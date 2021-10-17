Россия: Премьер-лига 2021-2022
Химки
1:0
Перерыв
Стадион: Арена Химки
Ахмат
2' Желтая карточкаКухарчук Илья
1:0
12' ГолКухарчук Илья
35' Желтая карточкаКоновалов Игорь
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
40
Уциев
Ризван
20
Нижич
Зоран
18
Себаи
Сенин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Себаи СенинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Ход матча
12'
35'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
История личных встреч
Химки
Ахмат
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|6 (3)
|0.55
|Кухарчук Илья
|3
|0.27
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Сабович Бесард
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|3
|0.27
|Конате Мохамед II
|3
|0.27
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.18
|Карапузов Владислав
|1
|0.09
|Лысцов Виталий
|1
|0.09
|Янку Габриэль
|1
|0.09
|Бериша Бернард
|0
|0
|Себаи Сенин
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|4
|0
|Камышев Илья
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Кухарчук Илья
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Дагерстол Филип
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|4
|1
|Харин Евгений
|2
|1
|Уциев Ризван
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Лысцов Виталий
|2
|0
|Коновалов Игорь
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Семёнов Андрей
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
5
38%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1
Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1 Химки - Сочи 0:0 Спартак Москва - Химки 2:1 Химки - Урал 1:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2
Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 0:0 Ахмат - Химки 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|6.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|8.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|11.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 17
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Химки
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|14.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Химки
|1:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Химки
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|3.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|4.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|5.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки 1:0 Ахмат
Исход игры
Химки
29% (42)
Ничья
49% (71)
Ахмат
22.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (45)
Меньше
68.09% (96)
Обе команды забьют
Да
79.43% (112)
Нет
20.57% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (67)
2:1 Химки
15.2% (22)
1:2 Ахмат
12.4% (18)
1:0 Химки
9% (13)
0:1 Ахмат
6.9% (10)
2:0 Химки
2.1% (3)
3:2 Химки
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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