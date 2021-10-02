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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Барселона
0' 15'
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
11
Лемар
Тома
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Мингеса
Оскар
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
2
Дест
Серджино
28
Гонсалес
Нико
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
14
Коутиньо
Филиппе
30
Гави
9
Депай
Мемфис
Атлетико М
3-5-2
Барселона
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Атлетико М
Барселона

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

40 матчей

17.5%
27.5%
55%
7 побед 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

20%
37.5%
42.5%
8 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
8 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
С
2:3
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:2
П
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
П
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
2:3
КК
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
П
0:0
СИ
0:0
СИ
1:1
П
1:2
П
4:1
П
1:2
П
5:0
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
5:2
П
4:3
КК
2:1
КК
1:3
П
6:1
ПД
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 3 0.43
Суарес Луис 3 0.43
Лемар Тома 1 0.14
Карраско Янник 1 0.14
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 (1) 0.5
Брайтвайт Мартин 2 0.33
Роберто Серхи 2 0.33
Пике Херард 1 0.17
Де Йонг Люк 1 0.17
Араухо Рональд 1 0.17
Фати Ансу 1 0.17
Де Йонг Френки 0 0
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Гави 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Хименес Хосе 3 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Корреа Анхель 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 1 1
Гарсия Эрик 1 1
Бускетс Серхио 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Гави 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
3
30%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Барселона - Атлетико М 0:0 Эльче - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Атлетико М 2:1
Барселона
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1
Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2 Леванте - Барселона 3:3 Барселона - Атлетико М 0:0 Валенсия - Барселона 2:3 Барселона - Гранада 1:2 Вильярреал - Барселона 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Атлетико М 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 6 15
4. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Барселона 0:0 Заявка 7 3 4 0 11 - 5 13
7. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
8. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
10. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
11. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
12. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
13. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
14. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
18. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
7. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9. Атлетико М 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
13. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М 0:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Барселона 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
3. Валенсия Альдерете Омар 5 0
4. Эльче Верду Гонсало 5 0
5. Алавес Дуарте Рубен 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Нико руками придержал на фланге Фелиша. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил со стороны игрока "Барселоны".
  • 13'
    С фланга сместился к центру на скорости Коутиньо и пробил по воротам, но мяч угодил точно в корпус Льоренте.
  • 12'
    Тонким пасом Карраско запустил в штрафную соперника Суареса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 11'
    Отобрал мяч на фланге Депай и покатил поперек на Мингесу, но тому пробить по воротам не позволил Хименес.
  • 10'
    На скорости ворвался в штрафную соперника Льоренте и упал в борьбе против Мингесы, но свисток арбитра промолчал.
  • 9'
    Сместился с правого фланга Лемар к центру штрафной и пробил в ближний угол, но точности ему не хватило.
  • 8'
    С углового навесил Де Йонг на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Пике.
  • 7'
    Снова судье пришлось останавливать игру. Руками Фелиша схватил за футболку Нико. Очередной штрафной для хозяев.
  • 6'
    Со штрафного навесил Де Пауль на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться до мяча в прыжке Эрмосо.
  • 5'
    Прорывался к штрафной соперника Фелиш, но получил по ногам от Мингесы. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 4'
    В центре поля пике наступил на ногу Суаресу, уложив форварда на газон. Штрафной удар исполнят мадридцы.
  • 3'
    Дальний заброс исполнял Карраско в штрафную соперника на ход Суаресу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Пике.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе серый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Барселоны"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Барселона

Исход игры
Атлетико М
57.4% (97)
Ничья
32% (54)
Барселона
10.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
64.29% (90)
Нет
35.71% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.7% (40)
2:1 Атлетико М
21.3% (36)
1:0 Атлетико М
21.3% (36)
2:0 Атлетико М
3.6% (6)
2:2 Ничья
3.6% (6)
1:2 Барселона
2.4% (4)
0:1 Барселона
2.4% (4)
3:1 Атлетико М
1.2% (2)
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