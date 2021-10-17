Швейцария: Суперлига 2021-2022
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Серветт
20' Желтая карточкаСеспедес Борис
27' Желтая карточкаНуу Муса
1:0
35' ГолДуа Квадво
76' Желтая карточкаГийемено Джереми
79' Желтая карточкаРуй Стив
81' Желтая карточкаАнтунес Алексис
1:1
85' ГолРуй Стив
2:1
90' ГолГийемено Джереми
90' Желтая карточкаГёртлер Лукас
3
Нуу
Муса
11
Дуа
Квадво
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Валь
Тео
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
20 Мендеш ПапуПолузащитник
- Нападающий
-
21 Nils Pedat
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
20'
27'
35'
1:0
60'
76'
79'
81'
85'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Санкт-Галлен
Серветт
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|3
|0.3
|Дуа Квадво
|3 (1)
|0.3
|Люхингер Николас
|2
|0.2
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.2
|Гийемено Джереми
|2
|0.2
|Бабич Борис
|1
|0.1
|Диаките Усман
|1
|0.1
|Кемптер Михаэль
|1
|0.1
|Alessio Besio
|0
|0
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руй Стив
|3
|0.3
|Конья Тимоте
|3
|0.3
|Стеванович Мирослав
|2
|0.2
|Киэ Грежон
|2
|0.2
|Имери Кастриот
|2
|0.2
|Антунес Алексис
|1
|0.1
|Валь Тео
|1 (1)
|0.1
|Сотье Антони
|1
|0.1
|Роделен Ронни
|1
|0.1
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йуан Элье
|4
|1
|Гёртлер Лукас
|5
|0
|Гийемено Джереми
|2
|1
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Нуу Муса
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Руй Стив
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Фрик Джереми
|0
|1
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Диалло Мусса
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
67%
2
18%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
1
8%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Пропущено
23
23
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
17%
1
4%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
1
4%
6
26%
31-45
3
13%
7
30%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
8
35%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2
Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Санкт-Галлен - Рапперсвиль-Йона 5:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0
Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4
Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 2:2 FC Bramois - Серветт 0:11 Серветт - Санкт-Галлен 1:2 Вадуц - Серветт 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|24 - 8
|18
|4.
|Лугано
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Серветт
|10
|3
|3
|4
|17 - 22
|12
|7.
|Сьон
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|2
|3
|5
|15 - 24
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|4
|5
|12 - 22
|7
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|14 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|3.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Серветт
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|7.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|17 - 6
|10
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|6.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|7.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|8
|0
|4
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|3
|4.
|Янг Бойз
|Фасснахт Кристиан
|6
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|6
|0
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|3.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|5
|0