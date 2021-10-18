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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
 
Позже

Стадион:
Фиорентина
88
Ромеро
Серхио
22
Эбюэхи
Тайронн
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
44
Ампаду
Этан
5
Вакка
Антонио
27
Бузио
Джанлука
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
17
Джонсон
Деннис
1
Терраччиано
Пьетро
29
Одриосола
Альваро
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
32
Дункан
Альфред
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
33
Соттил
Рикардо
Венеция
4-3-3
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Венеция
Фиорентина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузио Джанлука 1 0.14
Араму Маттиа 1 (1) 0.14
Чеккарони Пьетро 1 0.14
Анри Тома 1 0.14
Окереке Давид 1 0.14
Хейманс Дан 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (3) 0.57
Бонавентура Джакомо 1 0.14
Сапонара Риккардо 1 0.14
Гонсалес Николас 1 0.14
Соттил Рикардо 1 0.14
Мартинес Лукас II 1 0.14
Миленкович Никола 1 0.14
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейманс Дан 4 0
Форте Франческо 2 0
Араму Маттиа 2 0
Кальдара Маттиа 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Вакка Антонио 2 0
Ампаду Этан 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кийине Софиан 1 0
Шнегг Давид 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Гонсалес Николас 1 1
Пульгар Эрик 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Влахович Душан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2
Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Венеция - Порденоне 0:0 Пиза - Венеция 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2
Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1 Верона - Фиорентина 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
9. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
10. Эмполи Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Торино Заявка 8 2 2 4 9 - 8 8
13. Сассуоло Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 12 - 18 6
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
19. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
13. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 5 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Лука Массими (Италия);
    Ассистент: Доменико Рокка (Италия);
    Ассистент: Гаэтано Массара (Италия);
    Резервный: Лука Цуфферли (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках очередного поединка Серии А сойдутся лицом к лицу "Венеция" и "Фиорентина". Встреча состоится в Венеции, на стадионе "Пьерлуиджи Пенцо". 

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венеция - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2021, осталось 29 минут.

    Главный судья: Массими Лука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 153
Венеция 3.3% (5)
X 13.1% (20)
Фиорентина 83.7% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Фиорентина
4.36
3.82
2.02
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Венеция - Фиорентина онлайн


Прогнозы на матч Венеция - Фиорентина

Исход игры
Венеция
3.3% (5)
Ничья
13.2% (20)
Фиорентина
83.6% (127)
Тотал 2.5
Больше
64.03% (89)
Меньше
35.97% (50)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
52.6% (80)
0:1 Фиорентина
13.8% (21)
1:1 Ничья
9.9% (15)
0:2 Фиорентина
7.9% (12)
2:1 Венеция
2.6% (4)
1:3 Фиорентина
2.6% (4)
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