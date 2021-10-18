  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
1:0
Перерыв

Стадион:
Ольборг
0'
4' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
21' Желтая карточка
Росс Матиас
24' Желтая карточка
Поульсен Николай
26' Желтая карточка
Гранли Даниэль
1:0
45' Гол
Frederik Brandhof
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
37
Хауснер
Себастиан
4
Биссек
Янн-Аурель
19
Каль
Эрик
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
27
Грёнбек
Альберт
7
Бунду
Мустафа
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
9
Макарич
Милан
7
Трайковски
Александар
Орхус
4-3-3
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

4'
Торстейнссон Йон
 
21'
 
Росс Матиас
24'
Поульсен Николай
 
26'
 
Гранли Даниэль
45'
Frederik Brandhof
(Мортенсен Патрик)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Орхус
Ольборг

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 19 побед

50 матчей

30%
28%
42%
15 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

30%
42%
28%
15 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

26%
36%
38%
13 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

СД
2:0
ТМК
1:0
SE
2:2
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:4
К
3:2
СД
2:3
ТМК
0:2
СД
3:0
СДЛЕ
2:0
СДЛЕ
0:1
СД
3:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
4:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
К
2:2
К
0:2
СД
2:2
СД
2:3
ТМК
2:0
ТМС
3:3
ТМК
3:3
СД
1:0
СД
2:5
К
1:4
СД
0:0
СД
3:0
СД
0:3
СД
1:1
С
1:1
СЛ
0:2
СЛ
2:1
ТМС
2:1
СЛ
0:2
ТМС
1:4
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:2
ТМС
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каль Эрик 2 0.17
Андерсон Микаэль 2 0.17
Торстейнссон Йон 2 0.17
Мортенсен Патрик 2 (1) 0.17
Биссек Янн-Аурель 1 0.08
Курминовски Давид 1 0.08
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Бунду Мустафа 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 5 0.42
Андреасен Лука 3 0.25
Макарич Милан 2 0.17
Куск Каспер 2 0.17
Теландер Расмус 2 0.17
Феррейра Педру 2 0.17
Росс Матиас 1 0.08
Хагельскьер Андерс 1 0.08
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Лунд Оливер 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альманн Якоб 4 0
Феррейра Педру 4 0
Теландер Расмус 3 0
Кристенсен Магнус 3 0
Росс Матиас 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
100%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
2
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
4
50%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
22%
2
11%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
5
28%
31-45
3
33%
5
28%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

16
9
12 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
6
38%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2
Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Брондбю 1:2 Орхус - Нордшелланн 3:1
Ольборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0
Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2 Хобро - Ольборг 1:0 Орхус - Ольборг 2:2 Сённерйюск - Ольборг 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 12 7 4 1 26 - 9 25
3. Ольборг 0:1 12 6 3 3 18 - 10 21
4. Раннерс 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Силькеборг 12 4 6 2 17 - 13 18
6. Брондбю 12 3 6 3 17 - 17 15
7. Орхус 1:0 12 4 3 5 10 - 16 15
8. Нордшелланн 12 4 2 6 17 - 22 14
9. Оденсе 12 3 5 4 19 - 18 14
10. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
11. Сённерйюск 12 2 3 7 6 - 17 9
12. Вайле 12 0 2 10 9 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 0:1 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Орхус 1:0 7 3 2 2 8 - 8 11
4. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
5. Брондбю 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 6 5 1 0 17 - 3 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 0:1 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
7. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 1:0 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 7 0 2
2. Митьюлланд Брумадо Жуниор 7 1 1
3. Брондбю Уре Микаэль 7 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 6 0
2. Орхус Торстейнссон Йон 6 0
3. Вайле Колингер Денис 5 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 5 0
5. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Ольборг
2.67
3.47
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орхус 1:0 Ольборг онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 