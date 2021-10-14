Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Агино ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Валера АлексНападающий
-
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
История личных встреч
Аргентина
Перу
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|6 (2)
|0.6
|Мартинес Лаутаро
|4
|0.4
|Гонсалес Николас
|2
|0.2
|Корреа Хоакин
|2
|0.2
|Паредес Леандро
|1
|0.1
|Де Пауль Родриго
|1
|0.1
|Корреа Анхель
|1
|0.1
|Ромеро Кристиан
|1
|0.1
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэва Кристиан
|3
|0.27
|Каррильо Андре
|3
|0.27
|Тапия Ренато
|2
|0.18
|Адвинкула Луис
|1
|0.09
|Пенья Серхио
|1
|0.09
|Лападула Джанлука
|0
|0
|Герреро Паоло
|0
|0
|Трауко Мигель
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Кристофер
|5
|0
|Трауко Мигель
|3
|1
|Тапия Ренато
|3
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|1
|Герреро Паоло
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Агино Педро
|2
|0
|Каседа Карлос
|0
|1
|Корсо Альдо
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Сантамария Андерсон
|1
|0
|Йотун Йошимар
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Коста Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Забито
18
10
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
4
22%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Пропущено
6
18
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
5
28%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3
Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Эквадор 6:1
Перу
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0
Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2 Перу - Колумбия 0:3 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 2:4 Парагвай - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:0 Перу - Уругвай 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 3
|28
|2.
|Аргентина
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|18 - 6
|22
|3.
|Эквадор
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|4.
|Уругвай
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Боливия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|7.
|Парагвай
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 17
|12
|8.
|Перу
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|9.
|Чили
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эквадор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|2.
|Бразилия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Боливия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Колумбия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Чили
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|Перу
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Колумбия
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 9
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|8.
|Боливия
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|8
|2
|2
|2.
|Бразилия
|Неймар
|6
|3
|5
|3.
|Аргентина
|Месси Лионель
|6
|2
|0
|4.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|5
|0
|2
|5.
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|5
|1
|2.
|Перу
|Гонсалес Кристофер
|5
|0
|3.
|Перу
|Трауко Мигель
|3
|1
|4.
|Парагвай
|Альдерете Омар
|3
|1
|5.
|Парагвай
|Алонсо Хуниор
|4
|0
Прогнозы на матч Аргентина - Перу
Исход игры
Аргентина
98.7% (151)
Ничья
1.3% (2)
Перу
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (48)
Меньше
64.71% (88)
Обе команды забьют
Да
28.68% (39)
Нет
71.32% (97)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
48.4% (74)
2:1 Аргентина
17% (26)
1:0 Аргентина
8.5% (13)
3:1 Аргентина
7.8% (12)
3:0 Аргентина
6.5% (10)
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