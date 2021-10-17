Австрия: Бундеслига 2021-2022
Штурм
1:0
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Рид
1:0
32' ГолЯнтшер Якоб
44' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
59' Желтая карточкаРайнер Константин
85' Желтая карточкаГайрхофер Никлас
90' Желтая карточкаБайич Анте
44
Данте
Амаду
13
Янтшер
Якоб
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
Ход матча
32'
1:0
44'
85'
90'
История личных встреч
Штурм
Рид
32 матча
87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.9%
43.8%
9.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.6%
28.1%
6.3%
21 победа 9 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
46 матчей
60.9%
19.6%
19.5%
28 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.6%
56.5%
10.9%
15 побед 26 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.7%
37%
17.3%
21 победа 17 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|7 (2)
|0.64
|Янтшер Якоб
|6 (2)
|0.55
|Саркария Манприт
|4
|0.36
|Вютрих Грегори
|2
|0.18
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.18
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.18
|Китеишвили Отар
|1
|0.09
|Любич Иван
|1
|0.09
|David Affengruber2
|1
|0.09
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|4
|0.36
|Байич Анте
|2
|0.18
|Висмейер Юлиан
|2
|0.18
|Райнер Константин
|2
|0.18
|Нутц Штефан
|1
|0.09
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.09
|Philipp Pomer
|1
|0.09
|Leo Mikic
|1
|0.09
|Сатин Мурат
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Райнер Константин
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Сивалд Феликс
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
26
14
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
0
0%
3
21%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
8
31%
1
7%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
3
12%
3
21%
61-75
7
27%
3
21%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
4
17%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
4
29%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4
Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Удинезе - Штурм 2:3 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 Штадль Паура - Штурм 0:9 Штурм - Црвена Звезда 1:1 Штурм - Краковия 0:1
Рид
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3
Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3 Рид - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Рид 3:0 Рид - Адмира 0:0 Хартберг - Рид 1:1 Санкт-Пёльтен - Рид 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|11
|7
|2
|2
|27 - 13
|23
|3.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|5.
|Рид
|11
|3
|4
|4
|14 - 23
|13
|6.
|Хартберг
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|7.
|Адмира
|11
|3
|4
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|Аустрия Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|ЛАСК
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|12.
|Сваровски Тироль
|11
|1
|6
|4
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|8.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|9.
|Аустрия Вена
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|10.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Рапид Вена
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
|12.
|Рид
|6
|0
|2
|4
|5 - 17
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|3
|3.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|6
|2
|6
|4.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|6
|0
|1
|5.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|3.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|4.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|5.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0