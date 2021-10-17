Австрия: Бундеслига 2021-2022
Сваровски Тироль
2:2
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
Хартберг
0:1
4' ПенальтиГольнер Манфред
35' Желтая карточкаТомич Денис
43' Желтая карточкаКайнц Тобиас
1:1
44' ГолПецос Атанасиос
1:2
49' ГолАфдияй Донис
53' Желтая карточкаВриони Джакомо
55' Желтая карточкаСмит Ренни
63' Желтая карточкаРоттер Томас
72' Желтая карточкаАфдияй Донис
80' Красная карточкаОсвальд Фердинанд
2:2
84' ГолАвуджа Максим
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
18
Томич
Денис
31
Роттер
Томас
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
10
Ниманн
Ноэль
77
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Justin Forst
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Штек ДавидПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльНападающий
-
77 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
Ход матча
4'
0:1
35'
43'
44'
1:1
49'
1:2
53'
55'
63'
72'
72'
84'
2:2
История личных встреч
Сваровски Тироль
Хартберг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Томас
|4
|0.36
|Вриони Джакомо
|3 (1)
|0.27
|Пецос Атанасиос
|2
|0.18
|Авуджа Максим
|2
|0.18
|Ансельм Тобиас
|1
|0.09
|Кох Фабиан
|1
|0.09
|Блуме Брор
|1
|0.09
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.09
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Классен Леон
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.55
|Хорват Саша
|4
|0.36
|Афдияй Донис
|2
|0.18
|Хайль Юрген
|1
|0.09
|Роттер Томас
|1
|0.09
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.09
|Белакович Неманя
|1
|0.09
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.09
|Штурм Филипп
|1
|0.09
|Matija Horvat
|1
|0.09
|Ниманн Ноэль
|1
|0.09
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|Вриони Джакомо
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|1
|Кох Фабиан
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Смит Ренни
|2
|0
|Авуджа Максим
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Забитцер Томас
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Роттер Томас
|3
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Philipp Erhardt
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
1
8%
6
33%
76-90
Пропущено
22
17
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
8
36%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 3:2
Хартберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1
Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6 Пинкафельд - Хартберг 3:4 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Санкт-Пёльтен - Хартберг 0:1 Хартберг - Адмира 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|3.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|5.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|6.
|Хартберг
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|7.
|Адмира
|11
|3
|4
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|Аустрия Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|ЛАСК
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|12.
|Сваровски Тироль
|11
|1
|6
|4
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|8.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|9.
|Аустрия Вена
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|10.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Рапид Вена
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|3.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|6
|0
|1
|4.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|5.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|5
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|3.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|4.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|5.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0