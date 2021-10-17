Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Шарлеруа
2:0
Конец матча
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
Генк
1:0
56' ГолНиколсон Шамар
1:0
81' Не забитый пенальтиОнуачу Пол
2:0
88' ГолГолизадех Али
16
Коффи
Херве
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Фалл МамадуЗащитник
- Защитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бедья КрисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
-
21 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
56'
1:0
81'
1:0
88'
2:0
История личных встреч
Шарлеруа
Генк
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
39 матчей
35.9%
15.4%
48.7%
14 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
25.6%
43.6%
30.8%
10 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.9%
23.1%
41%
14 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|6
|0.55
|Anass Zaroury
|3
|0.27
|Мориока Риота
|2
|0.18
|Голизадех Али
|2
|0.18
|Кайембе Йорис
|1
|0.09
|Adem Zorgane
|1
|0.09
|Бедья Крис
|1
|0.09
|Фалл Мамаду
|1
|0.09
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Jackson Tchatchoua
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9 (3)
|0.82
|Бонгонда Тео
|4
|0.36
|Торстведт Кристиан
|2
|0.18
|Угбо Ике
|2
|0.18
|Ито Дзюнъя
|1
|0.09
|Хейнен Бриан
|1
|0.09
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.09
|Муньос Даниэль
|1
|0.09
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|3
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
4
44%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
4
44%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
4
22%
3
14%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
6
33%
4
19%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
28%
7
33%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
4
31%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1
Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - ПАОК 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Амьен 3:3 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Гент - Шарлеруа 4:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Мускрон-Перювельз 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2
Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1 Генк - Маастрихт 5:2 Брюгге - Генк 3:2 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 Генк - Гронинген 1:1 Генк - Эйпен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Эйпен
|0:0
|11
|6
|3
|2
|21 - 12
|21
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|5.
|Мехелен
|11
|6
|1
|4
|19 - 19
|19
|6.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|7.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|8.
|Шарлеруа
|11
|4
|5
|2
|19 - 13
|17
|9.
|Остенде
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|10.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Стандард
|11
|4
|2
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|14.
|Гент
|0:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|17 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|11
|2
|2
|7
|13 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|2
|9
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Гент
|0:0
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|5.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|9.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|10.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|0:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|5.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0