Горшков в очередной контратаке сместился с левого фланга в центр и наносил удар по воротам с правой ноги, но мяч свалился с бутсы, улетев в район углового флажка.

Доигрывают первый тайм самарчане полностью контролируя игру. Их воротам пока что и близко ничего не угрожает.

С дальней дистанции удалось снова пробить Берковскому, как и в середине первого тайма, но у него снова мяч улетел левее цели.

Первый тайм окончен! "Крылья Советов" пока что минимально ведут в счёте. Отдыхаем...

41' У гостей перестал мяч совсем держаться в ногах. Излишнюю суету в своих действиях допускают подопечные Кержакова - надо чуть-чуть успокоиться.

40' Александр Кержаков приуныл после пропущенного гола и присел в своё кресло. Не время унывать, ведь впереди ещё полно игрового времени.

39' Ещё один контрвыпад попытались провести правым краем хозяева поля, но обостряющая передача в штрафную площадку была перехвачена.

38' Дождались "крылышки" всё-таки своей контратакующего шанса "крылышкам". Нижегородцам будет очень сложно теперь отыграться.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Владислав Сарвели!!!

Зиньковский разогнал контратаку левым краем, сыграл в штрафную площадку на Горшкова, который прошил ударом Анисимова, но на добивалии Сарвели головой внёс мяч в ворота.

35' Покатали мяч сейчас немного поперёк поля нижегородцы. Такое ощущение, что футболисты были бы уже сейчас не против услышать свисток на перерыв.

34' Прямолинейно и достаточно медленно развивают свои атаки "крылышки". Очень сложно с таким стилем будет взломать массированные оборонительные порядки соперника.

33' Территориальное преимущество постепенно перешло к "Крыльям Советов", но особого толку это хозяевам пока что не приносит.

31' Запасные игроки обеих команд пока что продолжают сидеть на лавке - никто не начинает разогреваться.

30' Зиньковский теперь с игры с левого фланга выполнял подачу в штрафную площадку, но снова на высоте были защитники гостей.

29' Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала на ближнюю штангу, но там уверенно сыграли защитники "Нижнего Новгорода".

28' С правого фланга из глубины поля у хозяев прошла подача в район 11-метровой отметки, откуда Сарвели несильно пробил головой по центру ворот.

27' Покатали мяч немного поперёк поля самарчане, но после попытки перейти в атаку мяч очень быстро был потерян.

26' Сулейманов побывал в офсайде, после чего пробил после свистка. Повезло нападающему, что обошлось здесь для него без жёлтой карточки.

25' Недоволен явно и Игорь Осинькин, у которого есть претензии к действиям своих футболистов. Продолжают "крылышки" играть преимущественно без мяча.

24' Посвистывать начали самарские болельщики на трибунах, выражая свою неудовлетворённость тем, что происходит на поле.

23' В центре поля гости максимально плотно играют против Зиньковского, который не может найти даже сантиметра свободного пространства.

22' С левого края теперь из глубины поля следовала планирующая диагональная подача в штрафную площадку хозяев, но там Ломаев уверенно сыграл на выходе.

21' Со стандартного положения подача следовала в район линии вратарской площади, но защитники "Крыльев" оказались там проворней в борьбе на "втором этаже".

20' Левым флангом в атаку сумел с мячом продраться Юлдошев, и его удалось соперникам остановить только с нарушением правил.

19' Отобрали мяч нижегородцы на подступах к чужой штрафной площади, но после этого засуетились, так и не сумев организовать разящую контратаку с логическим завершением.

18' Активно у кромки поля себя ведёт Александр Кержаков, который пытается докричаться до кого-то из своих подопечных на поле.

17' Правым флангом теперь гости попытались обострить игру, но Чернову удалось сыграть на опережении, и выбил мяч защитник просто в аут.

16' С дальней дистанции Берковский достаточно плотно пробил, но мяч пролетел в полутора метрах левее цели. Ломаев в броске, как мне показалось, ситуацию контролировал.

15' Активизировались болельщики на трибунах. Возможно, им удастся завести футболистов на активные действия на поле.

14' Обе команды используют прессинг на чужой половине поля, но агрессивным его назвать нельзя - одна видимость.

13' Левым флангом попытались провести атаку самарчане, но ничего не получилось - мяч был выпущен за лицевую линию.

12' Темп матча продолжает оставаться посредственным - никто не хочет форсировать события на поле.

10' "Крылья" букмекерами перед матчем считались достаточно большим фаворитом этого матча. Но по первой десятиминутке это на поле незаметно.

9' Чуть лучше в последние минуты мяч начал держаться в ногах нижегородцев, но подходов к чужим владениям пока не наблюдается.

7' Мяч в штрафной площади задел руку Козлова, но на пенальти эпизод не тянул, что подтвердили видеоассистенты главного арбитра.

5' Вязкая силовая борьба идёт сейчас в центре поля. Думаю, такое мы будем видеть на протяжении всего матча.

4' Хозяева поля первую атаку пытались провести правым флангом, но потеряли они там мяч, после чего нарушили правила.

3' В спокойном ритме проходят стартовые минуты встречи. Команды присматриваются друг к другу, а также привыкают к газону.