Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Динамо Дрезден
0:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Rudolf Harbig Stadion
Нюрнберг
14' Желтая карточкаГайс Йоханнес
0:1
21' ГолКраусс Том
45' Желтая карточкаХосинер Филипп
49' Желтая карточкаБеккер Робин
16
Беккер
Робин
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
-
34 Лёве ЮстинПолузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
Ход матча
14'
21'
0:1
45'
49'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Динамо Дрезден
Нюрнберг
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|5
|0.5
|Мершель Хайнц
|2
|0.2
|Шретер Моррис
|1
|0.1
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.1
|Книппинг Тим
|1
|0.1
|Май Себастиан
|1
|0.1
|Лёв Крис
|1
|0.1
|Каде Юлиус
|1
|0.1
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темпельман Лино
|3
|0.3
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.2
|Шуранов Эрик
|2
|0.2
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.1
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.1
|Доведан Никола
|1
|0.1
|Шаффлер Мануэль
|1
|0.1
|Краусс Том
|1
|0.1
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штарк Янник
|3
|0
|Беккер Робин
|1
|1
|Каде Юлиус
|1
|1
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Лёв Крис
|2
|0
|Акото Михаэль
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Диавуси Агиеманг
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Аидонис Антонис
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доведан Никола
|2
|1
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Шиндлер Кристофер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Темпельман Лино
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
6
55%
46-60
6
46%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
5
45%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2 Динамо Дрезден - Дуйсбург 1:0 Динамо Дрезден - Галлешер 0:3 Унтерахинг - Динамо Дрезден 2:0 Динамо Дрезден - Ганза 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0
Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1 Вюрцбург Кикерс - Нюрнберг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|10
|4
|6
|0
|12 - 7
|18
|5.
|Падерборн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 13
|16
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Гамбург
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|10.
|Вердер
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|11.
|Динамо Дрезден
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Ганза
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|16.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 24
|5
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|3.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вердер
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ганза
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Вердер
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|5.
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|4.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|5.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1