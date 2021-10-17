Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
23' Желтая карточкаНуху Айзек
31
Годо
Бруно
28
Эрис
Жонатан
11
Н'Дри
Конан
14
Деом
Жером
26
Колс
Йенс
32
Бек
Андреас
29
Нуху
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
Ход матча
23'
История личных встреч
Гент
Эйпен
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.18
|Тиссудали Тарик
|2
|0.18
|Фортуна Нуриу
|2
|0.18
|Депуатр Лоран
|2
|0.18
|Де Сар Жюльен
|2 (1)
|0.18
|Безус Роман
|1
|0.09
|Нгадеу Майкл
|1
|0.09
|Бруно Джанни
|1
|0.09
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.09
|Лемайич Дарко
|1
|0.09
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.36
|Каембе Эдо
|3
|0.27
|Агбаду Эммануэль
|3
|0.27
|Нгой Жульен
|2
|0.18
|Эрис Жонатан
|2
|0.18
|Петерс Стеф
|1
|0.09
|Бек Андреас
|1
|0.09
|Ламбер Борис
|1
|0.09
|Н'Дри Конан
|1
|0.09
|Колс Йенс
|1
|0.09
|Эмбало Карлос
|1
|0.09
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нгадеу Майкл
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Болат Синан
|1
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Нуху Айзек
|3
|0
|Амат Хорди
|1
|1
|Петерс Стеф
|2
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Колс Йенс
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
2
14%
6
43%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
2
13%
8
40%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
31%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1
Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Волеренга - Гент 2:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Гент - Волеренга 4:0 Спарта Роттердам - Гент 3:3 Утрехт - Гент 3:0
Эйпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1
Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0 Эйпен - Стандард 0:1 Эйпен - АХ Лёвен 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Эйпен
|0:0
|11
|6
|3
|2
|21 - 12
|21
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|5.
|Мехелен
|11
|6
|1
|4
|19 - 19
|19
|6.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|7.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|8.
|Шарлеруа
|11
|4
|5
|2
|19 - 13
|17
|9.
|Остенде
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|10.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Стандард
|11
|4
|2
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|14.
|Гент
|0:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|17 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|11
|2
|2
|7
|13 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|2
|9
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Гент
|0:0
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|5.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|9.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|10.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|0:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|5.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0