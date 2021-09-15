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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород

История личных встреч

Крылья Советов
Нижний Новгород

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ФПД
0:1
ФПД
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 3 (1) 0.3
Сарвели Владислав 2 0.2
Глушенков Максим 2 0.2
Зиньковский Антон 1 0.1
Ежов Роман 1 0.1
Чернов Никита 1 0.1
Бегич Сильвие 1 0.1
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 3 (1) 0.3
Козлов Алексей 3 0.3
Горбунов Игорь 2 0.2
Гоцук Кирилл 1 0.1
Сулейманов Тимур 1 0.1
Кечкеш Акош 1 0.1
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 3 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Пруцев Данил 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Сергеев Иван 1 0
Глушенков Максим 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 3 0
Гоцук Кирилл 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Калинский Николай 2 0
Сапета Александр 1 0
Козлов Алексей 1 0
Балай Беким 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
5
45%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10
Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0 Спартак-2 - Крылья Советов 0:2
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1
Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0 Нижний Новгород - Енисей 1:2 Оренбург - Нижний Новгород 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 22 - 12 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сочи Заявка 10 6 0 4 14 - 10 18
4. Локомотив Москва Заявка 10 4 5 1 13 - 8 17
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
8. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Ростов Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
13. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
6. Ростов Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Урал Бикфалви Эрик 4 1
4. Ахмат Нижич Зоран 4 1
5. Зенит Кузяев Далер 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Крылья Советов 75% (48)
    X 20.3% (13)
    Нижний Новгород 4.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.88
    3.75
    4.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Крылья Советов - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Крылья Советов - Нижний Новгород

    Исход игры
    Крылья Советов
    75% (48)
    Ничья
    20.3% (13)
    Нижний Новгород
    4.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.33% (29)
    Меньше
    51.67% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (40)
    Нет
    33.33% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    35.9% (23)
    1:0 Крылья Советов
    20.3% (13)
    1:1 Ничья
    18.8% (12)
    2:0 Крылья Советов
    6.3% (4)
    3:1 Крылья Советов
    4.7% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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