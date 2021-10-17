Момент у "Байера", передача на Вирца, тот сыграл на Диаби, который пробил по воротам! Есть второй удар, но точно в руки Нойеру.

"Байер" оживился под конец тайма. Одну, но забить им нужно.

Нарушение правил в центре поля зафиксировал арбитр. Разыграли стандарт гости, передача на Диаби, но мяч потерян.

40' Сане! Разыграли очередную комбинацию гости, подача на Сане, который в касание с лёта пробил, но выше ворот вышло!

39' Пытаются хозяева создать что-то на чужой половине поля, Шик в окружении трёх защитников "Баварии", но сыграть не на кого.

38' Замена у "Баварии". Ушёл с поля Дэвис. Вступил в игру Станишич.

36' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:5!!! Гнабри!!! Юпамекано перехватил мяч, прошёл с ним метров 20, отдал передачу на правый край на Гнабри, тот отыгрался с Левандовски, вышел на рандеву с Градецки и покатил игровой снаряд под голкипером!

35' Совсем мрачными выглядят хозяева. Ужасно они провели последние пять минут. И, похоже, получат они ещё в свои ворота.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!! 0:4!!! Гнабри!!! Разыграли с центра поля хозяева, потеряли мяч на правом фланге, после перехвата Мюллер покатил с фланга в центр, Гнабри легко оторвался от соперника и переправил игровой снаряд в ворота!

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!! 0:3!!! Мюллер!!!! Угловой удар заработали гости, подача на дальнюю штангу, Зюле принял мяч, пробил, но угодил в бедро Мюллера, рикошетом от которого мяч изменил направление и влетел в ворота!

30' Мюнхенский клуб сделал игру к получасу текущего матча. "Бавария" снова в атаке.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!! 0:2!!! Левандовски!!! Быстрая атака "Баварии", Сане протащил мяч до чужой штрафной площади, сыграл на Дэвиса, тот обыграл защитника "Байера", сам того не ведая покатил на Левандовски, который в касание пробил по воротам Градецки, не оставив шансов леверкузенскому голкиперу.

27' Подача к линии вратарской, удар головой Та, но мяч прошёл выше перекладины.

26' По левому краю в атаке Паулиньо, красивым финтом убрал Зюле, но последний всё же выбил мяч за лицевую.

25' Середине первого тайма, борьба в штрафной площади "Баварии", падение Шика на газон, но рефери молчит.

24' Быстрая контратака "Баварии", передача на Сане, тот атаку затормозил, сыграв на Киммиха.

23' Подача корнера от "Байера". Демирбай на дальнюю штангу подал, пробить некому оказалось. Горецка на подборе.

22' Передача на Шика, но его опередил Дэвис. Чех опустил голову, схватился руками, момент у него было неплохой.

20' Передача на угол штрафной площади на Сане, который пробил по воротам! Градецки с ударом справился, не оставляя надежд на то, чтобы увидеть Лунёва на поле.

19' Включили снова прессинг гости, пытаются завладеть мячом на чужой половине поля, но не так просто это сделать.

18' Амири выбил мяч за боковую из-под ног Сане, тот сам же пошёл бросать аут. Вернулся мяч к Сане, но пробить ему не позволили защитники "Байера".

17' Дэвис с мячом, сыграл на ближнего защитника. Попытка дальнего заброса на Левандовски, но мяч у защитников "Байера".

15' Сане перехватил мяч на чужой половине поля, сам устремился в атаку, обыграл Фримпонга, но далеко мяч от себя отпустил, не удалось ему продолжить атаку.

14' Киммих с мячом, перевод на левый край последовал, мяч ушёл за боковую. Аут для "Байера".

13' В четырёх последних очных матчах, включая финал Кубка Германии 2020, непременно побеждала "Бавария". Сможет ли она продолжить свою серию?

12' Левандовски открылся на правом фланге, получил передачу, исполнил подачу, но кто будет замыкать? Всё так и вышло. Решающий удар наносить некому оказалось.

10' Десять минут отыграли команды, темп упал по сравнению со стартовыми минутами.

9' В центре поля с мячом завозился Амири, но успел сыграть на Диаби, тот перевод на Паулиньо исполнил, но последнему не хватило техники, чтобы мяч обработать.

8' Через правый край атаки идут вперёд леверкузенские игроки, передача назад пошла на Та, тот ближнему защитнику. Продолжают катать мяч на своей половине поля хозяева.

6' Свою атаку провели хозяева, подача Демирбая, но Киммих первым на мяче оказался.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!! Левандовски!!! 0:1!!! Подач со стандарта от Сане на дальнюю штангу, скидка Юпамекано, и мягкое подправление Левандовски! Всё, как по нотам разыграла "Бавария" и открыла счёт в матче!

4' Штрафной удар на половине поля соперника заработали мюнхенцы. Сане у мяча. Левандовски держится за голову, он заработал этот стандарт. Подача на дальнюю штангу, скидка и

3' Киммих пошёл исполнять корнер, крупным планом Левандовски, каждая игра, как последняя у польского форварда. Подача, верховая борьба и фол в атаке зафиксировал рефери.

2' На правом фланге обороны с мячом "Байер", перевод в линию обороны на Та, которого запрессинговал соперник. Угловой удар заработали гости.