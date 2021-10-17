Австрия: Бундеслига 2021-2022
Сваровски Тироль
0:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Тиволи Ной
Хартберг
0:1
4' ПенальтиГольнер Манфред
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
18
Томич
Денис
31
Роттер
Томас
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
10
Ниманн
Ноэль
77
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Justin Forst
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Штек ДавидПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльНападающий
-
77 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
Ход матча
4'
0:1
История личных встреч
Сваровски Тироль
Хартберг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Томас
|4
|0.4
|Вриони Джакомо
|3 (1)
|0.3
|Ансельм Тобиас
|1
|0.1
|Кох Фабиан
|1
|0.1
|Пецос Атанасиос
|1
|0.1
|Блуме Брор
|1
|0.1
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.1
|Авуджа Максим
|1
|0.1
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Классен Леон
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.6
|Хорват Саша
|4
|0.4
|Хайль Юрген
|1
|0.1
|Роттер Томас
|1
|0.1
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.1
|Белакович Неманя
|1
|0.1
|Афдияй Донис
|1
|0.1
|Штурм Филипп
|1
|0.1
|Matija Horvat
|1
|0.1
|Ниманн Ноэль
|1
|0.1
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Гольнер Манфред
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|1
|Кох Фабиан
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Вриони Джакомо
|2
|0
|Авуджа Максим
|2
|0
|Смит Ренни
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Роттер Томас
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Philipp Erhardt
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
1
8%
6
33%
76-90
Пропущено
22
17
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
8
36%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 3:2
Хартберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1
Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6 Пинкафельд - Хартберг 3:4 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Санкт-Пёльтен - Хартберг 0:1 Хартберг - Адмира 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|3.
|Хартберг
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 17
|15
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|5.
|Вольфсбергер
|0:0
|11
|3
|4
|4
|14 - 19
|13
|6.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|7.
|Адмира
|11
|3
|4
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|Аустрия Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|ЛАСК
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|11.
|Альтах
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|12.
|Сваровски Тироль
|0:1
|11
|1
|5
|5
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|7.
|Вольфсбергер
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|ЛАСК
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Сваровски Тироль
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Аустрия Вена
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|1:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Хартберг
|1:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|Вольфсбергер
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|6.
|ЛАСК
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Рапид Вена
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Сваровски Тироль
|0:1
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|5
|2
|6
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|3.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|4.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|5.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0