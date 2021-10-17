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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
0:1
Первый тайм: 10'

Стадион:
Уфа
0' 10'
39
Сафонов
Матвей
6
Рамирес
Кристиан
31
Кайо
Силва
5
Спайич
Урош
52
Де
Вильена
Тонни
53
Черников
Александр
3
Крыховяк
Гжегож
7
Кабелла
Реми
74
Сперцян
Эдуард
16
Классон
Виктор
9
Кордоба
Джон
31
Беленов
Александр
22
Голубев
Артём
44
Журавлёв
Юрий
15
Ботака-Иобома
Эрвинг
5
Йокич
Боян
24
Мрзляк
Филип
29
Камилов
Владислав
7
Алиев
Азер
23
Касинтура
Эгаш
9
Агаларов
Гамид
57
Кротов
Вячеслав
Краснодар
4-2-3-1
Уфа
5-3-2

История личных встреч

Краснодар
Уфа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 (1) 0.45
Кабелла Реми 3 0.27
Сперцян Эдуард 2 0.18
Де Вильена Тонни 2 0.18
Ионов Алексей 1 0.09
Газинский Юрий 1 0.09
Спайич Урош 1 0.09
Ильин Владимир 1 0.09
Крыховяк Гжегож 1 (1) 0.09
Классон Виктор 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 8 (1) 0.73
Иванов Олег 2 (2) 0.18
Камилов Владислав 1 0.09
Мрзляк Филип 0 0
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 5 1
Газинский Юрий 3 0
Рамирес Кристиан 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Кабелла Реми 2 0
Классон Виктор 2 0
Де Вильена Тонни 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Спайич Урош 0 1
Петров Сергей 1 0
Кордоба Джон 1 0
Ильин Владимир 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 2 1
Мрзляк Филип 3 0
Камилов Владислав 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Никитин Алексей 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Плиев Константин 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
7 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Пропущено

5
10
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
60%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

18
11
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
22%
4
36%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

8
17
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
3
38%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2
Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1 Ростов - Краснодар 1:3 ЦСКА Москва - Краснодар 3:1 Краснодар - Сочи 1:3
Уфа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2
Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0 Уфа - Чайка 2:1 Уфа - Велес Москва 0:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
3. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
6. Краснодар 0:1 Заявка 11 5 2 4 17 - 10 17
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 11 5 1 5 14 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Уфа 1:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14. Химки Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Краснодар 0:1 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа 1:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Уфа 1:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
12. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
13. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 5 1
3. Зенит Кузяев Далер 5 1
4. Краснодар Черников Александр 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    ГООООООООООЛ!!! 0:1!!!
  • 9'
    Впервые вышли небольшими силами на чужую половину поля гости, но не надолго и без каких-либо последствий.
  • 8'
    Агрессивно "быки" работают в прессинге, заставляя соперников очень быстро терять мяч. Не получается у башкирцев пока что навязать хоть какую-то контригру.
  • Фол, нарушение
    7'
    Нарушил правила в атаке Вильена. Есть возможность у футболистов "Уфы" немного перевести дыхание.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой на левом фланге разыграли хозяева поля, но пока что получилось без опасности для ворот соперника. Стараются теперь краснодарцы организовать атаку вторым темпом.
  • Опасный момент
    5'
    Сперцян продрался на левый край штрафной площади гостей, и с острого угла пробивал по воротам, но один из защитников в подкате успел блокировать выстрел Эдуарда.
  • 4'
    Длинный пас на правый фланг атаки прошёл на Рамиреса, который выполнил навес в центр штрафной площади на Кордобу, но тот головой пробил весьма неточно.
  • 3'
    Хорошая атмосфера на стадионе "Краснодар". Сегодня местные власти разрешили заполнить трибуны на 30%. Публика старается себя вести максимально громко.
  • 2'
    В первой атаке Кордоба пытался протащить мяч на левый край штрафной площади, но на его пути выросли два защитника, который выбили мяч из-под ног нападающего.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Уфы".
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Краснодар 0:1 Уфа онлайн


Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Уфа

Исход игры
Краснодар
95.3% (143)
Ничья
3.3% (5)
Уфа
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.25% (49)
Меньше
64.75% (90)
Обе команды забьют
Да
30.94% (43)
Нет
69.06% (96)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
46.7% (70)
2:1 Краснодар
15.3% (23)
1:0 Краснодар
11.3% (17)
3:1 Краснодар
7.3% (11)
3:0 Краснодар
6% (9)
3:2 Краснодар
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
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