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Приветствую всех любителей футбола! Откроет сегодняшний игровой день в рамках РПЛ интересный поединок, "Урал" примет ЦСКА. Команды находятся на разных полюсах таблицы, но обе нуждаются в очках, чтобы решать свои задачи на сезон. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!