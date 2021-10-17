Россия: Премьер-лига 2021-2022
Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
ЦСКА Москва
95
Адамов
Арсен
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Шмыков АртёмЗащитник
-
29 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
История личных встреч
Урал
ЦСКА Москва
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
18 матчей
5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|2
|0.2
|Егорычев Андрей
|1
|0.1
|Панюков Андрей
|1
|0.1
|Максименко Артём
|1
|0.1
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджуке Чидера
|2
|0.2
|Заболотный Антон
|2
|0.2
|Чалов Фёдор
|2
|0.2
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.1
|Бийол Яка
|1
|0.1
|Бистрович Кристиян
|1
|0.1
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.1
|Дивеев Игорь
|1
|0.1
|Марадишвили Константин
|1
|0.1
|Яковлев Владислав
|1
|0.1
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|Герасимов Алексей
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Кузьмичев Иван
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|4
|0
|Обляков Иван
|3
|0
|Заболотный Антон
|1
|1
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Дзагоев Алан
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
13
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
33%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
5
42%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2
Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Урал 1:0 Урал - Ростов 1:0 Химки - Урал 1:0 Урал - Ахмат 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4
ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Винер Нойштадт 3:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|8.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 16
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|3.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|4.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|5.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва
Исход игры
Урал
8% (13)
Ничья
12.9% (21)
ЦСКА Москва
79.1% (129)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (56)
Меньше
61.11% (88)
Обе команды забьют
Да
50.69% (73)
Нет
49.31% (71)
Популярный счёт
0:1 ЦСКА Москва
28.8% (47)
1:2 ЦСКА Москва
25.8% (42)
0:2 ЦСКА Москва
11.7% (19)
1:1 Ничья
10.4% (17)
2:1 Урал
4.3% (7)
1:3 ЦСКА Москва
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.2% (2)
1:0 Урал
1.2% (2)
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