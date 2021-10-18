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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
3:2
Второй тайм: 58'
Васалунд
0'
1:0
1' Гол
Мортенсен Николас
1:1
28' Гол
Андуе Александер
1:2
45' Гол
Васич Никола
2:2
48' Гол
Павич Маттиас
3:2
57' Гол
 58'
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
27
Нордстрём
Билли
8
Хейкссон
Алекс
23
Кусу
Манассе
2
Павич
Маттиас
11
Лима
Лукас
16
Магнуссон
Исак
19
Мортенсен
Николас
1
Мыцу
Раду
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
4
Вистрём
Филип
24
Салем
Адам
Ид
10
Дурмаз
Элиас
8
Сёдерберг
Даниэль
6
Вамбани
Антони
15
Андуе
Александер
9
Васич
Никола
7
Булут
Экин
Эстер
4-2-3-1
Васалунд
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Васалунд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 8 0.32
Эрнблом Филип 3 (1) 0.12
Рочестер Соренсен Марк 2 0.08
Кин Джеймс 2 0.08
Вестермарк Йеспер 2 0.08
Магнуссон Исак 2 0.08
Павич Маттиас 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Муянич Амел 1 0.04
Хейкссон Алекс 1 0.04
Нордстрём Билли 0 0
Юханссон Карл 0 0
Энгквист Эмиль 0 0
Стенберг Джон 0 0
Захирович Ален 0 0
Васалунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 5 0.2
Андуе Александер 5 0.2
Траоре Маи 5 0.2
Вамбани Антони 3 0.12
Булут Экин 3 (1) 0.12
Дурмаз Элиас 2 0.08
Жорж Шарбель 2 0.08
Авдич Денни 2 0.08
Ясуока Такуто 1 0.04
Цискаридзе Зураб 1 0.04
Энгберг Фрей 0 0
Мыцу Раду 0 0
Думбия Ибрагим 0 0
Салем Адам Ид 0 0
Дуранич Александр 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мортенсен Николас 5 0
Карлссон Монц 5 0
Дротт Джонатан 4 0
Варманен Тату 4 0
Адольфссон Маттис 2 1
Кин Джеймс 3 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Хейкссон Алекс 3 0
Стенберг Джон 3 0
Рочестер Соренсен Марк 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Юханссон Карл 1 0
Нордстрём Билли 1 0
Лима Лукас 1 0
Энгквист Эмиль 1 0
Муянич Амел 1 0
Захирович Ален 1 0
Васалунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Кебба 8 0
Вамбани Антони 6 0
Жорж Шарбель 4 1
Авдич Денни 5 0
Салем Адам Ид 5 0
Траоре Маи 3 1
Мыцу Раду 4 0
Васич Никола 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Хиен Исак 3 0
Дуранич Александр 1 1
Азизи Пешрав 2 0
Цискаридзе Зураб 2 0
Ангер Филип 2 0
Андуе Александер 2 0
Ясуока Такуто 2 0
Вистрём Филип 1 0
Булут Экин 1 0
Дурмаз Элиас 1 0
Затор Доминик 1 0
Lucas De Paula 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

9
23
2 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
6
26%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
3
33%
4
17%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
2
22%
2
9%
76-90

Забито

10
15
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
8
53%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
5
26%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
6
32%
61-75
5
38%
3
16%
76-90

Забито

21
27
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
6
29%
5
19%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
5
24%
12
44%
76-90

Пропущено

22
42
7 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 19
1
5%
11
26%
1-15
2
9%
5
12%
16-30
4
18%
5
12%
31-45
4
18%
6
14%
46-60
4
18%
10
24%
61-75
7
32%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2
Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0 Эстер - Норрбю 0:0 Васалунд - Эстер 1:0 Эстер - Браге 1:2 Хельсинборг - Эстер 0:1
Васалунд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Васалунд - Вернаму 1:1 Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2
Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3 Акрополис - Васалунд 3:2 Васалунд - Эстер 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3 Сундсвалль - Васалунд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль 3:0 Заявка 25 14 5 6 39 - 24 47
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Треллеборг 2:2 Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
5. Ландскруна Заявка 24 11 5 8 33 - 27 38
6. Норрбю Заявка 25 10 8 7 33 - 27 38
7. Эстер 3:2 Заявка 25 9 8 8 25 - 23 35
8. Йёнчёпинг Заявка 24 9 6 9 29 - 29 33
9. Эргрюте 2:2 Заявка 25 6 12 7 29 - 33 30
10. Вестерос Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
11. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 24 7 7 10 31 - 29 28
13. Акрополис 0:3 Заявка 25 7 7 11 23 - 39 28
14. ГАИС Заявка 24 8 3 13 25 - 31 27
15. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
16. Васалунд 2:3 Заявка 25 6 4 15 30 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Сундсвалль 3:0 Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг 2:2 Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер 3:2 Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте 2:2 Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис 0:3 Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
15. ГАИС Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
16. Васалунд 2:3 Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль 3:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Треллеборг 2:2 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
6. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
7. Эргрюте 2:2 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Акрополис 0:3 Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
9. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
10. Вестерос Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
11. Эстер 3:2 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
12. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд 2:3 Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сундсвалль Халлениус Линус 13 0 2
2. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
3. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
4. Браге Плана Леонард 12 4 2
5. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Васич Никола бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Андуе Александер бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Мортенсен Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Васалунд
3.95
4.30
6.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 3:2 Васалунд онлайн




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