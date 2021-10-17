Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Дармштадт
3:0
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Вердер
7' Желтая карточкаМай Ларс-Лукас
11' Желтая карточкаФридль Марко
14' Желтая карточкаКемпе Тобиас
1:0
45' ГолХолланд Фабиан
63' Желтая карточкаТитц Филлип
2:0
65' ГолПфайффер Лука
3:0
71' ГолПфайффер Лука
79' Желтая карточкаБадер Маттиас
85' Желтая карточкаМану Брайдон
90' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
11
Кемпе
Тобиас
32
Фридль
Марко
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
22
Шмидт
Никлас
43
Динкчи
Эрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
11'
14'
45'
1:0
63'
65'
2:0
71'
3:0
79'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
7 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Дармштадт
Вердер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|8 (1)
|0.8
|Пфайффер Лука
|7
|0.7
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.2
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.2
|Холланд Фабиан
|1
|0.1
|Карич Эмир
|1
|0.1
|Голлер Беньямин
|1
|0.1
|Ману Брайдон
|1
|0.1
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Хонзак Матиас
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарджент Джош
|2
|0.2
|Рапп Николай
|1
|0.1
|Шмидт Никлас
|1
|0.1
|Вайзер Митчелл
|1
|0.1
|Фридль Марко
|1
|0.1
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.1
|Шмид Романо
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадер Маттиас
|3
|0
|Гьясула Клаус
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Патрик
|3
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Зобих Лассе
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|1
|Мюллер Янник
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Пфайффер Лука
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Фридль Марко
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
31%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
4
40%
4
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
23
11
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
3
27%
31-45
4
17%
5
45%
46-60
6
26%
1
9%
61-75
1
4%
2
18%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
11%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
5
36%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1
Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Дармштадт 1:1
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3
Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Унион Берлин - Вердер 3:1 Вердер - Майнц 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|12 - 7
|18
|5.
|Падерборн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|24 - 13
|16
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Гамбург
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 24
|5
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|5.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|7
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|4.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|5.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1