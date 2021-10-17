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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
3:0
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
7' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
11' Желтая карточка
Фридль Марко
14' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
1:0
45' Гол
Холланд Фабиан
63' Желтая карточка
Титц Филлип
2:0
65' Гол
Пфайффер Лука
3:0
71' Гол
Пфайффер Лука
79' Желтая карточка
Бадер Маттиас
85' Желтая карточка
Ману Брайдон
90' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
90'+3
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
8
Шнелльхардт
Фабиан
7
Голлер
Беньямин
11
Кемпе
Тобиас
18
Хонзак
Матиас
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
30
Цеттерер
Михаэль
34
Мбом
Жан-Мануэль
26
Май
Ларс-Лукас
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
22
Шмидт
Никлас
43
Динкчи
Эрен
7
Дукш
Марвин
Дармштадт
4-1-3-2
Вердер
4-5-1

Ход матча

7'
 
Май Ларс-Лукас
11'
 
Фридль Марко
14'
Кемпе Тобиас
 
45'
Холланд Фабиан
1:0
46'
 
Шмид Романо
Динкчи Эрен
46'
 
Агу Феликс
Вайзер Митчелл
63'
Титц Филлип
 
64'
 
Фуллкруг Никлас
Шмидт Никлас
65'
Пфайффер Лука
2:0
70'
Берко Эрих
Титц Филлип
 
70'
Карич Эмир
Хонзак Матиас
 
71'
Пфайффер Лука
(Кемпе Тобиас)
3:0
79'
Бадер Маттиас
 
80'
Ману Брайдон
Голлер Беньямин
 
80'
Мюллер Янник
Кемпе Тобиас
 
84'
 
Биттенкорт Леонардо
Дукш Марвин
85'
Ману Брайдон
 
87'
Сейдель Аарон
Пфайффер Лука
 
90'
 
Биттенкорт Леонардо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 7 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

История личных встреч

Дармштадт
Вердер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 8 (1) 0.8
Пфайффер Лука 7 0.7
Кемпе Тобиас 2 (1) 0.2
Шнелльхардт Фабиан 2 0.2
Холланд Фабиан 1 0.1
Карич Эмир 1 0.1
Голлер Беньямин 1 0.1
Ману Брайдон 1 0.1
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Хонзак Матиас 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарджент Джош 2 0.2
Рапп Николай 1 0.1
Шмидт Никлас 1 0.1
Вайзер Митчелл 1 0.1
Фридль Марко 1 0.1
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.1
Шмид Романо 0 0
Динкчи Эрен 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадер Маттиас 3 0
Гьясула Клаус 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Патрик 3 0
Кемпе Тобиас 2 0
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 0 1
Мюллер Янник 1 0
Титц Филлип 1 0
Пфайффер Лука 1 0
Ману Брайдон 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гросс Кристиан 2 1
Фридль Марко 3 0
Велькович Милош 2 0
Рапп Николай 2 0
Шмид Романо 2 0
Груев Илия 2 0
Топрак Омер 1 0
Биттенкорт Леонардо 1 0
Юнг Антони 1 0
Дукш Марвин 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
31%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
4
40%
4
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

23
11
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
3
27%
31-45
4
17%
5
45%
46-60
6
26%
1
9%
61-75
1
4%
2
18%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
11%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
5
36%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1
Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Дармштадт 1:1
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3
Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Унион Берлин - Вердер 3:1 Вердер - Майнц 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
3. Шальке 04 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
4. Нюрнберг Заявка 10 4 6 0 12 - 7 18
5. Падерборн Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 16 - 12 16
7. Дармштадт Заявка 10 5 1 4 24 - 13 16
8. Хайденхайм Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
9. Гамбург Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
10. Вердер Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
11. Динамо Дрезден Заявка 10 4 1 5 13 - 12 13
12. Фортуна Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Ганза Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
15. Хольштайн Киль Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
16. Зандхаузен Заявка 10 2 2 6 9 - 21 8
17. Ингольштадт Заявка 10 1 2 7 7 - 24 5
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Дармштадт Заявка 5 4 0 1 14 - 3 12
3. Нюрнберг Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
4. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
5. Хайденхайм Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Динамо Дрезден Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
7. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
9. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
13. Ганза Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
4. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Санкт-Паули Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
9. Вердер Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Нюрнберг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
11. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Дармштадт Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Динамо Дрезден Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт Заявка 5 1 0 4 4 - 16 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 3
4. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
5. Дармштадт Пфайффер Лука 7 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 4 1
2. Ганза Риццуто Калоджеро 5 0
3. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
4. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
5. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Холланд Фабиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Фридль Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Май Ларс-Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дармштадт 3:0 Вердер онлайн




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