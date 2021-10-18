Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Г О О О О Л - Фредерик Брандоф забивает с правой ноги!

50' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Альманн Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Бунду Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бунду Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Гранли Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

41' Ринне Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Хёйхольт Мальте наказан за толчок Альберт Гроенбек

40' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Орхус выполняет удар от ворот.

35' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

34' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Росс Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Гранли Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон , обводя своих соперников

31' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Ольборг

30' Торстейнссон Йон из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

29' Ольборг выполняет удар от ворот.

29' Отличные скиллы показывает Бунду Мустафа , обводя своих соперников

28' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

28' Ольборг выполняет удар от ворот.

27' Поульсен Николай из команды Орхус навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Судья подбегает и показывает Гранли Даниэль из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.

25' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

25' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Поульсен Николай получил желтую карточку от судьи

23' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

22' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

22' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Росс Матиас получил желтую карточку от судьи

21' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Альберт Гроенбек задерживает мяч рукой

20' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ольборг выполняет удар от ворот.

16' Ольборг выполняет удар от ворот.

16' Как он промахнулся? Каль Эрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

16' Альберт Гроенбек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Росс Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Паллесен Кристоффер из команды Ольборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

12' Трайковски Александар имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

12' Макарич Милан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

11' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Удар от ворот произведет Орхус

8' Макарич Милан из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

7' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Торстейнссон Йон получает желтую карточку за неспортивное поведение

3' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Орхус

2' Удар от ворот произведет Ольборг

1' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Орхус начинает с центра поля