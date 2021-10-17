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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
20' Желтая карточка
Сеспедес Борис
27' Желтая карточка
Нуу Муса
1:0
35' Гол
Дуа Квадво
76' Желтая карточка
Гийемено Джереми
79' Желтая карточка
Руй Стив
81' Желтая карточка
Антунес Алексис
1:1
85' Гол
Руй Стив
2:1
90' Гол
Гийемено Джереми
90' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90'+8
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
3
Нуу
Муса
6
Стильхарт
Базиль
24
Кемптер
Михаэль
16
Гёртлер
Лукас
8
Диаките
Усман
10
Руис
Виктор
III
55
Диррассуба
Салифу
11
Дуа
Квадво
31
Alessio
Besio
40
Омераджич
Эдин
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
12
Роделен
Ронни
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
10
Схалк
Алекс
17
Имери
Кастриот
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

16'
Траоре Бубакар
Кемптер Михаэль
 
20'
 
Сеспедес Борис
27'
Нуу Муса
 
35'
Дуа Квадво
(Гёртлер Лукас)
1:0
46'
 
Антунес Алексис
Имери Кастриот
60'
Фазлии Бетим
Диррассуба Салифу
 
60'
Йуан Элье
Руис Виктор
 
60'
Гийемено Джереми
Alessio Besio
 
64'
 
Диалло Мусса
Сотье Антони
64'
 
Дулин Давид
Сеспедес Борис
76'
Гийемено Джереми
 
79'
 
Руй Стив
81'
 
Антунес Алексис
85'
1:1
Руй Стив
(Стеванович Мирослав)
88'
Шуберт Фабиан
Дуа Квадво
 
90'
Гийемено Джереми
(Шуберт Фабиан)
2:1
90'
Гёртлер Лукас
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

История личных встреч

Санкт-Галлен
Серветт

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 3 0.3
Дуа Квадво 3 (1) 0.3
Люхингер Николас 2 0.2
Руис Виктор III 2 (1) 0.2
Гийемено Джереми 2 0.2
Бабич Борис 1 0.1
Диаките Усман 1 0.1
Кемптер Михаэль 1 0.1
Alessio Besio 0 0
Гёртлер Лукас 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руй Стив 3 0.3
Конья Тимоте 3 0.3
Стеванович Мирослав 2 0.2
Киэ Грежон 2 0.2
Имери Кастриот 2 0.2
Антунес Алексис 1 0.1
Валь Тео 1 (1) 0.1
Сотье Антони 1 0.1
Роделен Ронни 1 0.1
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йуан Элье 4 1
Гёртлер Лукас 5 0
Гийемено Джереми 2 1
Фазлии Бетим 2 1
Люхингер Николас 3 0
Стильхарт Базиль 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Руис Виктор III 1 0
Нуу Муса 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Руй Стив 2 0
Валь Тео 2 0
Фрик Джереми 0 1
Клиши Гаэль 1 0
Киэ Грежон 1 0
Диалло Мусса 1 0
Антунес Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
67%
2
18%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
1
8%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Пропущено

23
23
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
17%
1
4%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
1
4%
6
26%
31-45
3
13%
7
30%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
8
35%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2
Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Санкт-Галлен - Рапперсвиль-Йона 5:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0
Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4
Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 2:2 FC Bramois - Серветт 0:11 Серветт - Санкт-Галлен 1:2 Вадуц - Серветт 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 6 4 0 24 - 8 22
2. Цюрих 10 6 2 2 23 - 17 20
3. Янг Бойз 9 5 3 1 24 - 8 18
4. Лугано 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Грасcхоппер 10 3 4 3 16 - 14 13
6. Серветт 10 3 3 4 17 - 22 12
7. Сьон 10 2 3 5 12 - 23 9
8. Санкт-Галлен 10 2 3 5 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 10 1 4 5 12 - 22 7
10. Люцерн 10 0 6 4 14 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
3. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Янг Бойз 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
7. Сьон 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Санкт-Галлен 5 1 3 1 8 - 9 6
9. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 4 2 0 2 7 - 6 6
5. Серветт 5 1 2 2 7 - 11 5
6. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
7. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 8 0 4
3. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 3
4. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 6 0 1
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люцерн Угриниц Филип 6 0
2. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
3. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
4. Лугано Кустодио Оливье 5 0
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Дуа Квадво бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Нуу Муса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Сеспедес Борис получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Кемптер Михаэль уходит с поля. Траоре Бубакар выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:1 Серветт онлайн




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