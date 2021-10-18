Швеция: Суперэттан 2021
Сундсвалль
3:0
Конец матча
Акрополис
1:0
3' Гол в свои воротаПерссон Оскар
17' Желтая карточкаНикопулос Сотириос
2:0
40' ГолХаллениус Линус
3:0
53' ГолАндерссон Эрик
63' Желтая карточкаХаммар Фредрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
32 Gray Hoffman
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
3'
1:0
40'
53'
3:0
63'
История личных встреч
Сундсвалль
Акрополис
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлениус Линус
|13
|0.52
|Энгблум Понтус
|7 (2)
|0.28
|Андерссон Эрик
|4
|0.16
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.16
|Пичках Пайя
|2
|0.08
|Блумквист Александр
|2
|0.08
|Дальстрём Никлас
|2
|0.08
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Лундстрём Роберт
|1
|0.04
|Ludvig Naavik
|1
|0.04
|Экстрём Альбин
|1
|0.04
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Стенсхаген Теодор
|0
|0
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.28
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.12
|Фигероа Эрик
|2
|0.08
|Вейлид Сесар
|2
|0.08
|Ларссон Даниэль
|2
|0.08
|Стадлер Эндрю
|1
|0.04
|Линдквист Никлас
|1
|0.04
|Осбринк Понтус
|1
|0.04
|Боувин Маттиас
|1
|0.04
|Петтерссон Оскар
|1
|0.04
|Никопулос Сотириос
|1
|0.04
|Kewin Lounis
|1
|0.04
|Абрахамссон Александер
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халлениус Линус
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|4
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Андерссон Эрик
|2
|0
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Андерссон Андреас
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитриадис Панайотис
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|6
|0
|Никопулос Сотириос
|6
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|1
|Альборнос Маурисио
|4
|0
|Перссон Оскар
|2
|1
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
7
29%
29%
2
13%
46-60
3
13%
5
33%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
3
25%
4
19%
61-75
4
33%
2
10%
76-90
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
13
16
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
4
31%
5
31%
76-90
Забито
38
25
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
5
13%
2
8%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
3
8%
8
32%
31-45
10
26%
3
12%
46-60
6
16%
7
28%
61-75
7
18%
3
12%
76-90
Пропущено
25
37
7 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
3
12%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
2
8%
6
16%
31-45
4
16%
7
19%
46-60
6
24%
8
22%
61-75
8
32%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2
Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Васалунд 3:2
Акрополис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2
Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Вернаму - Акрополис 1:0 Акрополис - Эргрюте 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 24
|47
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|33 - 27
|38
|6.
|Норрбю
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 27
|38
|7.
|Эстер
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|25 - 23
|35
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|29 - 29
|33
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|29 - 33
|30
|10.
|Вестерос
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|11.
|Браге
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 29
|28
|13.
|Акрополис
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 39
|28
|14.
|ГАИС
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|25 - 31
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|30 - 44
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|6.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|8.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|9.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|10.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|11.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|14
|2
|2
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|13
|0
|2
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|4.
|Браге
|Плана Леонард
|12
|4
|2
|5.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0