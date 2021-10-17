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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
25
Кузьмичев
Иван
93
Герасимов
Алексей
95
Адамов
Арсен
24
Колесниченко
Кирилл
11
Гаджимурадов
Рамазан
6
Августиняк
Рафал
3
Гогличидзе
Лео
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
14
Набабкин
Кирилл
29
Бийол
Яка
42
Щенников
Георгий
6
Мухин
Максим
98
Обляков
Иван
19
Зайнутдинов
Бактиёр
7
Ахметов
Ильзат
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
Урал
5-4-1
ЦСКА Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Урал
ЦСКА Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

18 матчей

5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.2
Егорычев Андрей 1 0.1
Панюков Андрей 1 0.1
Максименко Артём 1 0.1
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 2 0.2
Заболотный Антон 2 0.2
Чалов Фёдор 2 0.2
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.1
Бийол Яка 1 0.1
Бистрович Кристиян 1 0.1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.1
Дивеев Игорь 1 0.1
Марадишвили Константин 1 0.1
Яковлев Владислав 1 0.1
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 4 1
Герасимов Алексей 4 0
Мишкич Даниэль 3 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Кузьмичев Иван 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 4 0
Обляков Иван 3 0
Заболотный Антон 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
13
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
33%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2
Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Урал 1:0 Урал - Ростов 1:0 Химки - Урал 1:0 Урал - Ахмат 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4
ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Винер Нойштадт 3:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
3. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
4. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
9. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
14. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Зенит Кузяев Далер 5 1
3. Краснодар Черников Александр 5 1
4. Урал Бикфалви Эрик 4 1
5. Ахмат Нижич Зоран 4 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Откроет сегодняшний игровой день в рамках РПЛ интересный поединок, "Урал" примет ЦСКА. Команды находятся на разных полюсах таблицы, но обе нуждаются в очках, чтобы решать свои задачи на сезон. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 151
Урал 8.6% (13)
X 12.6% (19)
ЦСКА Москва 78.8% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
ЦСКА Москва
5.80
3.80
1.82
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва

Исход игры
Урал
8% (13)
Ничья
12.9% (21)
ЦСКА Москва
79.1% (129)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (56)
Меньше
61.11% (88)
Обе команды забьют
Да
50.69% (73)
Нет
49.31% (71)
Популярный счёт
0:1 ЦСКА Москва
28.8% (47)
1:2 ЦСКА Москва
25.8% (42)
0:2 ЦСКА Москва
11.7% (19)
1:1 Ничья
10.4% (17)
2:1 Урал
4.3% (7)
1:3 ЦСКА Москва
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.2% (2)
1:0 Урал
1.2% (2)
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