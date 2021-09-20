Испания: Ла Лига 2021-2022
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Барселона
История личных встреч
Атлетико М
Барселона
11 матчей
63.6%
36.4%
0%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
-36.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
72.7%
-45.4%
8 побед 8 ничьих 0 побед
29 матчей
0%
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
0%
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
0%
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед
40 матчей
17.5%
27.5%
55%
7 побед 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
20%
37.5%
42.5%
8 побед 15 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
8 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|3
|0.43
|Суарес Луис
|3
|0.43
|Лемар Тома
|1
|0.14
|Карраско Янник
|1
|0.14
|Врсалько Шиме
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|3 (1)
|0.5
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.33
|Роберто Серхи
|2
|0.33
|Пике Херард
|1
|0.17
|Де Йонг Люк
|1
|0.17
|Араухо Рональд
|1
|0.17
|Фати Ансу
|1
|0.17
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Гави
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Хименес Хосе
|3
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|1
|1
|Гарсия Эрик
|1
|1
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Пике Херард
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Гави
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
|Барселона
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =4 -5Милан 1:2 Атлетико М Алавес 1:0 Атлетико М Хетафе 1:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Атлетик Б
Атлетико М 0:0 Порту Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М
Барселона Последние 20 матчей: +10 =5 -5Бенфика 3:0 Барселона Барселона 3:0 Леванте Кадис 0:0 Барселона Барселона 1:1 Гранада
Барселона 0:3 Бавария Барселона 2:1 Хетафе Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Кадис
|Ароян Вараздат
|4
|0
Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона
Исход игры
Атлетико М
46.5% (20)
Ничья
41.9% (18)
Барселона
11.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.21% (16)
Меньше
62.79% (27)
Обе команды забьют
Да
74.42% (32)
Нет
25.58% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (16)
2:1 Атлетико М
27.9% (12)
1:0 Атлетико М
18.6% (8)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!