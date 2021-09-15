Россия: Премьер-лига 2021-2022
Крылья Советов
Позже
Стадион: Самара Арена
Нижний Новгород
История личных встреч
Крылья Советов
Нижний Новгород
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.3
|Сарвели Владислав
|2
|0.2
|Глушенков Максим
|2
|0.2
|Зиньковский Антон
|1
|0.1
|Ежов Роман
|1
|0.1
|Чернов Никита
|1
|0.1
|Бегич Сильвие
|1
|0.1
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.3
|Козлов Алексей
|3
|0.3
|Горбунов Игорь
|2
|0.2
|Гоцук Кирилл
|1
|0.1
|Сулейманов Тимур
|1
|0.1
|Кечкеш Акош
|1
|0.1
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|3
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Чернов Никита
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Сергеев Иван
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Сапета Александр
|1
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
5
45%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10
Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0 Спартак-2 - Крылья Советов 0:2
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1
Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0 Нижний Новгород - Енисей 1:2 Оренбург - Нижний Новгород 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 12
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|14 - 10
|18
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 16
|12
|12.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|13.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|4.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|5.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Нижний Новгород
Исход игры
Крылья Советов
75% (48)
Ничья
20.3% (13)
Нижний Новгород
4.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.33% (29)
Меньше
51.67% (31)
Обе команды забьют
Да
66.67% (40)
Нет
33.33% (20)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
35.9% (23)
1:0 Крылья Советов
20.3% (13)
1:1 Ничья
18.8% (12)
2:0 Крылья Советов
6.3% (4)
3:1 Крылья Советов
4.7% (3)
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