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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Парагвай
 
Позже
Аргентина

История личных встреч

Парагвай
Аргентина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

КА
1:0
ОМЮА
1:1
КА
1:1
ОМЮА
0:1
ОМЮА
0:0
КА
6:1
КА
2:2
ЧМОМ
2:5
ЧМОМ
3:1
ТМС
4:2
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 4 (2) 0.44
Гамарра Алехандро 2 0.22
Санабрия Антонио 1 0.11
Хименес Гастон 1 0.11
Мартинес Эктор II 1 0.11
Эспинола Альберто 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 5 (2) 0.63
Мартинес Лаутаро 3 0.38
Гонсалес Николас 2 0.25
Корреа Хоакин 2 0.25
Паредес Леандро 1 0.13
Корреа Анхель 1 0.13
Ромеро Кристиан 1 0.13
Ло Чельсо Джовани 0 0
Де Пауль Родриго 0 0

Карточки

Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Хуниор 3 0
Перес Эрнан 2 0
Гомес Густаво 2 0
Ромеро Анхель 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Кубас Андрес 2 0
Морель Хорхе 2 0
Альдерете Омар 2 0
Лескано Дарио 1 0
Барейро Антонио 1 0
Хименес Гастон 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Лусена Анхель 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Matias Rojas II 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Паредес Леандро 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Тальяфико Николас 1 0
Окампос Лукас 1 0
Песселья Херман 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-ом тайме 10
5 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
11%
4
27%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3
Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1 Парагвай - Перу 2:2 Саудовская Аравия - Парагвай 0:0 Болгария - Парагвай 0:1 Словакия - Парагвай 1:1 Сербия - Парагвай 1:0 Иордания - Парагвай 2:4 Япония - Парагвай 2:0
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1
Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Эквадор 6:1 Германия - Аргентина 2:2 Аргентина - Мексика 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 8 0 0 19 - 2 24
2. Аргентина Заявка 8 5 3 0 15 - 6 18
3. Уругвай Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
4. Эквадор Заявка 9 4 1 4 16 - 11 13
5. Колумбия Заявка 9 3 4 2 16 - 16 13
6. Парагвай Заявка 9 2 5 2 9 - 11 11
7. Перу Заявка 9 2 2 5 8 - 17 8
8. Чили Заявка 9 1 4 4 9 - 12 7
9. Боливия Заявка 9 1 3 5 12 - 22 6
10. Венесуэла Заявка 9 1 1 7 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Эквадор Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
3. Уругвай Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Аргентина Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Колумбия Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Парагвай Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
7. Чили Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Боливия Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Перу Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
10. Венесуэла Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Аргентина Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Колумбия Заявка 5 1 3 1 8 - 10 6
4. Уругвай Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
6. Перу Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
7. Эквадор Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
8. Боливия Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
9. Чили Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
10. Венесуэла Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 0
2. Бразилия Неймар 6 3 5
3. Аргентина Месси Лионель 5 2 0
4. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 2
5. Эквадор Эстрада Майкл 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 4 1
2. Перу Гонсалес Кристофер 4 0
3. Перу Трауко Мигель 2 1
4. Колумбия Мина Йерри 2 1
5. Аргентина Отаменди Николас 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2021, осталось 2 дня 18 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Парагвай 2.6% (1)
    X 5.1% (2)
    Аргентина 92.3% (36)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Парагвай - Аргентина онлайн


    Прогнозы на матч Парагвай - Аргентина

    Исход игры
    Парагвай
    2.6% (1)
    Ничья
    5.1% (2)
    Аргентина
    92.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (21)
    Нет
    44.74% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    41% (16)
    0:1 Аргентина
    23.1% (9)
    0:2 Аргентина
    17.9% (7)
    2:3 Аргентина
    5.1% (2)
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