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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
1:0
Перерыв

Стадион:
Ахмат
0'
2' Желтая карточка
Кухарчук Илья
1:0
12' Гол
Кухарчук Илья
35' Желтая карточка
Коновалов Игорь
Проверка ВАР на наличие пенальти
1:0. Илья Кухарчук
22
Лантратов
Илья
4
Идову
Брайн
15
Данилкин
Егор
2
Карпов
Максим
25
Филин
Александр
11
Набиуллин
Эльмир
14
Сабович
Бесард
3
Дагерстол
Филип
5
Трошечкин
Александр
44
Кухарчук
Илья
77
Мирзов
Резиуан
33
Гудиев
Виталий
40
Уциев
Ризван
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
96
Быстров
Марат
94
Тимофеев
Артём
11
Коновалов
Игорь
14
Полярус
Артём
13
Конате
Мохамед
II
59
Харин
Евгений
18
Себаи
Сенин
Химки
5-3-2
Ахмат
4-2-3-1

Ход матча

2'
Кухарчук Илья
 
12'
Кухарчук Илья
(Трошечкин Александр)
1:0
35'
 
Коновалов Игорь

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61
  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

История личных встреч

Химки
Ахмат

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.55
Кухарчук Илья 3 0.27
Трошечкин Александр 0 0
Сабович Бесард 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Соколов Артём 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 3 0.27
Конате Мохамед II 3 0.27
Коновалов Игорь 2 (1) 0.18
Карапузов Владислав 1 0.09
Лысцов Виталий 1 0.09
Янку Габриэль 1 0.09
Бериша Бернард 0 0
Себаи Сенин 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 4 0
Камышев Илья 1 1
Глушаков Денис 2 0
Кухарчук Илья 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Дагерстол Филип 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Филин Александр 1 0
Сабович Бесард 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 4 1
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Лысцов Виталий 2 0
Коновалов Игорь 2 0
Уткин Даниил 2 0
Семёнов Андрей 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Быстров Марат 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
5
38%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1
Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1 Химки - Сочи 0:0 Спартак Москва - Химки 2:1 Химки - Урал 1:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2
Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 0:0 Ахмат - Химки 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
3. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
6. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов 1:0 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород 0:1 Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
11. Ахмат 0:1 Заявка 11 4 0 7 11 - 17 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Химки 1:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
14. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
15. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
16. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Крылья Советов 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
10. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Химки 1:0 Заявка 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Ахмат 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Нижний Новгород 0:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Нижний Новгород 0:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат 0:1 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Зенит Кузяев Далер 5 1
3. Краснодар Черников Александр 5 1
4. Урал Бикфалви Эрик 4 1
5. Ахмат Нижич Зоран 4 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв! "Химки" ведут 1:0, а "Ахмат" ещё ни разу не пробил по воротам, не то что в створ.
  • Угловой
    45'
    Харин заработал для "Ахмата" угловой, но из розыгрыша корнера ничего толкового не получилось.
  • 44'
    "Химки" нормально чувствуют себя при оборонительной игре, это их стезя.
  • 43'
    Следует длинный заброс Уциева, и Идову головой скидывает мяч за боковую. 
  • 42'
    Набиуллин смещался с левого фланга в центр, и мяч застрял где-то в ногах защитников гостевой командой.
  • Фол, нарушение
    41'
    Харин ударил в бок Трошечкина на фланге.
  • 41'
    Раз за разом теряют грозненцы мяч на подступах к чужой штрафной.
  • 40'
    "Ахмат" начинает позиционную атаку.
  • 39'
    Сабович навесил из глубины со штрафного - кто-то из гостей выбил мяч головой в аут.
  • 38'
    "Химкам" не составляет большого труда сохранять свои ворота в неприкосновенности.
  • Фол, нарушение
    37'
    Уциев нарушил на Мирзове правила на чужой половине поля.
  • 36'
    Подача Трошечкина дошла до противоположного фланга до Идову, опасного продолжения не последовало.
  • Желтая карточка
    35'
    Коновалову - жёлтая карточка за толчок в спину Сабовича.
  • 34'
    Последняя минута по игре осталась за химчанами.
  • 34'
    Удар Мирзова примерно с линии штрафной тоже заблокирован.
  • 33'
    Попытки химчан навесить с правого фланга блокируются грозненцами.
  • 32'
    Ждём от Талалаева в перерыве замен, нацеленных на усиление атакующей мощи "Ахмата", по крайней мере таких попыток.
  • 32'
    Себаи под напором Карпова не заработал ни угловой, ни штрафной. От ворот пробьёт Лантратов.
  • 31'
    Мяч в руках Лантратова, опять не придумали гости ничего опасного.
  • 30'
    "Ахмат" играет первым номером, но моменты не создаёт.
  • 30'
    Трошечкин красиво оставлял мяч Мирзову на левом фланге, но сфера предательски выкатилась за боковую.
  • Фол, нарушение
    29'
    Харин сфолил против Идову, сорвав хозяйскую атаку.
  • 28'
    Мирзов зацепился за мяч в центре поля, однако не удержал его.
  • Фол, нарушение
    27'
    Дагерстол принял Коновалова с фолом.
  • 26'
    Трошечкин прорывался по зоне левого инсайда и в борьбе с Нижичем не смог сохранить мяч в поле.
  • 25'
    "Химки" побеждали совсем давно, во втором туре. Если они не хотят вылетать, то должны сегодня выигрывать.
  • Фол, нарушение
    24'
    Полярус врезался ногами в Мирзова на левом химкинском фланге.
  • 24'
    34 на 66 - это процентное соотношение владения мячом.
  • Фол, нарушение
    23'
    Игра продолжается, Харин мелко фолит в центре поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Набиуллин лежит на газоне после подката Уциева и ждёт медицинской помощи.
  • 22'
    Весьма утеплённое одеяние у Игоря Черевченко, как будто зима уже наступила.
  • 21'
    Перед матчем витали слухи об отставке Талалаева, которые он сам же и опроверг.
  • 20'
    "Ахмат" неудачно действовал в атаке и упустил мяч за лицевую.
  • Судья
    19'
    Кухарчук откликался на прострел Набиуллина и продлевал мяч к центру. Кухарчук показывал на руку, намекая, что мяч попал в эту часть тела игроку грозненской команды. Арбитр в поле прослушал видеоассистентов и убедился, что пенальти не нужен.
  • Фол, нарушение
    18'
    Коновалов попал локтем в спину Сабовича - это нарушение "Ахмата" в атаке. 
  • 17'
    Конате завалился в чужой штрафной, но без помощи защитников соперника.
  • 16'
    Лантратов заставил ёкать сердца химкинских болельщиков. Вратарь хозяев выпустил мяч из рук после подачи, но потом быстро зафиксировал снаряд в своих перчатках.
  • 15'
    Богосавац пошёл разминаться у "Ахмата". Возможно, Талалаев уже готовит первую замену.
  • Фол, нарушение
    14'
    Автор гола Кухарчук подставился под фол на своей половине поля.
  • 13'
    "Ахмату" придётся пересматривать манеру свой игры на более атакующую.
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Илья Кухарчук!
    Началась атака "Химок" с отбора Набиуллина из-под ног Уциева. Дальше Трошечкин отправил Кухарчука на пространство по левому полуфлангу, и тот спокойно переиграл Гудиева.
  • 12'
    Идову подал с правого края в руки Гудиева.
  • 11'
    В последние минуты территорией владеют химчане, в отличие от самого дебюта матча.
  • Фол, нарушение
    11'
    Трошечкин на чужой половине подтолкнул Уциева - фол.
  • 10'
    Лантратов без проблем ловит высокую подачу с правого фланга.
  • 10'
    Конате, кстати, раньше тоже был в "Химках".
  • 9'
    Конате пробовал подцепить мяч в чужой штрафной, но техника его чуть подвела.
  • 8'
    После хозяйского корнера мяч долго прыгал по штрафной гостей, но это было неопасно.
  • Угловой
    7'
    Делая кросс, Набиуллин заработал для "Химок" левофланговый угловой.
  • 7'
    Трошечкин на левом фланге пасовал Набиуллину, и Нижич выбил снаряд в аут. 
  • 6'
    Попытались хозяева что-то придумать правым полуфлангом, но упустили мяч возле чужой штрафной.
  • 5'
    "Химки" свои атаки пока не презентовали.
  • 4'
    Харин навешивал слева от лицевой, и мяч покинул пределы поля.
  • 4'
    Если кто не знает или подзабыл, бывшая команда Андрея Талалаева принимает нынешнюю.
  • Офсайд
    3'
    Мирзов заскочил в офсайд и быстро это понял, поэтому остановился.
  • 3'
    Ещё одна подача гостей со стандарта не приводит к остроте.
  • Желтая карточка
    2'
    Кухарчук ногой заехал аж в голову Поляруса - заслуженная жёлтая карточка. Могла быть, кстати, и красная.
  • 2'
    "Ахмат" безуспешно подал штрафной с левого края - химчане отбились.
  • 1'
    "Химки" полностью в чёрной форме, а "Ахмат" - в белой. Вот такая полярная расцветка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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Где смотреть матч Химки 1:0 Ахмат онлайн


Прогнозы на матч Химки 1:0 Ахмат

Исход игры
Химки
29% (42)
Ничья
49% (71)
Ахмат
22.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (45)
Меньше
68.09% (96)
Обе команды забьют
Да
79.43% (112)
Нет
20.57% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (67)
2:1 Химки
15.2% (22)
1:2 Ахмат
12.4% (18)
1:0 Химки
9% (13)
0:1 Ахмат
6.9% (10)
2:0 Химки
2.1% (3)
3:2 Химки
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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