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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
2:0
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
1:0
56' Гол
Николсон Шамар
1:0
81' Не забитый пенальти
Онуачу Пол
2:0
88' Гол
Голизадех Али
90'+4
16
Коффи
Херве
4
Ван
Клеемпут
Жюль
21
Андреу
Стелиос
3
Кнежевич
Стефан
38
Jackson
Tchatchoua
8
Голизадех
Али
26
Илаймахаритра
Марко
6
Adem
Zorgane
12
Кайембе
Йорис
44
Мориока
Риота
10
Николсон
Шамар
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
Шарлеруа
3-5-2
Генк
4-3-3

История личных встреч

Шарлеруа
Генк

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

39 матчей

35.9%
15.4%
48.7%
14 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.6%
43.6%
30.8%
10 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.9%
23.1%
41%
14 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ТМС
0:4
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:3
ПДА
3:1
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ЛП
1:1
К
1:3
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
5:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:1
ЛП
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
PU
3:0
PU
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 6 0.55
Anass Zaroury 3 0.27
Мориока Риота 2 0.18
Голизадех Али 2 0.18
Кайембе Йорис 1 0.09
Adem Zorgane 1 0.09
Бедья Крис 1 0.09
Фалл Мамаду 1 0.09
Беншаиб Амин 0 0
Jackson Tchatchoua 0 0
Martin Wasinski 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 (3) 0.82
Бонгонда Тео 4 0.36
Торстведт Кристиан 2 0.18
Угбо Ике 2 0.18
Ито Дзюнъя 1 0.09
Хейнен Бриан 1 0.09
Пейнтсил Джозеф 1 0.09
Муньос Даниэль 1 0.09
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Артеага Херардо 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Пресиадо Анхело 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 3 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Кайембе Йорис 1 0
Зедадка Карим 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейнен Бриан 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Ито Дзюнъя 1 0
Онуачу Пол 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Торстведт Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
4
44%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
4
44%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
4
22%
3
14%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
6
33%
4
19%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
28%
7
33%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
4
31%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1
Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - ПАОК 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Амьен 3:3 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Гент - Шарлеруа 4:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Мускрон-Перювельз 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2
Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1 Генк - Маастрихт 5:2 Брюгге - Генк 3:2 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 Генк - Гронинген 1:1 Генк - Эйпен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Эйпен 0:0 11 6 3 2 21 - 12 21
4. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
5. Мехелен 11 6 1 4 19 - 19 19
6. Генк 11 5 2 4 21 - 17 17
7. Андерлехт 11 4 5 2 21 - 14 17
8. Шарлеруа 11 4 5 2 19 - 13 17
9. Остенде 11 5 2 4 16 - 19 17
10. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
12. Стандард 11 4 2 5 12 - 19 14
13. Серен Юнайтед 11 4 0 7 15 - 21 12
14. Гент 0:0 11 3 3 5 16 - 13 12
15. Зульте-Варегем 11 3 3 5 17 - 24 12
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 11 2 2 7 13 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 2 9 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Гент 0:0 6 3 2 1 14 - 7 11
5. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
9. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
10. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
11. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Эйпен 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
13. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 0:0 6 4 2 0 14 - 5 14
2. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
5. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
11. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 0:0 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Остенде Гейе Махтар 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 5 0
5. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шарлеруа 2:0 Генк онлайн




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