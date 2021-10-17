  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Эйпен
0'
23' Желтая карточка
Нуху Айзек
25'
1
Болат
Синан
31
Годо
Бруно
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
6
Овусу
Элиша
25
Фортуна
Нуриу
9
Безус
Роман
34
Тиссудали
Тарик
29
Депуатр
Лоран
30
Химмельман
Робин
22
Агбаду
Эммануэль
6
Пулен
Бенуа
28
Эрис
Жонатан
11
Н'Дри
Конан
14
Деом
Жером
8
Петерс
Стеф
26
Колс
Йенс
32
Бек
Андреас
29
Нуху
Айзек
9
Превляк
Смаил
Гент
3-4-1-2
Эйпен
3-5-2

Ход матча

23'
 
Нуху Айзек

История личных встреч

Гент
Эйпен

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
6:1
ПДА
2:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2
К
3:0
ПЛ
0:3
К
3:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро-Монтес Алессио 2 0.18
Тиссудали Тарик 2 0.18
Фортуна Нуриу 2 0.18
Депуатр Лоран 2 0.18
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.18
Безус Роман 1 0.09
Нгадеу Майкл 1 0.09
Бруно Джанни 1 0.09
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.09
Лемайич Дарко 1 0.09
Чакветадзе Георгий 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Опери Кристофер 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 4 (1) 0.36
Каембе Эдо 3 0.27
Агбаду Эммануэль 3 0.27
Нгой Жульен 2 0.18
Эрис Жонатан 2 0.18
Петерс Стеф 1 0.09
Бек Андреас 1 0.09
Ламбер Борис 1 0.09
Н'Дри Конан 1 0.09
Колс Йенс 1 0.09
Эмбало Карлос 1 0.09
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 3 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Нгадеу Майкл 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Болат Синан 1 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Годо Бруно 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Опери Кристофер 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 5 0
Превляк Смаил 4 0
Бек Андреас 3 0
Ламбер Борис 3 0
Нуху Айзек 3 0
Амат Хорди 1 1
Петерс Стеф 2 0
Деом Жером 2 0
Каембе Эдо 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Колс Йенс 1 0
Коне Мамаду 1 0
Эмбало Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
2
14%
6
43%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
2
13%
8
40%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
31%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1
Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Волеренга - Гент 2:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Гент - Волеренга 4:0 Спарта Роттердам - Гент 3:3 Утрехт - Гент 3:0
Эйпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1
Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0 Эйпен - Стандард 0:1 Эйпен - АХ Лёвен 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Эйпен 0:0 11 6 3 2 21 - 12 21
4. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
5. Мехелен 11 6 1 4 19 - 19 19
6. Генк 11 5 2 4 21 - 17 17
7. Андерлехт 11 4 5 2 21 - 14 17
8. Шарлеруа 11 4 5 2 19 - 13 17
9. Остенде 11 5 2 4 16 - 19 17
10. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
12. Стандард 11 4 2 5 12 - 19 14
13. Серен Юнайтед 11 4 0 7 15 - 21 12
14. Гент 0:0 11 3 3 5 16 - 13 12
15. Зульте-Варегем 11 3 3 5 17 - 24 12
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 11 2 2 7 13 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 2 9 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Гент 0:0 6 3 2 1 14 - 7 11
5. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
9. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
10. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
11. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Эйпен 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
13. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 0:0 6 4 2 0 14 - 5 14
2. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
5. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
11. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 0:0 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Остенде Гейе Махтар 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 5 0
5. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Нуху Айзек получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Эйпен
1.64
4.76
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 0:0 Эйпен онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 