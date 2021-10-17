Первый угловой на левом фланге разыграли хозяева поля, но пока что получилось без опасности для ворот соперника. Стараются теперь краснодарцы организовать атаку вторым темпом.

Нарушил правила в атаке Вильена. Есть возможность у футболистов "Уфы" немного перевести дыхание.

Агрессивно "быки" работают в прессинге, заставляя соперников очень быстро терять мяч. Не получается у башкирцев пока что навязать хоть какую-то контригру.

Впервые вышли небольшими силами на чужую половину поля гости, но не надолго и без каких-либо последствий.

5' Сперцян продрался на левый край штрафной площади гостей, и с острого угла пробивал по воротам, но один из защитников в подкате успел блокировать выстрел Эдуарда.

4' Длинный пас на правый фланг атаки прошёл на Рамиреса, который выполнил навес в центр штрафной площади на Кордобу, но тот головой пробил весьма неточно.

3' Хорошая атмосфера на стадионе "Краснодар". Сегодня местные власти разрешили заполнить трибуны на 30%. Публика старается себя вести максимально громко.

2' В первой атаке Кордоба пытался протащить мяч на левый край штрафной площади, но на его пути выросли два защитника, который выбили мяч из-под ног нападающего.