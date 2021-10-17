Россия: Премьер-лига 2021-2022
31
Кайо
Силва
24
Мрзляк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мрзляк ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
История личных встреч
Краснодар
Уфа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|5 (1)
|0.45
|Кабелла Реми
|3
|0.27
|Сперцян Эдуард
|2
|0.18
|Де Вильена Тонни
|2
|0.18
|Ионов Алексей
|1
|0.09
|Газинский Юрий
|1
|0.09
|Спайич Урош
|1
|0.09
|Ильин Владимир
|1
|0.09
|Крыховяк Гжегож
|1 (1)
|0.09
|Классон Виктор
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|8 (1)
|0.73
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.18
|Камилов Владислав
|1
|0.09
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|5
|1
|Газинский Юрий
|3
|0
|Рамирес Кристиан
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|Кабелла Реми
|2
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Спайич Урош
|0
|1
|Петров Сергей
|1
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|2
|1
|Мрзляк Филип
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Плиев Константин
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
7 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Пропущено
5
10
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
60%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
18
11
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
22%
4
36%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Пропущено
8
17
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
3
38%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2
Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1 Ростов - Краснодар 1:3 ЦСКА Москва - Краснодар 3:1 Краснодар - Сочи 1:3
Уфа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2
Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0 Уфа - Чайка 2:1 Уфа - Велес Москва 0:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|6.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 10
|17
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 13
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|11.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Уфа
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|7.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Уфа
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|12.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|13.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|5
|1
|3.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Уфа
Исход игры
Краснодар
95.3% (143)
Ничья
3.3% (5)
Уфа
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.25% (49)
Меньше
64.75% (90)
Обе команды забьют
Да
30.94% (43)
Нет
69.06% (96)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
46.7% (70)
2:1 Краснодар
15.3% (23)
1:0 Краснодар
11.3% (17)
3:1 Краснодар
7.3% (11)
3:0 Краснодар
6% (9)
3:2 Краснодар
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!