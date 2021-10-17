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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
0:1
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
51' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
0:1
55' Гол
Tai Baribo
57' Желтая карточка
Флеккер Флориан
61' Желтая карточка
Рёчер Торстен
73' Желтая карточка
Tai Baribo
90'+5
1
Шлагер
Александер
34
Боллер
Ян
44
Марешиц
Дарио
33
Люкенедер
Феликс
29
Флеккер
Флориан
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
23
Шмидт
Александер
27
Гойгингер
Томас
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
7
Перец
Элиэль
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Tai
Baribo
ЛАСК
3-4-3
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Вольфсбергер

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

БЧГ
0:4
БЧГ
2:1
К
0:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:1
БЧГ
3:0
БЧГ
0:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
3:3
ЭЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 2 0.18
Карамоко Мамуду 2 0.18
Михорль Петер 1 0.09
Флеккер Флориан 1 0.09
Визингер Филип 1 0.09
Моншайн Кристоф 1 0.09
Шмидт Александер 1 0.09
Хон Хён-Сок 0 0
Рагуц Марко 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 6 0.55
Линдль Михаэль 2 (2) 0.18
Рёчер Торстен 2 0.18
Дедич Амар 2 0.18
Перец Элиэль 1 0.09
Дьенг Шейку 1 0.09
Баумгартнер Доминик 1 0.09
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0
Яшич Адис 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флеккер Флориан 4 0
Визингер Филип 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Гргич Лукас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Филипович Петар 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Михорль Петер 1 0
Реннер Рене 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Боллер Ян 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 2 1
Tai Baribo 3 0
Тафернер Маттойс 1 1
Линдль Михаэль 2 0
Кофлер Александр 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Перец Элиэль 2 0
Дедич Амар 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Штрацниг Кай 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
3
50%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

10
15
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
20%
5
33%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
5
50%
1
7%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
7%
4
21%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Мархфельд Маннсдорф 6:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Динамо Москва - ЛАСК 0:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3
Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - ЛАСК 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 10 6 2 2 26 - 13 20
3. Вольфсбергер 11 4 3 4 15 - 19 15
4. Аустрия Клагенфурт 11 3 5 3 17 - 18 14
5. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
6. Хартберг 11 3 4 4 20 - 19 13
7. Адмира 11 3 4 4 15 - 15 13
8. Рапид Вена 11 3 3 5 16 - 16 12
9. Аустрия Вена 11 2 6 3 14 - 14 12
10. ЛАСК 11 2 4 5 10 - 15 10
11. Альтах 11 2 4 5 8 - 16 10
12. Сваровски Тироль 11 1 6 4 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 3 0 9 - 7 9
6. Адмира 5 2 2 1 8 - 3 8
7. Сваровски Тироль 6 1 4 1 9 - 9 7
8. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
9. Аустрия Вена 5 0 5 0 5 - 5 5
10. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
11. Альтах 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 6 2 3 1 12 - 9 9
4. Вольфсбергер 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
6. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
7. Адмира 6 1 2 3 7 - 12 5
8. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 8 - 11 5
9. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Рапид Вена 5 0 3 2 4 - 7 3
11. Сваровски Тироль 5 0 2 3 6 - 15 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
3. Вольфсбергер Tai Baribo 6 0 1
4. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
5. Штурм Янтшер Якоб 5 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 5 0
2. Аустрия Клагенфурт Thorsten Mahrer 3 1
3. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
5. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ЛАСК 0:1 Вольфсбергер онлайн




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