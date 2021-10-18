Швеция: Суперэттан 2021
Эргрюте
2:2
Второй тайм: 59'
Треллеборг
0:1
44' ГолКосица Дзенис
0:2
46' Гол в свои воротаБрорссон Арвид
1:2
55' ГолЗелькович Айдин
2:2
57' ГолПолсон Дэниел
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Peru Ruiz
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Тиллберг НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
44'
0:1
46'
0:2
55'
1:2
57'
2:2
История личных встреч
Эргрюте
Треллеборг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|13 (2)
|0.52
|Полсон Дэниел
|4
|0.16
|Андреассон Антон
|2
|0.08
|Дальквист Хампус
|2
|0.08
|Густафсон Элиас
|2
|0.08
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Ланс Антон
|0
|0
|Азулай Джонатан
|0
|0
|Акерманн Кевин
|0
|0
|Eric Nohlgren
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Петар
|7
|0.28
|Косица Дзенис
|4
|0.16
|Оффия Генри
|4
|0.16
|Бьеркен Фритьоф
|4
|0.16
|Бркич Харис
|3
|0.12
|Хоканссон Маттиас
|3
|0.12
|Йенссон Исак
|2
|0.08
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.08
|Блумберг Юхан
|1
|0.04
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Сафиу Фатаву
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Амин Симон
|0
|0
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Арвид
|3
|1
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Полсон Дэниел
|2
|1
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Абукар Айдарус
|2
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
|Eric Nohlgren
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блумберг Юхан
|7
|0
|Петрович Петар
|5
|0
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|Амин Симон
|4
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Тидеман Антон
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Нильссон Хампус
|1
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
15
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
2
15%
3
20%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
3
20%
6
33%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
3
27%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
7
41%
2
18%
76-90
Забито
28
33
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
2
7%
4
12%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
2
6%
31-45
4
14%
6
18%
46-60
7
25%
6
18%
61-75
5
18%
9
27%
76-90
Пропущено
30
27
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
13%
8
30%
30%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
12
40%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1
Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Эргрюте - Вернаму 0:0 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Акрополис - Эргрюте 0:1
Треллеборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1
Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|3:0 Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 24
|47
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Треллеборг
|2:2 Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|33 - 27
|38
|6.
|Норрбю
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 27
|38
|7.
|Эстер
|3:2 Заявка
|25
|9
|8
|8
|25 - 23
|35
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|29 - 29
|33
|9.
|Эргрюте
|2:2 Заявка
|25
|6
|12
|7
|29 - 33
|30
|10.
|Вестерос
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|11.
|Браге
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 29
|28
|13.
|Акрополис
|0:3 Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 39
|28
|14.
|ГАИС
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|25 - 31
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|2:3 Заявка
|25
|6
|4
|15
|30 - 44
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Сундсвалль
|3:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|2:2 Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|3:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|2:2 Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|0:3 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|2:3 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|3:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|2:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|6.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Эргрюте
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|8.
|Акрополис
|0:3 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|9.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|10.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|11.
|Эстер
|3:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|2:3 Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|13
|0
|2
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|4.
|Браге
|Плана Леонард
|12
|4
|2
|5.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0