Швеция: Суперэттан 2021
1:0
1' ГолМортенсен Николас
1:1
28' ГолАндуе Александер
1:2
45' ГолВасич Никола
2:2
48' ГолПавич Маттиас
3:2
56' ГолХейкссон Алекс
77' Желтая карточкаКусу Манассе
23
Кусу
Манассе
11
Лима
Лукас
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
10
Дурмаз
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Ход матча
1'
28'
1:1
45'
1:2
48'
2:2
56'
3:2
77'
82'
История личных встреч
Эстер
Васалунд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|8
|0.32
|Эрнблом Филип
|3 (1)
|0.12
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.08
|Павич Маттиас
|2
|0.08
|Кин Джеймс
|2
|0.08
|Вестермарк Йеспер
|2
|0.08
|Магнуссон Исак
|2
|0.08
|Хейкссон Алекс
|2
|0.08
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Муянич Амел
|1
|0.04
|Нордстрём Билли
|0
|0
|Юханссон Карл
|0
|0
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|Стенберг Джон
|0
|0
|Захирович Ален
|0
|0
Васалунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|5
|0.2
|Андуе Александер
|5
|0.2
|Траоре Маи
|5
|0.2
|Вамбани Антони
|3
|0.12
|Булут Экин
|3 (1)
|0.12
|Дурмаз Элиас
|2
|0.08
|Жорж Шарбель
|2
|0.08
|Авдич Денни
|2
|0.08
|Ясуока Такуто
|1
|0.04
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.04
|Энгберг Фрей
|0
|0
|Мыцу Раду
|0
|0
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|Салем Адам Ид
|0
|0
|Дуранич Александр
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортенсен Николас
|5
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Варманен Тату
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|Кин Джеймс
|3
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Нордстрём Билли
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Васалунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Кебба
|8
|0
|Вамбани Антони
|6
|0
|Жорж Шарбель
|4
|1
|Авдич Денни
|5
|0
|Салем Адам Ид
|5
|0
|Траоре Маи
|3
|1
|Мыцу Раду
|4
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Хиен Исак
|3
|0
|Дуранич Александр
|1
|1
|Азизи Пешрав
|2
|0
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|Ангер Филип
|2
|0
|Андуе Александер
|2
|0
|Ясуока Такуто
|2
|0
|Вистрём Филип
|1
|0
|Булут Экин
|1
|0
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Lucas De Paula
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Пропущено
11
26
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
7
27%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
3
27%
6
23%
46-60
2
18%
4
15%
61-75
2
18%
2
8%
76-90
Забито
10
15
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
8
53%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
5
26%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
6
32%
61-75
5
38%
3
16%
76-90
Забито
24
29
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
8%
1
3%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
8
33%
5
17%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
5
21%
12
41%
76-90
Пропущено
24
45
9 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
1
4%
12
27%
1-15
3
13%
5
11%
16-30
5
21%
5
11%
31-45
4
17%
8
18%
46-60
4
17%
10
22%
61-75
7
29%
29%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2
Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0 Эстер - Норрбю 0:0 Васалунд - Эстер 1:0 Эстер - Браге 1:2 Хельсинборг - Эстер 0:1
Васалунд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Васалунд - Вернаму 1:1 Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2
Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3 Акрополис - Васалунд 3:2 Васалунд - Эстер 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3 Сундсвалль - Васалунд 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 24
|47
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|33 - 27
|38
|6.
|Норрбю
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 27
|38
|7.
|Эстер
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|25 - 23
|35
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|29 - 29
|33
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|29 - 33
|30
|10.
|Вестерос
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|11.
|Браге
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 29
|28
|13.
|Акрополис
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 39
|28
|14.
|ГАИС
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|25 - 31
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|30 - 44
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|6.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|8.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|9.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|10.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|11.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|14
|2
|2
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|13
|0
|2
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|4.
|Браге
|Плана Леонард
|12
|4
|2
|5.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0