Австрия: Бундеслига 2021-2022
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Raiffeisen Arena
Вольфсбергер
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
ЛАСК
Вольфсбергер
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|2
|0.2
|Карамоко Мамуду
|2
|0.2
|Михорль Петер
|1
|0.1
|Флеккер Флориан
|1
|0.1
|Визингер Филип
|1
|0.1
|Моншайн Кристоф
|1
|0.1
|Шмидт Александер
|1
|0.1
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Рагуц Марко
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|5
|0.5
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.2
|Рёчер Торстен
|2
|0.2
|Дедич Амар
|2
|0.2
|Перец Элиэль
|1
|0.1
|Дьенг Шейку
|1
|0.1
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.1
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флеккер Флориан
|3
|0
|Визингер Филип
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Боллер Ян
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|2
|1
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Кофлер Александр
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Перец Элиэль
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Tai Baribo
|2
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
4
50%
2
25%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
3
50%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
5
50%
1
7%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
4
21%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Мархфельд Маннсдорф 6:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Динамо Москва - ЛАСК 0:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3
Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - ЛАСК 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|3.
|Хартберг
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 17
|15
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|5.
|Вольфсбергер
|0:0
|11
|3
|4
|4
|14 - 19
|13
|6.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|7.
|Адмира
|11
|3
|4
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|Аустрия Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|ЛАСК
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|11.
|Альтах
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|12.
|Сваровски Тироль
|0:1
|11
|1
|5
|5
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|7.
|Вольфсбергер
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|ЛАСК
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Сваровски Тироль
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Аустрия Вена
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|1:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Хартберг
|1:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|Вольфсбергер
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|6.
|ЛАСК
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Рапид Вена
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Сваровски Тироль
|0:1
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|5
|2
|6
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|3.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|4.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|5.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0