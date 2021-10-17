Швейцария: Суперлига 2021-2022
26' Желтая карточкаБальтазар
39' Желтая карточкаДжака Таулант
44' Желтая карточкаКавар Димитри
77' Желтая карточкаВесли Давид
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
20
Фрай
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marco Walker
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
Ход матча
26'
39'
44'
77'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Сьон
Базель
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
91.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
83.3%
10 побед 10 ничьих 0 побед
49 матчей
20.4%
79.6%
0 побед 10 ничьих 39 побед
Первый тайм
22.4%
77.6%
0 побед 11 ничьих 27 побед
Второй тайм
22.4%
77.6%
0 побед 11 ничьих 30 побед
61 матч
11.5%
24.6%
63.9%
7 побед 15 ничьих 39 побед
Первый тайм
19.7%
36.1%
44.2%
12 побед 22 ничьи 27 побед
Второй тайм
16.4%
34.4%
49.2%
10 побед 21 ничья 30 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оаро Гийом
|3
|0.3
|Стожилкович Филип
|2 (1)
|0.2
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.1
|Буа Кевин
|1
|0.1
|Кавар Димитри
|1
|0.1
|Дзуффи Лука
|1
|0.1
|Ндойе Бирама
|1
|0.1
|Theo Berdayes
|1
|0.1
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Весли Давид
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|11 (2)
|1.1
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.4
|Штокер Валентин
|1
|0.1
|Касами Пайтим
|1
|0.1
|Жегрова Эдон
|1
|0.1
|Лопес Серхио
|1
|0.1
|Миллар Лиам
|1
|0.1
|Ндой Дан
|1
|0.1
|Джюмарт Эрай
|1
|0.1
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Кавар Димитри
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Весли Давид
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Касами Пайтим
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
16
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
3
60%
1
6%
76-90
Пропущено
18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
2
11%
3
60%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
5
23%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
5
45%
2
9%
76-90
Пропущено
23
9
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
13%
1
11%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
4
17%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0
Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Сьон 0:3
Базель
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2
FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2 Базель - Сьон 6:1 Партизани - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 0:2 Базель - Партизани 3:0 Гамбург - Базель 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|10
|5
|5
|0
|23 - 8
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|24 - 8
|18
|4.
|Лугано
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Серветт
|0:1
|10
|3
|3
|4
|16 - 21
|12
|7.
|Сьон
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 22
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|1:0
|10
|2
|3
|5
|14 - 23
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|4
|5
|12 - 22
|7
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|14 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Базель
|0:0
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|3.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Сьон
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Серветт
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|1:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|17 - 6
|10
|2.
|Базель
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|Серветт
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|6.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|7.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|1:0
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|8
|0
|4
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|3
|4.
|Янг Бойз
|Фасснахт Кристиан
|6
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|6
|0
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|3.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Сузуки Тоити
|5
|0