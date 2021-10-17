Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Olympisch Stadion
Мехелен
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
15
Бурден
Пьер
11
Сумаре
Исса
17
Гуэ
Самюэль
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сумаре ИссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
30'
0:1
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Мехелен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0.09
|Дом Джорен
|1
|0.09
|Берг Ян
|1
|0.09
|Нубисси Мариус
|1
|0.09
|Саньянг Абдулия
|1
|0.09
|Сумаре Исса
|1
|0.09
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|6
|0.55
|Кейперс Уго
|2
|0.18
|Дрёйф Ферди
|2
|0.18
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.18
|Уолш Сэнди
|1
|0.09
|Кайя Онур
|1
|0.09
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.09
|Швед Марьян
|1
|0.09
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.09
|Схоофс Роб
|0
|0
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|5
|2
|Берг Ян
|3
|1
|Питермат Том
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Stipe Radic
|2
|1
|Хольцхаузер Рафаэль
|3
|0
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Бурден Пьер
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Халемия Мохамед Реда
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Бато Шелдон
|2
|0
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
3
38%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
38%
76-90
Забито
6
17
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
3
50%
3
18%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
22%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
6
26%
6
30%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
4
17%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1
Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Дессель - Беерсхот-Вильрейк 2:5 К. Контич - Беерсхот-Вильрейк 0:5 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 3:0
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2
Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2 Темпо Оверейсе - Мехелен 1:7 Мехелен - Гент 1:2 Остенде - Мехелен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Эйпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Мехелен
|1:0
|11
|6
|1
|4
|19 - 19
|19
|6.
|Генк
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|7.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|8.
|Остенде
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|9.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|11.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|12.
|Стандард
|11
|4
|2
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|17 - 24
|12
|15.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|16 - 13
|11
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|11
|2
|2
|7
|13 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|11
|0
|2
|9
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|6.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|7.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|9.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|11.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|15.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|4.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Генк
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|13.
|Мехелен
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|5.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0