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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
0:5
Перерыв

Стадион:
Бавария
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
5
Баккер
Митчел
10
Демирбай
Керем
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
7
Паулиньо
Жозе
14
Шик
Патрик
1
Нойер
Мануэль
4
Зюле
Никлас
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
Байер Л
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Левандовски Роберт
(Юпамекано Део)
30'
0:2
Левандовски Роберт
(Альфонсо Дэвис)
34'
0:3
Мюллер Томас
(Зюле Никлас)
35'
0:4
Гнабри Серж
(Мюллер Томас)
37'
0:5
Гнабри Серж
(Горецка Леон)
40'
 
Станишич Йосип
Альфонсо Дэвис

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Байер Л
Бавария

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
100%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

31 матч

19.4%
19.4%
61.2%
6 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

6.5%
48.4%
45.1%
2 победы 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:2
К
2:4
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
К
2:6
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:0
К
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
К
4:2
Б
0:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 6 0.75
Вирц Флориан 4 0.5
Диаби Мусса 4 0.5
Демирбай Керем 1 (1) 0.13
Андрих Роберт 1 0.13
Амири Надим 1 0.13
Фримпонг Жереми 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 9 (1) 1.13
Гнабри Серж 5 0.63
Мюллер Томас 3 0.38
Киммих Йозуа 3 0.38
Сане Лерой 2 0.25
Мусиала Джамал 2 0.25
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.25
Горецка Леон 1 0.13
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Юпамекано Део 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 4 0
Баккер Митчел 3 0
Демирбай Керем 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Андрих Роберт 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Аларио Лукас 1 0
Та Джонатан 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Вирц Флориан 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павар Бенжамен 0 1
Зюле Никлас 1 0
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

5
5
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
24%
3
14%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Байер Л - Шальке 04 2:1
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0
Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Майнц - Бавария 2:1 Бавария - Байер Л 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 5:0 Заявка 8 6 1 1 29 - 7 19
2. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 22 - 14 18
3. Байер Л 0:5 Заявка 8 5 1 2 20 - 12 16
4. Фрайбург Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Вольфсбург Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
8. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 16 - 8 11
9. Хоффенхайм Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Боруссия М Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Майнц Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 1 7 5 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Бавария 5:0 Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
5. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
6. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Байер Л 0:5 Заявка 4 2 0 2 8 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 5:0 Заявка 4 3 1 0 13 - 3 10
2. Байер Л 0:5 Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
3. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
6. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
9. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
11. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
2. Бавария Левандовски Роберт 9 1 1
3. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
5. Бавария Гнабри Серж 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • 45'
    Нарушение правил в центре поля зафиксировал арбитр. Разыграли стандарт гости, передача на Диаби, но мяч потерян.
  • 44'
    Серия передач возле штрафной площади "Баварии", но вновь никакого продвижения.
  • 43'
    "Байер" оживился под конец тайма. Одну, но забить им нужно.
  • 42'
    Момент у "Байера", передача на Вирца, тот сыграл на Диаби, который пробил по воротам! Есть второй удар, но точно в руки Нойеру.
  • Опасный момент
    40'
    Сане! Разыграли очередную комбинацию гости, подача на Сане, который в касание с лёта пробил, но выше ворот вышло!
  • 39'
    Пытаются хозяева создать что-то на чужой половине поля, Шик в окружении трёх защитников "Баварии", но сыграть не на кого.
  • Замена
    38'
    Замена у "Баварии". Ушёл с поля Дэвис. Вступил в игру Станишич.
  • 2 гола - дубль!
    36'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:5!!! Гнабри!!! Юпамекано перехватил мяч, прошёл с ним метров 20, отдал передачу на правый край на Гнабри, тот отыгрался с Левандовски, вышел на рандеву с Градецки и покатил игровой снаряд под голкипером!
  • 35'
    Совсем мрачными выглядят хозяева. Ужасно они провели последние пять минут. И, похоже, получат они ещё в свои ворота.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!! 0:4!!! Гнабри!!! Разыграли с центра поля хозяева, потеряли мяч на правом фланге, после перехвата Мюллер покатил с фланга в центр, Гнабри легко оторвался от соперника и переправил игровой снаряд в ворота!
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!! 0:3!!! Мюллер!!!! Угловой удар заработали гости, подача на дальнюю штангу, Зюле принял мяч, пробил, но угодил в бедро Мюллера, рикошетом от которого мяч изменил направление и влетел в ворота!
  • 30'
    Мюнхенский клуб сделал игру к получасу текущего матча. "Бавария" снова в атаке.
  • 2 гола - дубль!
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!! 0:2!!! Левандовски!!! Быстрая атака "Баварии", Сане протащил мяч до чужой штрафной площади, сыграл на Дэвиса, тот обыграл защитника "Байера", сам того не ведая покатил на Левандовски, который в касание пробил по воротам Градецки, не оставив шансов леверкузенскому голкиперу.
  • Угловой
    27'
    Подача к линии вратарской, удар головой Та, но мяч прошёл выше перекладины.
  • 26'
    По левому краю в атаке Паулиньо, красивым финтом убрал Зюле, но последний всё же выбил мяч за лицевую.
  • 25'
    Середине первого тайма, борьба в штрафной площади "Баварии", падение Шика на газон, но рефери молчит.
  • 24'
    Быстрая контратака "Баварии", передача на Сане, тот атаку затормозил, сыграв на Киммиха.
  • Угловой
    23'
    Подача корнера от "Байера". Демирбай на дальнюю штангу подал, пробить некому оказалось. Горецка на подборе.
  • 22'
    Передача на Шика, но его опередил Дэвис. Чех опустил голову, схватился руками, момент у него было неплохой.
  • 20'
    Передача на угол штрафной площади на Сане, который пробил по воротам! Градецки с ударом справился, не оставляя надежд на то, чтобы увидеть Лунёва на поле.
  • 19'
    Включили снова прессинг гости, пытаются завладеть мячом на чужой половине поля, но не так просто это сделать.
  • 18'
    Амири выбил мяч за боковую из-под ног Сане, тот сам же пошёл бросать аут. Вернулся мяч к Сане, но пробить ему не позволили защитники "Байера".
  • 17'
    Дэвис с мячом, сыграл на ближнего защитника. Попытка дальнего заброса на Левандовски, но мяч у защитников "Байера".
  • 15'
    Сане перехватил мяч на чужой половине поля, сам устремился в атаку, обыграл Фримпонга, но далеко мяч от себя отпустил, не удалось ему продолжить атаку.
  • 14'
    Киммих с мячом, перевод на левый край последовал, мяч ушёл за боковую. Аут для "Байера".
  • 13'
    В четырёх последних очных матчах, включая финал Кубка Германии 2020, непременно побеждала "Бавария". Сможет ли она продолжить свою серию?
  • 12'
    Левандовски открылся на правом фланге, получил передачу, исполнил подачу, но кто будет замыкать? Всё так и вышло. Решающий удар наносить некому оказалось.
  • 10'
    Десять минут отыграли команды, темп упал по сравнению со стартовыми минутами.
  • 9'
    В центре поля с мячом завозился Амири, но успел сыграть на Диаби, тот перевод на Паулиньо исполнил, но последнему не хватило техники, чтобы мяч обработать.
  • 8'
    Через правый край атаки идут вперёд леверкузенские игроки, передача назад пошла на Та, тот ближнему защитнику. Продолжают катать мяч на своей половине поля хозяева.
  • 6'
    Свою атаку провели хозяева, подача Демирбая, но Киммих первым на мяче оказался.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!! Левандовски!!! 0:1!!! Подач со стандарта от Сане на дальнюю штангу, скидка Юпамекано, и мягкое подправление Левандовски! Всё, как по нотам разыграла "Бавария" и открыла счёт в матче!
  • 4'
    Штрафной удар на половине поля соперника заработали мюнхенцы. Сане у мяча. Левандовски держится за голову, он заработал этот стандарт. Подача на дальнюю штангу, скидка и
  • Угловой
    3'
    Киммих пошёл исполнять корнер, крупным планом Левандовски, каждая игра, как последняя у польского форварда. Подача, верховая борьба и фол в атаке зафиксировал рефери.
  • 2'
    На правом фланге обороны с мячом "Байер", перевод в линию обороны на Та, которого запрессинговал соперник. Угловой удар заработали гости.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли "аспириновые".
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Где смотреть матч Байер Л 0:5 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 0:5 Бавария

Исход игры
Байер Л
7.8% (12)
Ничья
15.6% (24)
Бавария
76.6% (118)
Тотал 2.5
Больше
85% (119)
Меньше
15% (21)
Обе команды забьют
Да
92.14% (129)
Нет
7.86% (11)
Популярный счёт
1:2 Бавария
42.9% (66)
1:3 Бавария
13.6% (21)
2:2 Ничья
7.8% (12)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:2 Бавария
4.5% (7)
2:3 Бавария
3.9% (6)
2:1 Байер Л
3.9% (6)
3:4 Бавария
1.3% (2)
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