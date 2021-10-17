  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Хартберг
0'
0:1
4' Пенальти
Гольнер Манфред
17'
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
15
Авуджа
Максим
6
Пецос
Атанасиос
8
Смит
Ренни
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
18
Томич
Денис
7
Забитцер
Томас
9
Вриони
Джакомо
1
Свете
Рене
31
Роттер
Томас
16
Зоннляйтнер
Марио
5
Гольнер
Манфред
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
11
Matija
Horvat
28
Хайль
Юрген
14
Клем
Кристиан
10
Ниманн
Ноэль
77
Афдияй
Донис
Сваровски Тироль
4-4-2
Хартберг
3-5-2

Ход матча

4'
0:1
Гольнер Манфред

История личных встреч

Сваровски Тироль
Хартберг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Томас 4 0.4
Вриони Джакомо 3 (1) 0.3
Ансельм Тобиас 1 0.1
Кох Фабиан 1 0.1
Пецос Атанасиос 1 0.1
Блуме Брор 1 0.1
Бехоунек Рафаэл 1 0.1
Авуджа Максим 1 0.1
Скрбо Стефан 0 0
Классен Леон 0 0
Рогель Жан 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 6 (1) 0.6
Хорват Саша 4 0.4
Хайль Юрген 1 0.1
Роттер Томас 1 0.1
Шмербок Марк-Андре 1 0.1
Белакович Неманя 1 0.1
Афдияй Донис 1 0.1
Штурм Филипп 1 0.1
Matija Horvat 1 0.1
Ниманн Ноэль 1 0.1
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Гольнер Манфред 0 0
Штек Давид 0 0
Лема Майкл Джон 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 4 0
Классен Леон 3 0
Бехоунек Рафаэл 1 1
Кох Фабиан 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Вриони Джакомо 2 0
Авуджа Максим 2 0
Смит Ренни 1 0
Забитцер Томас 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 4 0
Кайнц Тобиас 2 0
Роттер Томас 2 0
Штек Давид 2 0
Свете Рене 2 0
Matija Horvat 2 0
Тадич Дарио 1 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Гольнер Манфред 1 0
Philipp Erhardt 1 0
Афдияй Донис 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
1
8%
6
33%
76-90

Пропущено

22
17
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
8
36%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 3:2
Хартберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1
Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6 Пинкафельд - Хартберг 3:4 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Санкт-Пёльтен - Хартберг 0:1 Хартберг - Адмира 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 10 6 2 2 26 - 13 20
3. Хартберг 1:0 11 4 3 4 19 - 17 15
4. Аустрия Клагенфурт 11 3 5 3 17 - 18 14
5. Вольфсбергер 0:0 11 3 4 4 14 - 19 13
6. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
7. Адмира 11 3 4 4 15 - 15 13
8. Рапид Вена 11 3 3 5 16 - 16 12
9. Аустрия Вена 11 2 6 3 14 - 14 12
10. ЛАСК 0:0 11 2 5 4 10 - 14 11
11. Альтах 11 2 4 5 8 - 16 10
12. Сваровски Тироль 0:1 11 1 5 5 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 3 0 9 - 7 9
6. Адмира 5 2 2 1 8 - 3 8
7. Вольфсбергер 0:0 6 2 1 3 8 - 11 7
8. ЛАСК 0:0 6 1 3 2 6 - 8 6
9. Сваровски Тироль 0:1 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Аустрия Вена 5 0 5 0 5 - 5 5
11. Альтах 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 1:0 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Хартберг 1:0 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
4. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
5. Вольфсбергер 0:0 5 1 3 1 6 - 8 6
6. ЛАСК 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
7. Адмира 6 1 2 3 7 - 12 5
8. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 8 - 11 5
9. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Рапид Вена 5 0 3 2 4 - 7 3
11. Сваровски Тироль 0:1 5 0 2 3 6 - 15 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Штурм Янтшер Якоб 5 2 6
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 5 0
2. Аустрия Клагенфурт Thorsten Mahrer 3 1
3. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
5. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Хартберг
3.88
4.35
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:1 Хартберг онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 