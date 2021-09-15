Германия: Бундеслига 2021-2022
История личных встреч
Байер Л
Бавария
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
100%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
31 матч
19.4%
19.4%
61.2%
6 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
6.5%
48.4%
45.1%
2 победы 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|6
|0.86
|Вирц Флориан
|4
|0.57
|Диаби Мусса
|4
|0.57
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.14
|Андрих Роберт
|1
|0.14
|Амири Надим
|1
|0.14
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|7 (1)
|1
|Киммих Йозуа
|3
|0.43
|Гнабри Серж
|3
|0.43
|Сане Лерой
|2
|0.29
|Мюллер Томас
|2
|0.29
|Мусиала Джамал
|2
|0.29
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.29
|Горецка Леон
|1
|0.14
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|4
|0
|Баккер Митчел
|3
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Андрих Роберт
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Зюле Никлас
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Юпамекано Део
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
5
5
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
24%
3
14%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Байер Л - Шальке 04 2:1
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0
Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Майнц - Бавария 2:1 Бавария - Байер Л 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|24 - 7
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 13
|15
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 20
|6
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|16.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 7
|12
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|12.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|12.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|1
|3.
|Байер Л
|Шик Патрик
|6
|0
|0
|4.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|5
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|2.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|3.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|4.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Байер Л - Бавария
Исход игры
Байер Л
8.2% (5)
Ничья
18% (11)
Бавария
73.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
86.44% (51)
Меньше
13.56% (8)
Обе команды забьют
Да
93.22% (55)
Нет
6.78% (4)
Популярный счёт
1:2 Бавария
42.6% (26)
1:3 Бавария
18% (11)
2:2 Ничья
11.5% (7)
1:1 Ничья
6.6% (4)
2:1 Байер Л
4.9% (3)
0:2 Бавария
3.3% (2)
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