Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Парагвай
Аргентина
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Анхель
|4 (2)
|0.44
|Гамарра Алехандро
|2
|0.22
|Санабрия Антонио
|1
|0.11
|Хименес Гастон
|1
|0.11
|Мартинес Эктор II
|1
|0.11
|Эспинола Альберто
|0
|0
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|5 (2)
|0.63
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.38
|Гонсалес Николас
|2
|0.25
|Корреа Хоакин
|2
|0.25
|Паредес Леандро
|1
|0.13
|Корреа Анхель
|1
|0.13
|Ромеро Кристиан
|1
|0.13
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
Карточки
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Перес Эрнан
|2
|0
|Гомес Густаво
|2
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Кубас Андрес
|2
|0
|Морель Хорхе
|2
|0
|Альдерете Омар
|2
|0
|Лескано Дарио
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-ом тайме 10
5 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
11%
4
27%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Парагвай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3
Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1 Парагвай - Перу 2:2 Саудовская Аравия - Парагвай 0:0 Болгария - Парагвай 0:1 Словакия - Парагвай 1:1 Сербия - Парагвай 1:0 Иордания - Парагвай 2:4 Япония - Парагвай 2:0
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1
Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Эквадор 6:1 Германия - Аргентина 2:2 Аргентина - Мексика 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 2
|24
|2.
|Аргентина
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|3.
|Уругвай
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|4.
|Эквадор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 11
|13
|5.
|Колумбия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 16
|13
|6.
|Парагвай
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|7.
|Перу
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|8.
|Чили
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|9.
|Боливия
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 22
|6
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Эквадор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|3.
|Уругвай
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Аргентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Колумбия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Парагвай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|7.
|Чили
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Боливия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Перу
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Аргентина
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Колумбия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|4.
|Уругвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|8
|2
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|6
|3
|5
|3.
|Аргентина
|Месси Лионель
|5
|2
|0
|4.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|2
|5.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|4
|1
|2.
|Перу
|Гонсалес Кристофер
|4
|0
|3.
|Перу
|Трауко Мигель
|2
|1
|4.
|Колумбия
|Мина Йерри
|2
|1
|5.
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|0
Прогнозы на матч Парагвай - Аргентина
Исход игры
Парагвай
2.6% (1)
Ничья
5.1% (2)
Аргентина
92.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
55.26% (21)
Нет
44.74% (17)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
41% (16)
0:1 Аргентина
23.1% (9)
0:2 Аргентина
17.9% (7)
2:3 Аргентина
5.1% (2)
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