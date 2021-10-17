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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
1:0
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
1:0
32' Гол
Янтшер Якоб
44' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
59' Желтая карточка
Райнер Константин
85' Желтая карточка
Гайрхофер Никлас
90' Желтая карточка
Байич Анте
90'+7
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
1
Радлингер
Самуэль
6
Райнер
Константин
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
11
Оффенбахер
Даниэль
10
Висмейер
Юлиан
22
Нутц
Штефан
17
Philipp
Pomer
9
Шаби
Сейфедин
Штурм
4-3-1-2
Рид
3-4-2-1

История личных встреч

Штурм
Рид

32 матча

87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.9%
43.8%
9.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.6%
28.1%
6.3%
21 победа 9 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

46 матчей

60.9%
19.6%
19.5%
28 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.6%
56.5%
10.9%
15 побед 26 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.7%
37%
17.3%
21 победа 17 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:2
ТМК
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:1
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
К
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
0:3
Б(M
1:2
К
0:1
Б(M
1:0
Б(M
0:2
К
1:2
Б(M
1:2
Б(M
3:2
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
4:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 7 (2) 0.64
Янтшер Якоб 6 (2) 0.55
Саркария Манприт 4 0.36
Вютрих Грегори 2 0.18
Ньянгбо Догбол 2 0.18
Горенц-Станкович Йон 2 0.18
Китеишвили Отар 1 0.09
Любич Иван 1 0.09
David Affengruber2 1 0.09
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 4 0.36
Байич Анте 2 0.18
Висмейер Юлиан 2 0.18
Райнер Константин 2 0.18
Нутц Штефан 1 0.09
Оффенбахер Даниэль 1 0.09
Philipp Pomer 1 0.09
Leo Mikic 1 0.09
Сатин Мурат 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 3 0
Йебоа Келвин 3 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Газибегович Юсуф 2 0
Прасс Александр 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Куэн Андреас 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Йегер Лукас 1 0
Данте Амаду 1 0
David Affengruber2 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 4 0
Цигль Марсель 2 0
Райнер Константин 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Лергер Михель 1 0
Сивалд Феликс 1 0
Байич Анте 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
0
0%
3
21%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
8
31%
1
7%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
3
12%
3
21%
61-75
7
27%
3
21%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
4
17%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
4
29%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4
Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Удинезе - Штурм 2:3 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 Штадль Паура - Штурм 0:9 Штурм - Црвена Звезда 1:1 Штурм - Краковия 0:1
Рид
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3
Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3 Рид - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Рид 3:0 Рид - Адмира 0:0 Хартберг - Рид 1:1 Санкт-Пёльтен - Рид 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 11 7 2 2 27 - 13 23
3. Вольфсбергер 11 4 3 4 15 - 19 15
4. Аустрия Клагенфурт 11 3 5 3 17 - 18 14
5. Рид 11 3 4 4 14 - 23 13
6. Хартберг 11 3 4 4 20 - 19 13
7. Адмира 11 3 4 4 15 - 15 13
8. Рапид Вена 11 3 3 5 16 - 16 12
9. Аустрия Вена 11 2 6 3 14 - 14 12
10. ЛАСК 11 2 4 5 10 - 15 10
11. Альтах 11 2 4 5 8 - 16 10
12. Сваровски Тироль 11 1 6 4 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Штурм 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 3 0 9 - 7 9
6. Адмира 5 2 2 1 8 - 3 8
7. Сваровски Тироль 6 1 4 1 9 - 9 7
8. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
9. Аустрия Вена 5 0 5 0 5 - 5 5
10. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
11. Альтах 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 6 2 3 1 12 - 9 9
4. Вольфсбергер 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
6. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
7. Адмира 6 1 2 3 7 - 12 5
8. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 8 - 11 5
9. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Рапид Вена 5 0 3 2 4 - 7 3
11. Сваровски Тироль 5 0 2 3 6 - 15 2
12. Рид 6 0 2 4 5 - 17 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 3
3. Штурм Янтшер Якоб 6 2 6
4. Вольфсбергер Tai Baribo 6 0 1
5. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 5 0
2. Аустрия Клагенфурт Thorsten Mahrer 3 1
3. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
5. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Газибегович Юсуф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Штурм 1:0 Рид онлайн




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