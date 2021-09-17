Италия: Серия A 2021-2022
Венеция
Позже
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Фиорентина
История личных встреч
Венеция
Фиорентина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузио Джанлука
|1
|0.14
|Араму Маттиа
|1 (1)
|0.14
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.14
|Анри Тома
|1
|0.14
|Окереке Давид
|1
|0.14
|Хейманс Дан
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (3)
|0.57
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.14
|Сапонара Риккардо
|1
|0.14
|Гонсалес Николас
|1
|0.14
|Соттил Рикардо
|1
|0.14
|Мартинес Лукас II
|1
|0.14
|Миленкович Никола
|1
|0.14
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейманс Дан
|4
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Джонсон Деннис
|2
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2
Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Венеция - Порденоне 0:0 Пиза - Венеция 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2
Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1 Верона - Фиорентина 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 14
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|18.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|4
|0
|4.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|5.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция - Фиорентина
Исход игры
Венеция
1.5% (1)
Ничья
14.9% (10)
Фиорентина
83.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
65.67% (44)
Меньше
34.33% (23)
Обе команды забьют
Да
80.6% (54)
Нет
19.4% (13)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
61.2% (41)
1:1 Ничья
14.9% (10)
0:1 Фиорентина
13.4% (9)
0:2 Фиорентина
6% (4)
1:3 Фиорентина
3% (2)
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