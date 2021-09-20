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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Барселона

История личных встреч

Атлетико М
Барселона

11 матчей

63.6%
36.4%
0%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
-36.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
72.7%
-45.4%
8 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

0%
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

0%
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

0%
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

40 матчей

17.5%
27.5%
55%
7 побед 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

20%
37.5%
42.5%
8 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
8 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
С
2:3
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:2
П
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
П
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
2:3
КК
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
П
0:0
СИ
0:0
СИ
1:1
П
1:2
П
4:1
П
1:2
П
5:0
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
5:2
П
4:3
КК
2:1
КК
1:3
П
6:1
ПД
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 3 0.43
Суарес Луис 3 0.43
Лемар Тома 1 0.14
Карраско Янник 1 0.14
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 (1) 0.5
Брайтвайт Мартин 2 0.33
Роберто Серхи 2 0.33
Пике Херард 1 0.17
Де Йонг Люк 1 0.17
Араухо Рональд 1 0.17
Фати Ансу 1 0.17
Де Йонг Френки 0 0
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Гави 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Хименес Хосе 3 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Корреа Анхель 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 1 1
Гарсия Эрик 1 1
Бускетс Серхио 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Гави 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)
 Барселона 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Милан 1:2 Атлетико М Алавес 1:0 Атлетико М Хетафе 1:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Атлетик Б
Атлетико М 0:0 Порту Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М
Барселона Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бенфика 3:0 Барселона Барселона 3:0 Леванте Кадис 0:0 Барселона Барселона 1:1 Гранада
Барселона 0:3 Бавария Барселона 2:1 Хетафе Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Атлетико М 47.7% (21)
    X 40.9% (18)
    Барселона 11.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Барселона
    2.07
    3.66
    4.16
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона

    Исход игры
    Атлетико М
    46.5% (20)
    Ничья
    41.9% (18)
    Барселона
    11.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (16)
    Меньше
    62.79% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.2% (16)
    2:1 Атлетико М
    27.9% (12)
    1:0 Атлетико М
    18.6% (8)
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