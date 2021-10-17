Германия: Бундеслига 2021-2022
0:1
4' ГолЛевандовски Роберт
0:2
30' ГолЛевандовски Роберт
0:3
34' ГолМюллер Томас
0:4
35' ГолГнабри Серж
0:5
37' ГолГнабри Серж
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
30'
34'
0:3
35'
0:4
37'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Байер Л
Бавария
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
100%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
31 матч
19.4%
19.4%
61.2%
6 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
6.5%
48.4%
45.1%
2 победы 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|6
|0.75
|Вирц Флориан
|4
|0.5
|Диаби Мусса
|4
|0.5
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.13
|Андрих Роберт
|1
|0.13
|Амири Надим
|1
|0.13
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|9 (1)
|1.13
|Гнабри Серж
|5
|0.63
|Мюллер Томас
|3
|0.38
|Киммих Йозуа
|3
|0.38
|Сане Лерой
|2
|0.25
|Мусиала Джамал
|2
|0.25
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.25
|Горецка Леон
|1
|0.13
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Юпамекано Део
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|4
|0
|Баккер Митчел
|3
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Андрих Роберт
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Зюле Никлас
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Юпамекано Део
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
5
5
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
24%
3
14%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Байер Л - Шальке 04 2:1
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0
Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Майнц - Бавария 2:1 Бавария - Байер Л 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|5:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|29 - 7
|19
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 14
|18
|3.
|Байер Л
|0:5 Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 12
|16
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 8
|11
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|11.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 21
|9
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Бавария
|5:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|11.
|Байер Л
|0:5 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|5:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|2.
|Байер Л
|0:5 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|9
|2
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|9
|1
|1
|3.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|6
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Шик Патрик
|6
|0
|0
|5.
|Бавария
|Гнабри Серж
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|2.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|3.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Байер Л 0:5 Бавария
Исход игры
Байер Л
7.8% (12)
Ничья
15.6% (24)
Бавария
76.6% (118)
Тотал 2.5
Больше
85% (119)
Меньше
15% (21)
Обе команды забьют
Да
92.14% (129)
Нет
7.86% (11)
Популярный счёт
1:2 Бавария
42.9% (66)
1:3 Бавария
13.6% (21)
2:2 Ничья
7.8% (12)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:2 Бавария
4.5% (7)
2:3 Бавария
3.9% (6)
2:1 Байер Л
3.9% (6)
3:4 Бавария
1.3% (2)
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