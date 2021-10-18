Турция: Суперлига 2021-2022
Хатайспор
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Хатай Ататюрк
Газишехир Газиантеп
39' Желтая карточкаДемир Мухаммет
39' Желтая карточкаДиуф Маме Бирам
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
10
Чолак
Эмре
94
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Burak OksuzЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
-
17 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чолак ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Eren Fansa
-
77 Sadik Bas
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Нуха ДикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
39'
39'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Хатайспор
Газишехир Газиантеп
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|4
|0.44
|Эль-Кааби Аюб
|4
|0.44
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.33
|Mohammed Kamara
|2
|0.22
|Траоре Адама II
|1
|0.11
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.11
|Рибейру Рубен
|1
|0.11
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Burak Oksuz
|0
|0
Газишехир Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демир Мухаммет
|2 (1)
|0.22
|Максим Александру
|2 (1)
|0.22
|Фигейредо Жоау
|1
|0.11
|Меркель Александр
|1
|0.11
|Нуха Дико
|1
|0.11
|Джилободжи Папи
|1
|0.11
|Мендиль Хамза
|1
|0.11
|Сагаль Анхело
|1 (1)
|0.11
|Эрдоган Доган
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диуф Маме Бирам
|5
|0
|Буджемаа Мехди
|4
|0
|Onur Ergun
|3
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Мунир Моханд
|2
|0
|Куручук Фатих
|2
|0
|Рибейру Рубен
|1
|0
|Фалетт Симон
|1
|0
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Траоре Адама II
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Burak Oksuz
|1
|0
|Mohammed Kamara
|1
|0
Газишехир Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сагаль Анхело
|2
|1
|Нияз Реджеп
|3
|0
|Мендиль Хамза
|3
|0
|Джилободжи Папи
|2
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|0
|Меркель Александр
|1
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Кициу Стелиос
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
3
75%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
4
67%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1
Ризеспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Газишехир Газиантеп 0:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Денизлиспор 1:0 Бешикташ - Хатайспор 7:0 Хатайспор - Генчлербирлиги 3:1 Коньяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Антальяспор 3:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Гёзтепе 2:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:0
Газишехир Газиантеп
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Газишехир Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газишехир Газиантеп 4:0 Газишехир Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газишехир Газиантеп 1:1
Газишехир Газиантеп - Антальяспор 2:0 Малатьяспор - Газишехир Газиантеп 2:0 Газишехир Газиантеп - Бешикташ 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газишехир Газиантеп 3:2 Газишехир Газиантеп - Герта 0:3 Майнц - Газишехир Газиантеп 1:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Газишехир Газиантеп - Аданаспор 0:0 Газишехир Газиантеп - Истанбулспор 3:2 Хатайспор - Газишехир Газиантеп 0:1 Газишехир Газиантеп - Ризеспор 4:5 Кайсериспор - Газишехир Газиантеп 0:0 Газишехир Газиантеп - Сивасспор 0:1 Анкарагюджю - Газишехир Газиантеп 0:1 Газишехир Газиантеп - Эрзурумспор 2:3 Аланьяспор - Газишехир Газиантеп 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|2.
|Фенербахче
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|3.
|Хатайспор
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 6
|17
|4.
|Бешикташ
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|6.
|Аланьяспор
|3:2
|9
|5
|2
|2
|11 - 13
|17
|7.
|Галатасарай
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|8.
|Алтай
|9
|5
|0
|4
|15 - 14
|15
|9.
|Коньяспор
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|10.
|Адана Демирспор
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|11.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Кайсериспор
|2:3
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|13.
|Сивасспор
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|14.
|Истанбул Башакшехир
|9
|3
|0
|6
|11 - 12
|9
|15.
|Антальяспор
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Малатьяспор
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Гиресунспор
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|18.
|Гёзтепе
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Касымпаша
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|20.
|Ризеспор
|9
|0
|1
|8
|6 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Фенербахче
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Аланьяспор
|3:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Истанбул Башакшехир
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Трабзонспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|10.
|Коньяспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|11.
|Хатайспор
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|12.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Кайсериспор
|2:3
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|14.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Сивасспор
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|16.
|Касымпаша
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Малатьяспор
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Гёзтепе
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|20.
|Ризеспор
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фенербахче
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Хатайспор
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Аланьяспор
|3:2
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|5.
|Галатасарай
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|10.
|Адана Демирспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|11.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Кайсериспор
|2:3
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Гиресунспор
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|Антальяспор
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Касымпаша
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|Ризеспор
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|7
|3
|3
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Окака Стефано
|6
|0
|0
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|1
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Бертолаччи Андреа
|5
|0
|0
|5.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|4
|1
|2.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|5
|0
|3.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|4.
|Касымпаша
|Садику Лорет
|4
|0
|5.
|Гёзтепе
|Арсланаджич Дино
|4
|0