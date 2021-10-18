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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Хатайспор
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
39' Желтая карточка
Демир Мухаммет
39' Желтая карточка
Диуф Маме Бирам
50'
1
Мунир
Моханд
12
Чорекчи
Камил
22
Куручук
Фатих
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
17
Траоре
Адама
II
7
Рибейру
Рубен
11
Лобжанидзе
Саба
10
Чолак
Эмре
25
Эль-Кааби
Аюб
92
Диуф
Маме
Бирам
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
45
Колкер
Стивен
6
Тошка
Алин
11
Пехливан
Халиль
52
Меркель
Александр
21
Эрдоган
Доган
94
Нуха
Дико
44
Максим
Александру
25
Фигейредо
Жоау
10
Демир
Мухаммет
Хатайспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1

Ход матча

39'
 
Демир Мухаммет
39'
Диуф Маме Бирам
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Хатайспор
Газишехир Газиантеп

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
ТМК
5:4
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 4 0.44
Эль-Кааби Аюб 4 0.44
Лобжанидзе Саба 3 0.33
Mohammed Kamara 2 0.22
Траоре Адама II 1 0.11
Сан-Луи Дилан 1 0.11
Рибейру Рубен 1 0.11
Чорекчи Камил 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Burak Oksuz 0 0
Газишехир Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демир Мухаммет 2 (1) 0.22
Максим Александру 2 (1) 0.22
Фигейредо Жоау 1 0.11
Меркель Александр 1 0.11
Нуха Дико 1 0.11
Джилободжи Папи 1 0.11
Мендиль Хамза 1 0.11
Сагаль Анхело 1 (1) 0.11
Эрдоган Доган 0 0
Пехливан Халиль 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диуф Маме Бирам 5 0
Буджемаа Мехди 4 0
Onur Ergun 3 0
Адекугбе Сэм 2 0
Мунир Моханд 2 0
Куручук Фатих 2 0
Рибейру Рубен 1 0
Фалетт Симон 1 0
Чорекчи Камил 1 0
Траоре Адама II 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Burak Oksuz 1 0
Mohammed Kamara 1 0
Газишехир Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагаль Анхело 2 1
Нияз Реджеп 3 0
Мендиль Хамза 3 0
Джилободжи Папи 2 0
Фигейредо Жоау 2 0
Меркель Александр 1 0
Демир Мухаммет 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Эль-Мессауди Ахмед 1 0
Эрсой Эртугрул 1 0
Тошка Алин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
3
75%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
4
67%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1
Ризеспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Газишехир Газиантеп 0:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Денизлиспор 1:0 Бешикташ - Хатайспор 7:0 Хатайспор - Генчлербирлиги 3:1 Коньяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Антальяспор 3:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Гёзтепе 2:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:0
Газишехир Газиантеп
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Газишехир Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газишехир Газиантеп 4:0 Газишехир Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газишехир Газиантеп 1:1
Газишехир Газиантеп - Антальяспор 2:0 Малатьяспор - Газишехир Газиантеп 2:0 Газишехир Газиантеп - Бешикташ 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газишехир Газиантеп 3:2 Газишехир Газиантеп - Герта 0:3 Майнц - Газишехир Газиантеп 1:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Газишехир Газиантеп - Аданаспор 0:0 Газишехир Газиантеп - Истанбулспор 3:2 Хатайспор - Газишехир Газиантеп 0:1 Газишехир Газиантеп - Ризеспор 4:5 Кайсериспор - Газишехир Газиантеп 0:0 Газишехир Газиантеп - Сивасспор 0:1 Анкарагюджю - Газишехир Газиантеп 0:1 Газишехир Газиантеп - Эрзурумспор 2:3 Аланьяспор - Газишехир Газиантеп 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 9 6 3 0 19 - 9 21
2. Фенербахче 9 6 1 2 13 - 9 19
3. Хатайспор 0:0 9 5 2 2 16 - 6 17
4. Бешикташ 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Фатих Карагюмрюк 9 5 2 2 15 - 11 17
6. Аланьяспор 3:2 9 5 2 2 11 - 13 17
7. Галатасарай 9 5 2 2 14 - 12 17
8. Алтай 9 5 0 4 15 - 14 15
9. Коньяспор 9 3 5 1 12 - 9 14
10. Адана Демирспор 9 3 3 3 14 - 14 12
11. Газишехир Газиантеп 0:0 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Кайсериспор 2:3 9 3 2 4 12 - 12 11
13. Сивасспор 9 2 4 3 13 - 11 10
14. Истанбул Башакшехир 9 3 0 6 11 - 12 9
15. Антальяспор 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Малатьяспор 9 3 0 6 9 - 16 9
17. Гиресунспор 9 2 2 5 5 - 9 8
18. Гёзтепе 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Касымпаша 9 1 3 5 9 - 14 6
20. Ризеспор 9 0 1 8 6 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Фатих Карагюмрюк 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Газишехир Газиантеп 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Фенербахче 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Аланьяспор 3:2 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Галатасарай 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Истанбул Башакшехир 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Алтай 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Трабзонспор 4 2 2 0 8 - 5 8
10. Коньяспор 4 2 2 0 8 - 5 8
11. Хатайспор 0:0 5 2 2 1 9 - 4 8
12. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Кайсериспор 2:3 4 2 1 1 7 - 3 7
14. Антальяспор 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Сивасспор 5 1 3 1 9 - 6 6
16. Касымпаша 5 1 2 2 7 - 7 5
17. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Малатьяспор 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Гёзтепе 4 1 0 3 2 - 5 3
20. Ризеспор 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Фенербахче 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Хатайспор 0:0 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Аланьяспор 3:2 5 2 2 1 4 - 7 8
5. Галатасарай 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 4 2 0 2 8 - 9 6
10. Адана Демирспор 4 1 2 1 6 - 9 5
11. Гёзтепе 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Кайсериспор 2:3 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Гиресунспор 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Газишехир Газиантеп 0:0 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Антальяспор 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Касымпаша 4 0 1 3 2 - 7 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 3 - 8 0
20. Ризеспор 5 0 0 5 3 - 14 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Бакасетас Тасос 7 3 3
2. Истанбул Башакшехир Окака Стефано 6 0 0
3. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 1
4. Фатих Карагюмрюк Бертолаччи Андреа 5 0 0
5. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 4 1
2. Хатайспор Диуф Маме Бирам 5 0
3. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
4. Касымпаша Садику Лорет 4 0
5. Гёзтепе Арсланаджич Дино 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Диуф Маме Бирам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Демир Мухаммет получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Газишехир Газиантеп
1.94
3.76
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хатайспор 0:0 Газишехир Газиантеп онлайн




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