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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
 
Позже

Стадион:
Бавария

История личных встреч

Байер Л
Бавария

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
100%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

31 матч

19.4%
19.4%
61.2%
6 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

6.5%
48.4%
45.1%
2 победы 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:2
К
2:4
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
К
2:6
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:0
К
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
К
4:2
Б
0:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 6 0.86
Вирц Флориан 4 0.57
Диаби Мусса 4 0.57
Демирбай Керем 1 (1) 0.14
Андрих Роберт 1 0.14
Амири Надим 1 0.14
Фримпонг Жереми 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 7 (1) 1
Киммих Йозуа 3 0.43
Гнабри Серж 3 0.43
Сане Лерой 2 0.29
Мюллер Томас 2 0.29
Мусиала Джамал 2 0.29
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.29
Горецка Леон 1 0.14
Альфонсо Дэвис 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 4 0
Баккер Митчел 3 0
Демирбай Керем 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Андрих Роберт 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Аларио Лукас 1 0
Та Джонатан 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Вирц Флориан 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павар Бенжамен 0 1
Зюле Никлас 1 0
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

5
5
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
24%
3
14%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Байер Л - Шальке 04 2:1
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0
Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Майнц - Бавария 2:1 Бавария - Байер Л 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 24 - 7 16
2. Байер Л Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
3. Фрайбург Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 19 - 13 15
5. Вольфсбург Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Кёльн Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
8. Майнц Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
9. РБ Лейпциг Заявка 7 3 1 3 15 - 7 10
10. Боруссия М Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
13. Айнтрахт Фр Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Герта Заявка 7 2 0 5 8 - 20 6
15. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
16. Бохум Заявка 7 1 1 5 4 - 16 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 4 0 0 14 - 7 12
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
4. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
12. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
7. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
12. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
14. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 1
3. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
4. Унион Берлин Авонийи Тайво 5 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Майнц Кор Доминик 3 1
2. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
3. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
4. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Байер Л 8.2% (5)
    X 18% (11)
    Бавария 73.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Бавария
    5.50
    4.90
    1.71
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Байер Л - Бавария онлайн


    Прогнозы на матч Байер Л - Бавария

    Исход игры
    Байер Л
    8.2% (5)
    Ничья
    18% (11)
    Бавария
    73.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.44% (51)
    Меньше
    13.56% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    93.22% (55)
    Нет
    6.78% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    42.6% (26)
    1:3 Бавария
    18% (11)
    2:2 Ничья
    11.5% (7)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
    2:1 Байер Л
    4.9% (3)
    0:2 Бавария
    3.3% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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