Испания: Ла Лига 2021-2022
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Ванда Метрополитано
Барселона
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
30
Гави
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 ГавиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
-
11 Демир ЮсуфНападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Атлетико М
Барселона
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед
40 матчей
17.5%
27.5%
55%
7 побед 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
20%
37.5%
42.5%
8 побед 15 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
8 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|3
|0.43
|Суарес Луис
|3
|0.43
|Лемар Тома
|1
|0.14
|Карраско Янник
|1
|0.14
|Врсалько Шиме
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|3 (1)
|0.5
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.33
|Роберто Серхи
|2
|0.33
|Пике Херард
|1
|0.17
|Де Йонг Люк
|1
|0.17
|Араухо Рональд
|1
|0.17
|Фати Ансу
|1
|0.17
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Гави
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Хименес Хосе
|3
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|1
|1
|Гарсия Эрик
|1
|1
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Пике Херард
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Гави
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
3
30%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
4
50%
3
27%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Барселона - Атлетико М 0:0 Эльче - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Атлетико М 2:1
Барселона
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1
Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2 Леванте - Барселона 3:3 Барселона - Атлетико М 0:0 Валенсия - Барселона 2:3 Барселона - Гранада 1:2 Вильярреал - Барселона 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|4.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Барселона
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|13.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Барселона
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|3.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|4.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Барселона
Исход игры
Атлетико М
57.4% (97)
Ничья
32% (54)
Барселона
10.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
64.29% (90)
Нет
35.71% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.7% (40)
2:1 Атлетико М
21.3% (36)
1:0 Атлетико М
21.3% (36)
2:0 Атлетико М
3.6% (6)
2:2 Ничья
3.6% (6)
1:2 Барселона
2.4% (4)
0:1 Барселона
2.4% (4)
3:1 Атлетико М
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!