо Вальекано 3:1 Кадис Кадис 0:0 Барселона Сельта 1:2 Кадис Кадис 0:2 Реал Сосьедад
Кадис 2:3 Осасуна Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Валенсия 1:1 Атлетик Б Севилья 3:1 Валенсия Валенсия 1:2 Реал Мадрид Осасуна 1:4 Валенсия
Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Кадис
|Ароян Вараздат
|4
|0
Прогнозы на матч Кадис - Валенсия
Исход игры
Кадис
7.1% (3)
Ничья
21.4% (9)
Валенсия
71.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
52.4% (22)
1:1 Ничья
21.4% (9)
0:1 Валенсия
9.5% (4)
0:2 Валенсия
7.1% (3)
2:1 Кадис
4.8% (2)
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