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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сундсвалль
3:0
Конец матча
Акрополис
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Перссон Оскар
17' Желтая карточка
Никопулос Сотириос
2:0
40' Гол
Халлениус Линус
3:0
53' Гол
Андерссон Эрик
63' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
90'+4
1
Андерссон
Андреас
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
6
Стенссон
Даниэль
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
92
Orestis
Menka
20
Никопулос
Сотириос
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
2
Вейлид
Сесар
10
Маттссон
Линус
4
Димитриадис
Панайотис
7
Хаммар
Фредрик
24
Стадлер
Эндрю
8
Осбринк
Понтус
Сундсвалль
4-1-2-1-2
Акрополис
5-3-2

История личных встреч

Сундсвалль
Акрополис

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 13 0.52
Энгблум Понтус 7 (2) 0.28
Андерссон Эрик 4 0.16
Бенгтссон Йохан 4 0.16
Пичках Пайя 2 0.08
Блумквист Александр 2 0.08
Дальстрём Никлас 2 0.08
Олссон Деннис 1 0.04
Лундстрём Роберт 1 0.04
Ludvig Naavik 1 0.04
Экстрём Альбин 1 0.04
Силфвер Понтус 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Стенсхаген Теодор 0 0
Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.28
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.12
Фигероа Эрик 2 0.08
Вейлид Сесар 2 0.08
Ларссон Даниэль 2 0.08
Стадлер Эндрю 1 0.04
Линдквист Никлас 1 0.04
Осбринк Понтус 1 0.04
Боувин Маттиас 1 0.04
Петтерссон Оскар 1 0.04
Никопулос Сотириос 1 0.04
Kewin Lounis 1 0.04
Абрахамссон Александер 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халлениус Линус 4 0
Стенссон Даниэль 4 0
Олссон Деннис 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Андерссон Эрик 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Андерссон Андреас 1 0
Блумквист Александр 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 6 0
Хаммар Фредрик 6 0
Никопулос Сотириос 6 0
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Альборнос Маурисио 4 0
Перссон Оскар 2 1
Айдаревич Астрит 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Бьоркман Йеспер 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Селин Себастьян 1 0
Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
7
29%
29%
2
13%
46-60
3
13%
5
33%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
3
25%
4
19%
61-75
4
33%
2
10%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Пропущено

13
16
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
4
31%
5
31%
76-90

Забито

38
25
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
5
13%
2
8%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
3
8%
8
32%
31-45
10
26%
3
12%
46-60
6
16%
7
28%
61-75
7
18%
3
12%
76-90

Пропущено

25
37
7 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
3
12%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
2
8%
6
16%
31-45
4
16%
7
19%
46-60
6
24%
8
22%
61-75
8
32%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2
Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Васалунд 3:2
Акрополис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2
Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Вернаму - Акрополис 1:0 Акрополис - Эргрюте 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 25 14 5 6 39 - 24 47
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Треллеборг Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
5. Ландскруна Заявка 24 11 5 8 33 - 27 38
6. Норрбю Заявка 25 10 8 7 33 - 27 38
7. Эстер Заявка 25 9 8 8 25 - 23 35
8. Йёнчёпинг Заявка 24 9 6 9 29 - 29 33
9. Эргрюте Заявка 25 6 12 7 29 - 33 30
10. Вестерос Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
11. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 24 7 7 10 31 - 29 28
13. Акрополис Заявка 25 7 7 11 23 - 39 28
14. ГАИС Заявка 24 8 3 13 25 - 31 27
15. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
16. Васалунд Заявка 25 6 4 15 30 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
15. ГАИС Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
6. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
7. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
9. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
10. Вестерос Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
11. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
12. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 14 2 2
2. Сундсвалль Халлениус Линус 13 0 2
3. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
4. Браге Плана Леонард 12 4 2
5. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Никопулос Сотириос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Перссон Оскар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сундсвалль 3:0 Акрополис онлайн




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