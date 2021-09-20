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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
 
Позже

Стадион:
Валенсия

История личных встреч

Кадис
Валенсия

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
КК
4:0
КК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфонсо Луис 2 0.29
Алекс Фернандес 2 (1) 0.29
Лосано Энтони 1 0.14
Ароян Вараздат 1 0.14
Негредо Альваро 1 (1) 0.14
Йонссон Йенс 0 0
Санчес Сальвадор 0 0
Аларкон Томас 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 3 (2) 0.43
Гуэдеш Гонсалу 2 0.29
Дуро Уго 2 0.29
Васс Даниэль 1 0.14
Макси Гомес 1 0.14
Альдерете Омар 1 0.14
Андре Маркос 1 0.14
Черышев Денис 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Кала Хуан 2 1
Аларкон Томас 3 0
Альфонсо Луис 2 0
Негредо Альваро 1 0
Лосано Энтони 1 0
Переа Альберто 1 0
Собрино Рубен 1 0
Акапо Карлос 1 0
Хименес Фали 1 0
Бастида Альваро 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 4 0
Макси Гомес 2 1
Гильямон Уго 1 1
Джейсон 2 0
Дьякаби Муктар 2 0
Солер Карлос 2 0
Васс Даниэль 1 0
Лато Тони 1 0
Гайя Хосе 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Вальехо Ману 1 0
Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Валенсия 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Райо Вальекано 3:1 Кадис Кадис 0:0 Барселона Сельта 1:2 Кадис Кадис 0:2 Реал Сосьедад
Кадис 2:3 Осасуна Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Валенсия 1:1 Атлетик Б Севилья 3:1 Валенсия Валенсия 1:2 Реал Мадрид Осасуна 1:4 Валенсия
Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Кадис 7% (3)
    X 20.9% (9)
    Валенсия 72.1% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Валенсия
    3.43
    3.24
    2.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кадис - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Кадис - Валенсия

    Исход игры
    Кадис
    7.1% (3)
    Ничья
    21.4% (9)
    Валенсия
    71.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    52.4% (22)
    1:1 Ничья
    21.4% (9)
    0:1 Валенсия
    9.5% (4)
    0:2 Валенсия
    7.1% (3)
    2:1 Кадис
    4.8% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
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