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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
0:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Нюрнберг
0'
14' Желтая карточка
Гайс Йоханнес
0:1
21' Гол
Краусс Том
45' Желтая карточка
Хосинер Филипп
49' Желтая карточка
Беккер Робин
59'
1
Бролль
Кевин
16
Беккер
Робин
21
Золльбауэр
Михаэль
23
Аидонис
Антонис
15
Лёв
Крис
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
33
Дафернер
Кристоф
8
Мершель
Хайнц
14
Хосинер
Филипп
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
14
Краусс
Том
24
Дели
Матс
Мёллер
6
Темпельман
Лино
36
Шлаймер
Лукас
11
Шуранов
Эрик
Динамо Дрезден
4-1-3-2
Нюрнберг
4-1-3-2

Ход матча

14'
 
Гайс Йоханнес
21'
0:1
Краусс Том
(Хандверкер Тим)
45'
Хосинер Филипп
 
46'
Херрманн Лука
Хосинер Филипп
 
49'
Беккер Робин
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Динамо Дрезден
Нюрнберг

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:1
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 5 0.5
Мершель Хайнц 2 0.2
Шретер Моррис 1 0.1
Влачодимос Панайотис 1 0.1
Книппинг Тим 1 0.1
Май Себастиан 1 0.1
Лёв Крис 1 0.1
Каде Юлиус 1 0.1
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темпельман Лино 3 0.3
Валентини Энрико 2 (2) 0.2
Шуранов Эрик 2 0.2
Дели Матс Мёллер 1 0.1
Шиндлер Кристофер 1 0.1
Доведан Никола 1 0.1
Шаффлер Мануэль 1 0.1
Краусс Том 1 0.1
Гайс Йоханнес 0 0
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штарк Янник 3 0
Беккер Робин 1 1
Каде Юлиус 1 1
Золльбауэр Михаэль 2 0
Хосинер Филипп 2 0
Лёв Крис 2 0
Акото Михаэль 2 0
Май Себастиан 1 0
Диавуси Агиеманг 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Аидонис Антонис 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доведан Никола 2 1
Гайс Йоханнес 3 0
Шиндлер Кристофер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Темпельман Лино 2 0
Шаффлер Мануэль 0 1
Валентини Энрико 1 0
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
6
55%
46-60
6
46%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
5
45%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2 Динамо Дрезден - Дуйсбург 1:0 Динамо Дрезден - Галлешер 0:3 Унтерахинг - Динамо Дрезден 2:0 Динамо Дрезден - Ганза 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0
Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1 Вюрцбург Кикерс - Нюрнберг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
3. Шальке 04 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
4. Нюрнберг 1:0 Заявка 10 4 6 0 12 - 7 18
5. Падерборн Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 16 - 12 16
7. Дармштадт 1:0 Заявка 10 5 1 4 22 - 13 16
8. Хайденхайм Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
9. Гамбург Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
10. Вердер 0:1 Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
11. Динамо Дрезден 0:1 Заявка 10 4 1 5 13 - 12 13
12. Фортуна Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Ганза 1:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
15. Хольштайн Киль Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
16. Зандхаузен 1:1 Заявка 10 2 2 6 9 - 21 8
17. Ингольштадт Заявка 10 1 2 7 7 - 24 5
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Дармштадт 1:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
3. Нюрнберг 1:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
4. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
5. Хайденхайм Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Динамо Дрезден 0:1 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
7. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
9. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Вердер 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
13. Ганза 1:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Зандхаузен 1:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
4. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Санкт-Паули Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Вердер 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Зандхаузен 1:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
10. Нюрнберг 1:0 Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
11. Ганза 1:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Дармштадт 1:0 Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Динамо Дрезден 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт Заявка 5 1 0 4 4 - 16 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 3
4. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
5. Гамбург Глацель Роберт 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 4 1
2. Ганза Риццуто Калоджеро 5 0
3. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
4. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
5. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Хосинер Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Краусс Том бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Гайс Йоханнес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Динамо Дрезден
Ничья
Нюрнберг
9.81
4.06
2.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг онлайн




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