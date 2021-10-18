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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эргрюте
2:2
Второй тайм: 59'
Треллеборг
0'
0:1
44' Гол
Косица Дзенис
0:2
46' Гол в свои ворота
Брорссон Арвид
1:2
55' Гол
Зелькович Айдин
2:2
57' Гол
Полсон Дэниел
59'
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
23
Брорссон
Арвид
17
Дальквист
Хампус
21
Раскай
Анель
20
Eric
Nohlgren
11
Густафсон
Элиас
14
Полсон
Дэниел
15
Лав
Джек
Купер
9
Зелькович
Айдин
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
26
Бркич
Харис
20
Дхайни
Мухаммед-Али
22
Блумберг
Юхан
9
Косица
Дзенис
24
Хоканссон
Маттиас
18
Оффия
Генри
Эргрюте
3-4-3
Треллеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Эргрюте
Треллеборг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
6:0
С
3:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
А
0:2
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 13 (2) 0.52
Полсон Дэниел 4 0.16
Андреассон Антон 2 0.08
Дальквист Хампус 2 0.08
Густафсон Элиас 2 0.08
Сьогрелл Херман 1 0.04
Ailton Jose Almeida1 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Ланс Антон 0 0
Азулай Джонатан 0 0
Акерманн Кевин 0 0
Eric Nohlgren 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Петар 7 0.28
Косица Дзенис 4 0.16
Оффия Генри 4 0.16
Бьеркен Фритьоф 4 0.16
Бркич Харис 3 0.12
Хоканссон Маттиас 3 0.12
Йенссон Исак 2 0.08
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.08
Блумберг Юхан 1 0.04
Ливерстам Фредрик 1 0.04
Саид Мохаммед 1 0.04
Сафиу Фатаву 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Амин Симон 0 0
Йоханссон Хенрик 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 1
Азулай Джонатан 4 0
Полсон Дэниел 2 1
Сахлин Ханнес 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Ланс Антон 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Андерссон Фредрик 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Абукар Айдарус 2 0
Акерманн Кевин 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Свенссон Уильям 1 0
Eric Nohlgren 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блумберг Юхан 7 0
Петрович Петар 5 0
Ливерстам Фредрик 4 0
Амин Симон 4 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Тидеман Антон 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Бркич Харис 2 0
Оффия Генри 2 0
Нильссон Хампус 1 0
Косица Дзенис 1 0
Сёдерквист Монс 1 0
Хоканссон Маттиас 1 0
Йенссон Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
3
20%
6
33%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
3
27%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
7
41%
2
18%
76-90

Забито

28
33
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
2
7%
4
12%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
2
6%
31-45
4
14%
6
18%
46-60
7
25%
6
18%
61-75
5
18%
9
27%
76-90

Пропущено

30
27
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
13%
8
30%
30%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
12
40%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1
Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Эргрюте - Вернаму 0:0 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Акрополис - Эргрюте 0:1
Треллеборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1
Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль 3:0 Заявка 25 14 5 6 39 - 24 47
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Треллеборг 2:2 Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
5. Ландскруна Заявка 24 11 5 8 33 - 27 38
6. Норрбю Заявка 25 10 8 7 33 - 27 38
7. Эстер 3:2 Заявка 25 9 8 8 25 - 23 35
8. Йёнчёпинг Заявка 24 9 6 9 29 - 29 33
9. Эргрюте 2:2 Заявка 25 6 12 7 29 - 33 30
10. Вестерос Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
11. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 24 7 7 10 31 - 29 28
13. Акрополис 0:3 Заявка 25 7 7 11 23 - 39 28
14. ГАИС Заявка 24 8 3 13 25 - 31 27
15. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
16. Васалунд 2:3 Заявка 25 6 4 15 30 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Сундсвалль 3:0 Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг 2:2 Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер 3:2 Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте 2:2 Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис 0:3 Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
15. ГАИС Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
16. Васалунд 2:3 Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль 3:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Треллеборг 2:2 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
6. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
7. Эргрюте 2:2 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Акрополис 0:3 Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
9. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
10. Вестерос Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
11. Эстер 3:2 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
12. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд 2:3 Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сундсвалль Халлениус Линус 13 0 2
2. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
3. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
4. Браге Плана Леонард 12 4 2
5. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 8 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Полсон Дэниел бьет в цель!
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Брорссон Арвид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Косица Дзенис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Треллеборг
4.75
3.72
3.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эргрюте 2:2 Треллеборг онлайн




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