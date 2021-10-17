Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
23' Желтая карточкаНуху Айзек
30' Желтая карточкаГодо Бруно
41' Желтая карточкаПетерс Стеф
0:0
42' Не забитый пенальтиДе Сар Жюльен
1:0
42' ГолТиссудали Тарик
2:0
71' ГолДепуатр Лоран
71' Желтая карточкаХиммельман Робин
90' Желтая карточкаРоча Леонардо
31
Годо
Бруно
28
Эрис
Жонатан
11
Н'Дри
Конан
14
Деом
Жером
26
Колс
Йенс
32
Бек
Андреас
29
Нуху
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
Ход матча
23'
30'
41'
42'
0:0
42'
1:0
71'
2:0
71'
76'
90'
История личных встреч
Гент
Эйпен
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|3
|0.27
|Депуатр Лоран
|3
|0.27
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.18
|Фортуна Нуриу
|2
|0.18
|Де Сар Жюльен
|2 (1)
|0.18
|Безус Роман
|1
|0.09
|Нгадеу Майкл
|1
|0.09
|Бруно Джанни
|1
|0.09
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.09
|Лемайич Дарко
|1
|0.09
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.36
|Каембе Эдо
|3
|0.27
|Агбаду Эммануэль
|3
|0.27
|Нгой Жульен
|2
|0.18
|Эрис Жонатан
|2
|0.18
|Петерс Стеф
|1
|0.09
|Бек Андреас
|1
|0.09
|Ламбер Борис
|1
|0.09
|Н'Дри Конан
|1
|0.09
|Колс Йенс
|1
|0.09
|Эмбало Карлос
|1
|0.09
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Годо Бруно
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нгадеу Майкл
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Болат Синан
|1
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Нуху Айзек
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Петерс Стеф
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Амат Хорди
|1
|1
|Деом Жером
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Колс Йенс
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
2
14%
6
43%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
2
13%
8
40%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
31%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1
Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Волеренга - Гент 2:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Гент - Волеренга 4:0 Спарта Роттердам - Гент 3:3 Утрехт - Гент 3:0
Эйпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1
Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0 Эйпен - Стандард 0:1 Эйпен - АХ Лёвен 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Эйпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|5.
|Мехелен
|11
|6
|1
|4
|19 - 19
|19
|6.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|7.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|8.
|Шарлеруа
|11
|4
|5
|2
|19 - 13
|17
|9.
|Остенде
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|10.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Гент
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|13.
|Стандард
|11
|4
|2
|5
|12 - 19
|14
|14.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|17 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|11
|2
|2
|7
|13 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|2
|9
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|9.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|10.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|5.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|5.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0