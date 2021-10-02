На скорости ворвался в штрафную соперника Льоренте и упал в борьбе против Мингесы, но свисток арбитра промолчал.

Отобрал мяч на фланге Депай и покатил поперек на Мингесу, но тому пробить по воротам не позволил Хименес.

Тонким пасом Карраско запустил в штрафную соперника Суареса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

С фланга сместился к центру на скорости Коутиньо и пробил по воротам, но мяч угодил точно в корпус Льоренте.

Нико руками придержал на фланге Фелиша. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил со стороны игрока "Барселоны".

9' Сместился с правого фланга Лемар к центру штрафной и пробил в ближний угол, но точности ему не хватило.

8' С углового навесил Де Йонг на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Пике.

7' Снова судье пришлось останавливать игру. Руками Фелиша схватил за футболку Нико. Очередной штрафной для хозяев.

6' Со штрафного навесил Де Пауль на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться до мяча в прыжке Эрмосо.

5' Прорывался к штрафной соперника Фелиш, но получил по ногам от Мингесы. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

4' В центре поля пике наступил на ногу Суаресу, уложив форварда на газон. Штрафной удар исполнят мадридцы.

3' Дальний заброс исполнял Карраско в штрафную соперника на ход Суаресу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Пике.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе серый комплект формы.