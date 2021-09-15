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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Ахмат

История личных встреч

Химки
Ахмат

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.6
Кухарчук Илья 2 0.2
Сабович Бесард 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Соколов Артём 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 3 0.3
Конате Мохамед II 3 0.3
Коновалов Игорь 2 (1) 0.2
Карапузов Владислав 1 0.1
Лысцов Виталий 1 0.1
Янку Габриэль 1 0.1
Бериша Бернард 0 0
Себаи Сенин 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 4 0
Камышев Илья 1 1
Глушаков Денис 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Дагерстол Филип 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Сабович Бесард 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 4 1
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Лысцов Виталий 2 0
Уткин Даниил 2 0
Семёнов Андрей 1 0
Швец Антон 1 0
Коновалов Игорь 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Быстров Марат 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
5
38%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1
Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1 Химки - Сочи 0:0 Спартак Москва - Химки 2:1 Химки - Урал 1:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2
Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 0:0 Ахмат - Химки 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 22 - 12 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сочи Заявка 10 6 0 4 14 - 10 18
4. Локомотив Москва Заявка 10 4 5 1 13 - 8 17
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
8. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Ростов Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
13. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
6. Ростов Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Урал Бикфалви Эрик 4 1
4. Ахмат Нижич Зоран 4 1
5. Зенит Кузяев Далер 4 1
Весь список
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Прогнозы на матч Химки - Ахмат

Исход игры
Химки
44.1% (26)
Ничья
32.2% (19)
Ахмат
23.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (27)
Меньше
54.24% (32)
Обе команды забьют
Да
77.97% (46)
Нет
22.03% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (19)
2:1 Химки
23.7% (14)
1:2 Ахмат
16.9% (10)
1:0 Химки
13.6% (8)
0:1 Ахмат
6.8% (4)
3:2 Химки
5.1% (3)
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