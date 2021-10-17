Россия: Премьер-лига 2021-2022
Крылья Советов
1:0
Перерыв
Стадион: Самара Арена
Нижний Новгород
1:0
36' ГолСарвели Владислав
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
23
Бейл
Гленн
25
Пруцев
Данил
11
Ежов
Роман
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
-
31 Ткачук ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
Ход матча
36'
История личных встреч
Крылья Советов
Нижний Новгород
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.27
|Сарвели Владислав
|3
|0.27
|Глушенков Максим
|2
|0.18
|Зиньковский Антон
|1
|0.09
|Ежов Роман
|1
|0.09
|Чернов Никита
|1
|0.09
|Бегич Сильвие
|1
|0.09
|Горшков Юрий
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.27
|Козлов Алексей
|3
|0.27
|Горбунов Игорь
|2
|0.18
|Гоцук Кирилл
|1
|0.09
|Сулейманов Тимур
|1
|0.09
|Кечкеш Акош
|1
|0.09
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|3
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Чернов Никита
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Сергеев Иван
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Сапета Александр
|1
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
5
45%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10
Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0 Спартак-2 - Крылья Советов 0:2
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1
Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0 Нижний Новгород - Енисей 1:2 Оренбург - Нижний Новгород 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|6.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|8.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|11.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 17
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Химки
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|14.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Химки
|1:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Химки
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|3.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|4.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|5.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Нижний Новгород
Исход игры
Крылья Советов
76.3% (122)
Ничья
17.5% (28)
Нижний Новгород
6.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
65.71% (92)
Нет
34.29% (48)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
36.9% (59)
1:0 Крылья Советов
20.6% (33)
1:1 Ничья
15.6% (25)
2:0 Крылья Советов
5% (8)
3:1 Крылья Советов
3.1% (5)
0:1 Нижний Новгород
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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