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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
1:0
Перерыв

Стадион:
Нижний Новгород
Спорный момент в штрафной гостей
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
2
Бегич
Сильвие
3
Чернов
Никита
5
Горшков
Юрий
21
Иванисеня
Дмитрий
25
Пруцев
Данил
11
Ежов
Роман
10
Сарвели
Владислав
17
Зиньковский
Антон
33
Сергеев
Иван
1
Анисимов
Артур
34
Козлов
Алексей
4
Кечкеш
Акош
24
Гоцук
Кирилл
31
Ткачук
Денис
78
Калинский
Николай
88
Берковский
Илья
18
Могилевец
Павел
37
Шарипов
Альберт
6
Юлдошев
Иброгимхалил
93
Сулейманов
Тимур
Крылья Советов
4-2-3-1
Нижний Новгород
4-1-4-1

История личных встреч

Крылья Советов
Нижний Новгород

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ФПД
0:1
ФПД
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 3 (1) 0.27
Сарвели Владислав 3 0.27
Глушенков Максим 2 0.18
Зиньковский Антон 1 0.09
Ежов Роман 1 0.09
Чернов Никита 1 0.09
Бегич Сильвие 1 0.09
Горшков Юрий 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 3 (1) 0.27
Козлов Алексей 3 0.27
Горбунов Игорь 2 0.18
Гоцук Кирилл 1 0.09
Сулейманов Тимур 1 0.09
Кечкеш Акош 1 0.09
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 3 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Пруцев Данил 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Сергеев Иван 1 0
Глушенков Максим 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 3 0
Гоцук Кирилл 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Калинский Николай 2 0
Сапета Александр 1 0
Козлов Алексей 1 0
Балай Беким 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
5
45%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10
Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0 Спартак-2 - Крылья Советов 0:2
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1
Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0 Нижний Новгород - Енисей 1:2 Оренбург - Нижний Новгород 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
3. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
6. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов 1:0 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород 0:1 Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
11. Ахмат 0:1 Заявка 11 4 0 7 11 - 17 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Химки 1:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
14. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
15. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
16. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Крылья Советов 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
10. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Химки 1:0 Заявка 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Ахмат 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Нижний Новгород 0:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Нижний Новгород 0:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат 0:1 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Зенит Кузяев Далер 5 1
3. Краснодар Черников Александр 5 1
4. Урал Бикфалви Эрик 4 1
5. Ахмат Нижич Зоран 4 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Крылья Советов" пока что минимально ведут в счёте. Отдыхаем...
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    С дальней дистанции удалось снова пробить Берковскому, как и в середине первого тайма, но у него снова мяч улетел левее цели.
  • 43'
    Доигрывают первый тайм самарчане полностью контролируя игру. Их воротам пока что и близко ничего не угрожает.
  • 42'
    Горшков в очередной контратаке сместился с левого фланга в центр и наносил удар по воротам с правой ноги, но мяч свалился с бутсы, улетев в район углового флажка.
  • 41'
    У гостей перестал мяч совсем держаться в ногах. Излишнюю суету в своих действиях допускают подопечные Кержакова - надо чуть-чуть успокоиться.
  • 40'
    Александр Кержаков приуныл после пропущенного гола и присел в своё кресло. Не время унывать, ведь впереди ещё полно игрового времени.
  • 39'
    Ещё один контрвыпад попытались провести правым краем хозяева поля, но обостряющая передача в штрафную площадку была перехвачена.
  • 38'
    Дождались "крылышки" всё-таки своей контратакующего шанса "крылышкам". Нижегородцам будет очень сложно теперь отыграться.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Владислав Сарвели!!!
    Зиньковский разогнал контратаку левым краем, сыграл в штрафную площадку на Горшкова, который прошил ударом Анисимова, но на добивалии Сарвели головой внёс мяч в ворота.
  • 35'
    Покатали мяч сейчас немного поперёк поля нижегородцы. Такое ощущение, что футболисты были бы уже сейчас не против услышать свисток на перерыв.
  • 34'
    Прямолинейно и достаточно медленно развивают свои атаки "крылышки". Очень сложно с таким стилем будет взломать массированные оборонительные порядки соперника.
  • 33'
    Территориальное преимущество постепенно перешло к "Крыльям Советов", но особого толку это хозяевам пока что не приносит.
  • 31'
    Запасные игроки обеих команд пока что продолжают сидеть на лавке - никто не начинает разогреваться.
  • 30'
    Зиньковский теперь с игры с левого фланга выполнял подачу в штрафную площадку, но снова на высоте были защитники гостей.
  • Угловой
    29'
    Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала на ближнюю штангу, но там уверенно сыграли защитники "Нижнего Новгорода".
  • 28'
    С правого фланга из глубины поля у хозяев прошла подача в район 11-метровой отметки, откуда Сарвели несильно пробил головой по центру ворот.
  • 27'
    Покатали мяч немного поперёк поля самарчане, но после попытки перейти в атаку мяч очень быстро был потерян.
  • Офсайд
    26'
    Сулейманов побывал в офсайде, после чего пробил после свистка. Повезло нападающему, что обошлось здесь для него без жёлтой карточки.
  • 25'
    Недоволен явно и Игорь Осинькин, у которого есть претензии к действиям своих футболистов. Продолжают "крылышки" играть преимущественно без мяча.
  • 24'
    Посвистывать начали самарские болельщики на трибунах, выражая свою неудовлетворённость тем, что происходит на поле.
  • 23'
    В центре поля гости максимально плотно играют против Зиньковского, который не может найти даже сантиметра свободного пространства.
  • 22'
    С левого края теперь из глубины поля следовала планирующая диагональная подача в штрафную площадку хозяев, но там Ломаев уверенно сыграл на выходе.
  • 21'
    Со стандартного положения подача следовала в район линии вратарской площади, но защитники "Крыльев" оказались там проворней в борьбе на "втором этаже".
  • Фол, нарушение
    20'
    Левым флангом в атаку сумел с мячом продраться Юлдошев, и его удалось соперникам остановить только с нарушением правил.
  • 19'
    Отобрали мяч нижегородцы на подступах к чужой штрафной площади, но после этого засуетились, так и не сумев организовать разящую контратаку с логическим завершением.
  • 18'
    Активно у кромки поля себя ведёт Александр Кержаков, который пытается докричаться до кого-то из своих подопечных на поле.
  • 17'
    Правым флангом теперь гости попытались обострить игру, но Чернову удалось сыграть на опережении, и выбил мяч защитник просто в аут.
  • Опасный момент
    16'
    С дальней дистанции Берковский достаточно плотно пробил, но мяч пролетел в полутора метрах левее цели. Ломаев в броске, как мне показалось, ситуацию контролировал.
  • 15'
    Активизировались болельщики на трибунах. Возможно, им удастся завести футболистов на активные действия на поле.
  • 14'
    Обе команды используют прессинг на чужой половине поля, но агрессивным его назвать нельзя - одна видимость.
  • 13'
    Левым флангом попытались провести атаку самарчане, но ничего не получилось - мяч был выпущен за лицевую линию.
  • 12'
    Темп матча продолжает оставаться посредственным - никто не хочет форсировать события на поле.
  • 10'
    "Крылья" букмекерами перед матчем считались достаточно большим фаворитом этого матча. Но по первой десятиминутке это на поле незаметно.
  • 9'
    Чуть лучше в последние минуты мяч начал держаться в ногах нижегородцев, но подходов к чужим владениям пока не наблюдается.
  • Судья
    7'
    Мяч в штрафной площади задел руку Козлова, но на пенальти эпизод не тянул, что подтвердили видеоассистенты главного арбитра.
  • 5'
    Вязкая силовая борьба идёт сейчас в центре поля. Думаю, такое мы будем видеть на протяжении всего матча.
  • Фол, нарушение
    4'
    Хозяева поля первую атаку пытались провести правым флангом, но потеряли они там мяч, после чего нарушили правила.
  • 3'
    В спокойном ритме проходят стартовые минуты встречи. Команды присматриваются друг к другу, а также привыкают к газону.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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Где смотреть матч Крылья Советов 1:0 Нижний Новгород онлайн


Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Нижний Новгород

Исход игры
Крылья Советов
76.3% (122)
Ничья
17.5% (28)
Нижний Новгород
6.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
65.71% (92)
Нет
34.29% (48)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
36.9% (59)
1:0 Крылья Советов
20.6% (33)
1:1 Ничья
15.6% (25)
2:0 Крылья Советов
5% (8)
3:1 Крылья Советов
3.1% (5)
0:1 Нижний Новгород
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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