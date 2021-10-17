Набиуллин смещался с левого фланга в центр, и мяч застрял где-то в ногах защитников гостевой командой.

Следует длинный заброс Уциева, и Идову головой скидывает мяч за боковую.

"Химки" нормально чувствуют себя при оборонительной игре, это их стезя.

Харин заработал для "Ахмата" угловой, но из розыгрыша корнера ничего толкового не получилось.

Свисток на перерыв! "Химки" ведут 1:0, а "Ахмат" ещё ни разу не пробил по воротам, не то что в створ.

41' Харин ударил в бок Трошечкина на фланге.

41' Раз за разом теряют грозненцы мяч на подступах к чужой штрафной.

40' "Ахмат" начинает позиционную атаку.

39' Сабович навесил из глубины со штрафного - кто-то из гостей выбил мяч головой в аут.

38' "Химкам" не составляет большого труда сохранять свои ворота в неприкосновенности.

37' Уциев нарушил на Мирзове правила на чужой половине поля.

36' Подача Трошечкина дошла до противоположного фланга до Идову, опасного продолжения не последовало.

35' Коновалову - жёлтая карточка за толчок в спину Сабовича.

34' Последняя минута по игре осталась за химчанами.

34' Удар Мирзова примерно с линии штрафной тоже заблокирован.

33' Попытки химчан навесить с правого фланга блокируются грозненцами.

32' Ждём от Талалаева в перерыве замен, нацеленных на усиление атакующей мощи "Ахмата", по крайней мере таких попыток.

32' Себаи под напором Карпова не заработал ни угловой, ни штрафной. От ворот пробьёт Лантратов.

31' Мяч в руках Лантратова, опять не придумали гости ничего опасного.

30' "Ахмат" играет первым номером, но моменты не создаёт.

30' Трошечкин красиво оставлял мяч Мирзову на левом фланге, но сфера предательски выкатилась за боковую.

29' Харин сфолил против Идову, сорвав хозяйскую атаку.

28' Мирзов зацепился за мяч в центре поля, однако не удержал его.

27' Дагерстол принял Коновалова с фолом.

26' Трошечкин прорывался по зоне левого инсайда и в борьбе с Нижичем не смог сохранить мяч в поле.

25' "Химки" побеждали совсем давно, во втором туре. Если они не хотят вылетать, то должны сегодня выигрывать.

24' Полярус врезался ногами в Мирзова на левом химкинском фланге.

24' 34 на 66 - это процентное соотношение владения мячом.

23' Игра продолжается, Харин мелко фолит в центре поля.

22' Набиуллин лежит на газоне после подката Уциева и ждёт медицинской помощи.

22' Весьма утеплённое одеяние у Игоря Черевченко, как будто зима уже наступила.

21' Перед матчем витали слухи об отставке Талалаева, которые он сам же и опроверг.

20' "Ахмат" неудачно действовал в атаке и упустил мяч за лицевую.

19' Кухарчук откликался на прострел Набиуллина и продлевал мяч к центру. Кухарчук показывал на руку, намекая, что мяч попал в эту часть тела игроку грозненской команды. Арбитр в поле прослушал видеоассистентов и убедился, что пенальти не нужен.

18' Коновалов попал локтем в спину Сабовича - это нарушение "Ахмата" в атаке.

17' Конате завалился в чужой штрафной, но без помощи защитников соперника.

16' Лантратов заставил ёкать сердца химкинских болельщиков. Вратарь хозяев выпустил мяч из рук после подачи, но потом быстро зафиксировал снаряд в своих перчатках.

15' Богосавац пошёл разминаться у "Ахмата". Возможно, Талалаев уже готовит первую замену.

14' Автор гола Кухарчук подставился под фол на своей половине поля.

13' "Ахмату" придётся пересматривать манеру свой игры на более атакующую.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Илья Кухарчук!

Началась атака "Химок" с отбора Набиуллина из-под ног Уциева. Дальше Трошечкин отправил Кухарчука на пространство по левому полуфлангу, и тот спокойно переиграл Гудиева.

12' Идову подал с правого края в руки Гудиева.

11' В последние минуты территорией владеют химчане, в отличие от самого дебюта матча.

11' Трошечкин на чужой половине подтолкнул Уциева - фол.

10' Лантратов без проблем ловит высокую подачу с правого фланга.

10' Конате, кстати, раньше тоже был в "Химках".

9' Конате пробовал подцепить мяч в чужой штрафной, но техника его чуть подвела.

8' После хозяйского корнера мяч долго прыгал по штрафной гостей, но это было неопасно.

7' Делая кросс, Набиуллин заработал для "Химок" левофланговый угловой.

7' Трошечкин на левом фланге пасовал Набиуллину, и Нижич выбил снаряд в аут.

6' Попытались хозяева что-то придумать правым полуфлангом, но упустили мяч возле чужой штрафной.

5' "Химки" свои атаки пока не презентовали.

4' Харин навешивал слева от лицевой, и мяч покинул пределы поля.

4' Если кто не знает или подзабыл, бывшая команда Андрея Талалаева принимает нынешнюю.

3' Мирзов заскочил в офсайд и быстро это понял, поэтому остановился.

3' Ещё одна подача гостей со стандарта не приводит к остроте.

2' Кухарчук ногой заехал аж в голову Поляруса - заслуженная жёлтая карточка. Могла быть, кстати, и красная.

2' "Ахмат" безуспешно подал штрафной с левого края - химчане отбились.

1' "Химки" полностью в чёрной форме, а "Ахмат" - в белой. Вот такая полярная расцветка.