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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
0:1
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
0:1
30' Гол
Мрабти Керим
45' Желтая карточка
Мрабти Керим
89' Желтая карточка
Хайреманс Джеффри
90' Желтая карточка
Уолш Сэнди
90'+4
31
Ванхамел
Майк
55
Stipe
Radic
4
Франс
Фредерик
2
Берг
Ян
27
Халемия
Мохамед
Реда
16
Питермат
Том
28
Исмаила
Кулибали
15
Бурден
Пьер
8
Хольцхаузер
Рафаэль
11
Сумаре
Исса
17
Шенклэнд
Лоуренс
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
17
Гуэ
Самюэль
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Беерсхот-Вильрейк
3-4-1-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Мехелен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
1:2
К
0:1
ПДА
2:3
ПДГБП
2:1
ПДГБП
0:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБВЭ
1:1
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольцхаузер Рафаэль 1 0.09
Дом Джорен 1 0.09
Берг Ян 1 0.09
Нубисси Мариус 1 0.09
Саньянг Абдулия 1 0.09
Сумаре Исса 1 0.09
Исмаила Кулибали 0 0
Бурден Пьер 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 6 0.55
Мрабти Керим 3 (1) 0.27
Кейперс Уго 2 0.18
Дрёйф Ферди 2 0.18
Уолш Сэнди 1 0.09
Кайя Онур 1 0.09
Ванлерберге Йорди 1 0.09
Швед Марьян 1 0.09
Vinicius de Souza Costa 1 0.09
Схоофс Роб 0 0
Хайреманс Джеффри 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 5 2
Берг Ян 3 1
Питермат Том 4 0
Франс Фредерик 2 1
Stipe Radic 2 1
Хольцхаузер Рафаэль 3 0
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Ванхамел Майк 1 0
Бурден Пьер 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Халемия Мохамед Реда 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Бейкер Лукас 2 0
Бато Шелдон 2 0
Vinicius de Souza Costa 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Сторм Никола 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Мрабти Керим 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
3
38%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
38%
76-90

Забито

6
18
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
3
50%
3
17%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
21%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
6
25%
6
30%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
4
17%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1
Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Дессель - Беерсхот-Вильрейк 2:5 К. Контич - Беерсхот-Вильрейк 0:5 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 3:0
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2
Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2 Темпо Оверейсе - Мехелен 1:7 Мехелен - Гент 1:2 Остенде - Мехелен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
4. Эйпен 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Мехелен 11 6 1 4 19 - 19 19
6. Генк 10 5 2 3 21 - 15 17
7. Андерлехт 11 4 5 2 21 - 14 17
8. Остенде 11 5 2 4 16 - 19 17
9. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
11. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
12. Стандард 11 4 2 5 12 - 19 14
13. Серен Юнайтед 11 4 0 7 15 - 21 12
14. Зульте-Варегем 11 3 3 5 17 - 24 12
15. Гент 10 3 2 5 16 - 13 11
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 11 2 2 7 13 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 2 9 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
7. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
9. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
10. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
11. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
12. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
14. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
15. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
4. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Генк 5 2 1 2 9 - 10 7
12. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
13. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Остенде Гейе Махтар 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 5 0
5. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
  • 17'
    Франс Фредерик уходит с поля. Leon Krekovic выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен онлайн




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