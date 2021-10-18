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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 19143
Ольборг
0'
4' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
21' Желтая карточка
Росс Матиас
24' Желтая карточка
Поульсен Николай
26' Желтая карточка
Гранли Даниэль
1:0
45' Гол
Frederik Brandhof
65' Undefined phrase: football_event_
Торстейнссон Йон
76' Желтая карточка
Феррейра Педру
90' Желтая карточка
Frederik Brandhof
90'+6
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
37
Хауснер
Себастиан
4
Биссек
Янн-Аурель
19
Каль
Эрик
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
27
Грёнбек
Альберт
7
Бунду
Мустафа
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
9
Макарич
Милан
7
Трайковски
Александар
Орхус
4-3-3
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

4'
Торстейнссон Йон
 
21'
 
Росс Матиас
24'
Поульсен Николай
 
26'
 
Гранли Даниэль
45'
Frederik Brandhof
(Мортенсен Патрик)
1:0
46'
 
Андреасен Лука
Альманн Якоб
46'
 
Хагельскьер Андерс
Росс Матиас
60'
 
Прица Тим
Макарич Милан
65'
Торстейнссон Йон
 
76'
 
Феррейра Педру
79'
 
Куск Каспер
Паллесен Кристоффер
81'
Лунд Оливер
Каль Эрик
 
81'
Ольсен Патрик
Грёнбек Альберт
 
81'
Тингагер Фредерик
Торстейнссон Йон
 
89'
Линкс Гифт
Бунду Мустафа
 
89'
 
Frederik Boersting
Гранли Даниэль
90'
Frederik Brandhof
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Орхус
Ольборг

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 19 побед

50 матчей

30%
28%
42%
15 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

30%
42%
28%
15 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

26%
36%
38%
13 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

СД
2:0
ТМК
1:0
SE
2:2
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:4
К
3:2
СД
2:3
ТМК
0:2
СД
3:0
СДЛЕ
2:0
СДЛЕ
0:1
СД
3:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
4:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
К
2:2
К
0:2
СД
2:2
СД
2:3
ТМК
2:0
ТМС
3:3
ТМК
3:3
СД
1:0
СД
2:5
К
1:4
СД
0:0
СД
3:0
СД
0:3
СД
1:1
С
1:1
СЛ
0:2
СЛ
2:1
ТМС
2:1
СЛ
0:2
ТМС
1:4
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:2
ТМС
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каль Эрик 2 0.17
Андерсон Микаэль 2 0.17
Торстейнссон Йон 2 0.17
Мортенсен Патрик 1 (1) 0.08
Frederik Brandhof 1 0.08
Биссек Янн-Аурель 1 0.08
Курминовски Давид 1 0.08
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Бунду Мустафа 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 5 0.42
Андреасен Лука 3 0.25
Макарич Милан 2 0.17
Куск Каспер 2 0.17
Теландер Расмус 2 0.17
Феррейра Педру 2 0.17
Росс Матиас 1 0.08
Хагельскьер Андерс 1 0.08
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Лунд Оливер 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 5 0
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 3 0
Кристенсен Магнус 3 0
Росс Матиас 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
100%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
2
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
4
50%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

16
10
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
6
38%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2
Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Брондбю 1:2 Орхус - Нордшелланн 3:1
Ольборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0
Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2 Хобро - Ольборг 1:0 Орхус - Ольборг 2:2 Сённерйюск - Ольборг 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 12 7 4 1 26 - 9 25
3. Ольборг 12 6 3 3 18 - 10 21
4. Раннерс 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Силькеборг 12 4 6 2 17 - 13 18
6. Брондбю 12 3 6 3 17 - 17 15
7. Орхус 12 4 3 5 10 - 16 15
8. Нордшелланн 12 4 2 6 17 - 22 14
9. Оденсе 12 3 5 4 19 - 18 14
10. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
11. Сённерйюск 12 2 3 7 6 - 17 9
12. Вайле 12 0 2 10 9 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
4. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
5. Брондбю 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 6 5 1 0 17 - 3 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
7. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 7 0 2
2. Митьюлланд Брумадо Жуниор 7 1 1
3. Брондбю Уре Микаэль 7 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 6 0
2. Орхус Торстейнссон Йон 6 0
3. Вайле Колингер Денис 5 0
4. Ольборг Феррейра Педру 5 0
5. Копенгаген Хочолава Давид 5 0
Весь список
  • До матча
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