Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Орхус
1:0
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 19143
Ольборг
4' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
21' Желтая карточкаРосс Матиас
24' Желтая карточкаПоульсен Николай
26' Желтая карточкаГранли Даниэль
1:0
45' ГолFrederik Brandhof
65' Undefined phrase: football_event_Торстейнссон Йон
76' Желтая карточкаФеррейра Педру
90' Желтая карточкаFrederik Brandhof
19
Каль
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прица ТимНападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
24'
26'
45'
65'
76'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Орхус
Ольборг
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 19 побед
50 матчей
30%
28%
42%
15 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
30%
42%
28%
15 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
26%
36%
38%
13 побед 18 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каль Эрик
|2
|0.17
|Андерсон Микаэль
|2
|0.17
|Торстейнссон Йон
|2
|0.17
|Мортенсен Патрик
|1 (1)
|0.08
|Frederik Brandhof
|1
|0.08
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.08
|Курминовски Давид
|1
|0.08
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бунду Мустафа
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоссум Ивер
|5
|0.42
|Андреасен Лука
|3
|0.25
|Макарич Милан
|2
|0.17
|Куск Каспер
|2
|0.17
|Теландер Расмус
|2
|0.17
|Феррейра Педру
|2
|0.17
|Росс Матиас
|1
|0.08
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.08
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Лунд Оливер
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|5
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Кристенсен Магнус
|3
|0
|Росс Матиас
|3
|0
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
100%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
8
2
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
4
50%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
16
10
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
6
38%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
6%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2
Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Брондбю 1:2 Орхус - Нордшелланн 3:1
Ольборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0
Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2 Хобро - Ольборг 1:0 Орхус - Ольборг 2:2 Сённерйюск - Ольборг 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|12
|7
|4
|1
|26 - 9
|25
|3.
|Ольборг
|12
|6
|3
|3
|18 - 10
|21
|4.
|Раннерс
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|5.
|Силькеборг
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Брондбю
|12
|3
|6
|3
|17 - 17
|15
|7.
|Орхус
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|8.
|Нордшелланн
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|9.
|Оденсе
|12
|3
|5
|4
|19 - 18
|14
|10.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|11.
|Сённерйюск
|12
|2
|3
|7
|6 - 17
|9
|12.
|Вайле
|12
|0
|2
|10
|9 - 32
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|4.
|Силькеборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|Брондбю
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|6
|5
|1
|0
|17 - 3
|16
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Ольборг
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|7.
|Нордшелланн
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|7
|0
|2
|2.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|7
|1
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|7
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|5
|0
|4
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|0
|2.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|4.
|Ольборг
|Феррейра Педру
|5
|0
|5.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5
|0