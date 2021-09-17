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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

История личных встреч

Венеция
Фиорентина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузио Джанлука 1 0.14
Араму Маттиа 1 (1) 0.14
Чеккарони Пьетро 1 0.14
Анри Тома 1 0.14
Окереке Давид 1 0.14
Хейманс Дан 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (3) 0.57
Бонавентура Джакомо 1 0.14
Сапонара Риккардо 1 0.14
Гонсалес Николас 1 0.14
Соттил Рикардо 1 0.14
Мартинес Лукас II 1 0.14
Миленкович Никола 1 0.14
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейманс Дан 4 0
Форте Франческо 2 0
Араму Маттиа 2 0
Кальдара Маттиа 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Вакка Антонио 2 0
Ампаду Этан 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кийине Софиан 1 0
Шнегг Давид 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Гонсалес Николас 1 1
Пульгар Эрик 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Влахович Душан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2
Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Венеция - Порденоне 0:0 Пиза - Венеция 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2
Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1 Верона - Фиорентина 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 5 19
3. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венеция - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Венеция 1.5% (1)
    X 14.9% (10)
    Фиорентина 83.6% (56)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венеция
    Ничья
    Фиорентина
    4.11
    3.81
    1.99
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Венеция - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Венеция - Фиорентина

    Исход игры
    Венеция
    1.5% (1)
    Ничья
    14.9% (10)
    Фиорентина
    83.6% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.67% (44)
    Меньше
    34.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    80.6% (54)
    Нет
    19.4% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    61.2% (41)
    1:1 Ничья
    14.9% (10)
    0:1 Фиорентина
    13.4% (9)
    0:2 Фиорентина
    6% (4)
    1:3 Фиорентина
    3% (2)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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