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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Уфа

История личных встреч

Краснодар
Уфа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 (1) 0.5
Кабелла Реми 3 0.3
Сперцян Эдуард 2 0.2
Де Вильена Тонни 2 0.2
Ионов Алексей 1 0.1
Газинский Юрий 1 0.1
Спайич Урош 1 0.1
Ильин Владимир 1 0.1
Крыховяк Гжегож 1 (1) 0.1
Классон Виктор 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 8 (1) 0.8
Иванов Олег 2 (2) 0.2
Камилов Владислав 1 0.1
Мрзляк Филип 0 0
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 5 1
Газинский Юрий 3 0
Рамирес Кристиан 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Кабелла Реми 2 0
Классон Виктор 2 0
Де Вильена Тонни 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Спайич Урош 0 1
Петров Сергей 1 0
Кордоба Джон 1 0
Ильин Владимир 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 2 1
Мрзляк Филип 3 0
Камилов Владислав 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Никитин Алексей 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Плиев Константин 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
7 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Пропущено

5
10
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
60%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

18
11
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
22%
4
36%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

8
17
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
3
38%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2
Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1 Ростов - Краснодар 1:3 ЦСКА Москва - Краснодар 3:1 Краснодар - Сочи 1:3
Уфа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2
Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0 Уфа - Чайка 2:1 Уфа - Велес Москва 0:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 22 - 12 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сочи Заявка 10 6 0 4 14 - 10 18
4. Локомотив Москва Заявка 10 4 5 1 13 - 8 17
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
8. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Ростов Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
13. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
6. Ростов Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Урал Бикфалви Эрик 4 1
4. Ахмат Нижич Зоран 4 1
5. Зенит Кузяев Далер 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 16 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Краснодар 94.6% (53)
    X 3.6% (2)
    Уфа 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Уфа
    1.47
    5.21
    7.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Краснодар - Уфа онлайн


    Прогнозы на матч Краснодар - Уфа

    Исход игры
    Краснодар
    94.6% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Уфа
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (17)
    Меньше
    69.64% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (17)
    Нет
    69.64% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    48.2% (27)
    1:0 Краснодар
    17.9% (10)
    2:1 Краснодар
    14.3% (8)
    3:1 Краснодар
    7.1% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    3:0 Краснодар
    3.6% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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