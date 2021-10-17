Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Дармштадт
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Вердер
7' Желтая карточкаМай Ларс-Лукас
11' Желтая карточкаФридль Марко
14' Желтая карточкаКемпе Тобиас
1:0
45' ГолХолланд Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
32
Фридль
Марко
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
22
Шмидт
Никлас
43
Динкчи
Эрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
11'
14'
45'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Дармштадт
Вердер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|8 (1)
|0.8
|Пфайффер Лука
|5
|0.5
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.2
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.2
|Холланд Фабиан
|1
|0.1
|Карич Эмир
|1
|0.1
|Голлер Беньямин
|1
|0.1
|Ману Брайдон
|1
|0.1
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Хонзак Матиас
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарджент Джош
|2
|0.2
|Рапп Николай
|1
|0.1
|Шмидт Никлас
|1
|0.1
|Вайзер Митчелл
|1
|0.1
|Фридль Марко
|1
|0.1
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.1
|Шмид Романо
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Патрик
|3
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Зобих Лассе
|2
|0
|Бадер Маттиас
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|1
|Мюллер Янник
|1
|0
|Пфайффер Лука
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Фридль Марко
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
4
40%
4
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
20
11
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
3
27%
31-45
4
20%
5
45%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
1
5%
2
18%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1
Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Дармштадт 1:1
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3
Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Унион Берлин - Вердер 3:1 Вердер - Майнц 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|10
|4
|6
|0
|12 - 7
|18
|5.
|Падерборн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 13
|16
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Гамбург
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|10.
|Вердер
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|11.
|Динамо Дрезден
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Ганза
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|16.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 24
|5
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|3.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вердер
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ганза
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Вердер
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|5.
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|4.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|5.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1